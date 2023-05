‘Kinderen hebben er na een scheiding meer aan als het contact beperkt blijft tot de essentie, maar dan wel op een fatsoenlijke manier’

Dirk De Wachter, Jean Paul Van Bendegem, Kristien Hens en Johan Braeckman buigen zich beurtelings over een ethische kwestie.

De vraag

“Mijn man en ik vormden altijd een ongelooflijk goed team. We hebben twee schatten van kinderen en toch miste ik iets essentieels: ik voelde dat hij niet diegene was die me echt gelukkig kan maken. We hebben in het verleden al eens anderhalf jaar gescheiden gewoond, maar vonden elkaar daarna terug. Een half jaar geleden kwam het, na jaren van twijfel, toch tot een definitieve breuk. We zijn meteen met birdnesting gestart: de kinderen blijven in het huis wonen en wij verhuizen week om week. Ook nu blijkt hoe goed we kunnen samenwerken. We laten het thuis altijd ordelijk achter voor elkaar, we doen wat de huishoudelijke taken betreft nog steeds allebei waar we goed in zijn, en we hebben respect voor elkaar.

“Er is echter een maar: mijn ex heeft het ongelooflijk moeilijk met mijn keuze om uiteen te gaan en vindt het daardoor bijna onmogelijk om me te zien, te bellen, te antwoorden op berichten... Ik zou zo graag eens praten over hoe het nu gaat met hem en met onze kinderen. Samen huilen om wat niet mocht zijn, samen lachen om de streken van onze puberdochter, samen overleggen over hoe we de vakanties zien… Elke keer als ik hem daartoe uitnodig, krijg ik een kort antwoord: nee. Doe ik er goed aan hem te blijven uitnodigen? In functie van de kinderen lijkt me dat zo belangrijk. Of laat ik het los en wacht ik op zijn initiatief?”

Het antwoord van professor bio-ethiek Kristien Hens: ‘Een scheiding is sowieso heftig voor kinderen, maar ik denk dat duidelijkheid in dit geval veel beter is dan het behouden van een soort van intimiteit’

“Mijn eerste idee was: you can’t have your cake and eat it too. Als je beslist hebt om iemand te verlaten, moet je met zijn wensen rekening houden. Uit de vraag kan ik niet goed afleiden wat hij precies voelt, en wat zij voelt. Ik denk wel dat ze allebei goed omgaan met de scheiding. Het is mooi dat ze goede afspraken hebben en ervoor proberen te zorgen dat de impact op de kinderen zo beperkt mogelijk blijft. Ik zou deze vrouw willen vragen: waar ben je naar op zoek, waarom wil je meer contact met je ex? Denk je dat het beter is voor de kinderen? Dat lijkt immers goed te lopen, ondanks het formele karakter. Of voel je je schuldig omdat je bent weggegaan, en vraag je je af hoe het nu met je ex-man gaat? Ze hebben immers lang samengeleefd, ze zal misschien nog de behoefte voelen om voor hem te zorgen.

“Wat ‘zorgen voor iemand’ betekent, daar zijn we met mijn onderzoeksgroep veel mee bezig. Zorg moet immers ook áánkomen bij de persoon voor wie ze bedoeld is. In dit geval kan ‘zorgen’ ook betekenen: iemand met rust laten, afstand nemen, in plaats van te blijven polsen of de ander nog eens wil afspreken. Misschien moet die man eerst – op zijn manier – in het reine komen met wat er is gebeurd. Zes maanden is immers niet lang. Zijn verwerkingsproces wordt bemoeilijkt als hij constant geconfronteerd wordt met een ex-vrouw die hij waarschijnlijk nog graag ziet, en tegen wie hij constant ‘nee’ moet zeggen.

“Het kan ook zijn dat deze vrouw heimwee heeft naar een soort van intimiteit. Het is niet omdat jij een punt zette achter de relatie, dat je de ander niet kunt missen. Je hebt samen veel meegemaakt, kinderen grootgebracht, dus dat gemis is begrijpelijk. Ik denk dat deze vrouw ook tijd en ruimte nodig heeft om afscheid te nemen van de relatie, en daar is natuurlijk weinig begrip voor. Dit is trouwens een wijze raad voor iedereen: zwart-witdenken over wie het heeft ‘afgekapt’ en wie het slachtoffer is, is een beetje kort door de bocht. Zij zal ook rouwen en ze mag daar gerust begrip voor krijgen. Maar ze mag haar ex niet belasten met haar eigen rouwproces. Nogmaals: wil ze het goede doen, dan is het haar plicht om hem alle ruimte te geven. Tenminste, zolang de kinderen geen impact ondervinden van het feit dat ze niet meer babbelen en samenkomen.

“Is haar verlangen om met hem te praten gedreven door het idee dat de kinderen dat nodig hebben? We zijn in onze samenleving allemaal doordrongen van het ideaalbeeld van het kerngezin, en zij voelt zich daarom waarschijnlijk schuldig tegenover de kinderen. Misschien wil ze voor hen het ‘idee van een gezin’ overeind houden, en dat kan problematisch zijn. Een scheiding is sowieso heftig voor kinderen, maar ik denk dat duidelijkheid in dit geval veel beter is dan het behouden van een soort van intimiteit. Kinderen hebben er meer aan als het contact beperkt blijft tot de essentie, maar dan wel op een fatsoenlijke manier. Veel kinderen hopen dat hun ouders opnieuw samen zullen komen. Als je dan gaat doen alsof er niet zoveel veranderd is en een soort van toneeltje opvoert, zullen zij uiteindelijk slechter af zijn. Misschien kunnen de ex-partners opschrijven hoe zij het co-ouderschap zien? Wat verwachten ze van elkaar en wat niet? Kunnen ze het samen over een slecht rapport van een van de kinderen hebben, of blijft het contact beperkt tot praktische zaken?

“Dat deze ouders aan birdnesting doen, is super. Daar mogen ze gerust voor gefeliciteerd worden, want voor de kinderen is het een heel goede formule. Maar bij birdnesting wordt vaak het oude huis, waarin iedereen samen heeft geleefd, behouden. En dan wordt het extra belangrijk je te behoeden voor situaties waarin de grenzen een beetje vervagen. Denk dus extra goed na over hoe je omgaat met de nostalgie.”