‘Kinderen die vroeg niet krijgen wat ze nodig hebben, betekent volwassenen met burn-outs, depressies en relationele onkunde’

Baby’s hebben een gevoelsleven net als het onze en we zijn te vaak blind voor hun noden, stelt kinderpsychiater Binu Singh (43). ‘Als we kinderen een kansrijke start garanderen, krijgen we een veel betere wereld waarin iedereen socialer is.’

“Baby’s zijn evenveel mens als jij en ik. Dat is het. Dat is het inzicht vanwaaruit we de toekomst moeten vormgeven”, zegt Binu Singh (43) tegen het einde van ons gesprek. “Het gevoelsleven van baby’s verschilt veel minder van het onze dan we denken. Stel dat ik je onzacht neerpoot op een tafel. Ik trek je kleren uit, spreid je benen open en wrijf er een koude, natte doek tussen. En wanneer je klaagt, zeg ik dat je niet zo lastig moet doen. Je zou me aanklagen voor aanranding. Maar als we zo omgaan met de allerkleinsten verwachten we dat zij blij meewerken. Voor mij is dat onbegrijpelijk.”

Singh is dan ook gespecialiseerd in de innerlijke wereld van jonge kinderen en deinst er niet voor terug om in de media te vertellen over hoe onze samenleving onvoldoende oog heeft voor hun behoeftes. De kinderpsychiater stampte Kleine K, de babypsychiatrie in het UZ Leuven, uit de grond en werkt dagelijks met zeer jonge kinderen die psychisch in de knoei zitten. “Daar zie ik wonderen gebeuren”, zegt ze. “Er is in die jongste levensfase nog zo veel herstel mogelijk. Ik hoop dat we daar in de toekomst veel meer op inzetten.”

Wat is infant psychiatry of, vrij vertaald, babypsychiatrie?

“Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tussen nul en drie jaar. Mensen kijken er vaak raar van op. Ze kunnen zich niet voorstellen dat baby’s emotionele problemen kunnen oplopen die je kunt behandelen. Maar de laatste dertig jaar is er internationaal steeds meer wetenschappelijke kennis. In Vlaanderen blijven we achter. We houden nog vast aan achterhaalde opvattingen zoals dus het idee dat baby’s geen gevoelsleven hebben.

“Daarom ben ik zo blij dat ik Kleine K heb mogen oprichten. Ondertussen zijn het twee dagklinieken voor baby’s en kleuters, en zijn er wachtlijsten. Het is een doelgroep die ongezien en ongehoord is terwijl we zo veel vruchten kunnen plukken van de knowhow uit mijn vakgebied.”

Op welke manier precies?

“In de eerste zeven levensjaren en zeker in de eerste duizend dagen groei je veel en snel. Alle potentieel is aanwezig en in interactie met de omgeving vorm je uit dat potentieel de fundamenten van wie je wordt. Het is een kritieke periode waarin het belangrijk is dat je voldoende krijgt wat je nodig hebt omdat je anders een zwakker fundament legt waar je je hele leven last van kunt hebben. Maar omdat alles nog open ligt, is er juist in deze periode ook veel en fundamenteel herstel mogelijk wanneer alles niet van een leien dakje loopt.”

Hoe letterlijk moeten we die duizend dagen begrijpen?

“Het is een concept om aan te geven dat er in die kritieke periode veel gebeurt en mogelijk is, zowel in negatieve als in positieve zin. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat je vanaf dag 1.001 je kind zonder gevolgen kunt beginnen negeren.”

Waar loopt het doorgaans mis?

“Om te overleven is een pasgeborene compleet afhankelijk van ons. Wanneer de ouders of verzorgers afwezig zijn, signalen niet of verkeerd oppakken, en niet ingaan op wat de baby aangeeft nodig te hebben, ervaart die stress. Dat gebeurt af en toe bij iedereen en dat kan geen kwaad, maar als een baby voortdurend ervaart dat wat hij of zij nodig heeft niet aanwezig is, dat hij of zij niet wordt gehoord, gezien, begrepen, dan leidt dat tot toxische stress. En dat heeft veel negatieve gevolgen voor de groei en ontwikkeling van het jonge kind. We zien dan baby’s die bijvoorbeeld veel huilen. En als je veel huilt, zullen volwassenen nog gestrester op je reageren.

“Het kan ook al voor de geboorte verkeerd gaan. Een zwangere vrouw die veel stress ervaart, geeft hoge dosissen stresshormonen door aan de baby. Die signaleren dat de buitenwereld gevaarlijk is. Gen-expressies zullen in functie van die gevaarsignalen ontstaan om de baby voor te bereiden op die stressvolle omgeving. Dan zie je vaak een rustelozer kind dat stressgevoeliger is, minder goed slaapt of veel huilt, met alle gevolgen van dien. Onderzoek toont trouwens dat de oorzaak bij 95 procent van de huilbaby’s psychisch is en niet medisch.”

Wie zwanger is moet stress mijden?

“Ja, hoge stress voorkomen is dan belangrijk. Maar goed omgaan met stress ook, want ook dat geef je door aan je ongeboren kind. Juist daarom moet een zwangere goed ondersteund worden. Daar schort het vaak aan. Zwangeren worden zelfs oordelend aangesproken wanneer ze veel stress ervaren. Dat is het omgekeerde van wat je dan nodig hebt. We moeten ze bijstaan om de stress te beperken en helpen om te ontstressen. Maar jezelf een schuldgevoel aanpraten of laten aanpraten is nefast. Daar krijg je nog meer stress van.”

Welke wonderen ziet u in uw vak gebeuren?

“In die vroege fase kunnen we dus nog veel verhelpen. Daarom ben ik zo dol op mijn job. Het is zo hoopgevend hoe vroege interventies problemen later kunnen voorkomen en hoe je met weinig middelen iets wat neigt mis te gaan kunt herstellen. Dat gaat in die periode veel makkelijker dan bij oudere kinderen of volwassenen. Bij een volwassene met een depressie kan het jaren duren vooraleer er een volledig herstel is. Een baby met een depressie kunnen we in enkele maanden tijd zonder medicatie helemaal van die depressie verlossen.”

Een baby kan een depressie hebben?

(streng) “Zoals ik al zei hebben baby’s een gevoelsleven zoals het onze. Ik behandelde recent een kindje dat op niets meer reageerde. Hij was volledig apathisch. In de zwangerschap had de moeder veel stress ervaren en ze was te vroeg bevallen. Haar zoontje belandde op neonatologie. Dat is levensnoodzakelijk maar voor zo’n kleine baby traumatiserend. Dan raakt die bevroren. Een vrouw die meermaals na elkaar verkracht wordt reageert ook niet meer. Maar eenmaal terug in veiligheid komt de ontlading. Toen deze baby thuis was, stopte hij niet meer met huilen. De ouders raakten uitgeput, de moeder werd depressief en dacht aan zelfmoord als enige uitweg uit deze hopeloze situatie.

“Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Het kind zoekt wanhopig een anker en troost voor wat het meemaakte maar krijgt dat niet omdat de ouders op zijn, waardoor het nog banger wordt en nog meer gaat huilen. Op den duur was hij volledig in zichzelf gekeerd en had hij een motorische achterstand. Dat laatste, dat zichtbare probleem, was trouwens de aanleiding om hulp te zoeken voor deze baby.”

Hoe behandel je zo’n baby?

“We herstellen de banden in het gezin zodat er opnieuw kan gebeuren wat normaal gezien vanzelf gaat. De gestreste ouders moeten eerst tot rust komen om zichzelf terug te vinden en zo weer emotioneel beschikbaar te worden voor hun kind, zodat ze kunnen inspelen op zijn of haar noden. We zoeken daarom naar het juiste evenwicht tussen werk en privéleven en schakelen sociale steun in vanuit de eigen omgeving of van gespecialiseerde diensten. Dat is voor Vlamingen al iets heel moeilijks, hulp vragen. Maar met een baby kun je niet anders.

“Daarna werken we aan de band tussen ouders en kind. Het kind moet ervaren dat we er voor hem zijn. We kijken samen met de ouders naar de signalen die het kind geeft en hoe we die kunnen begrijpen en erin kunnen tegemoetkomen. We doen dingen zoals hem wiegen, strelen of liedjes voor hem zingen en we spelen in op wat hij aangeeft. Wil hij stoppen? Dan stoppen we. Wil hij meer, sneller? Dan doen we dat. En dan kijkt dat kind je verbaasd aan. Dat is de start van herstel.”

'Ik ben ervan overtuigd dat als we kinderen een kansrijke start garanderen, we een veel betere wereld krijgen waarin iedereen socialer is en keuzes maakt die niet vooral op eigenbelang en kortzichtigheid stoelen.' Beeld © Stefaan Temmerman

Waarom?

“Het kind voelt dan verbinding. Voor het eerst in zijn prille leven heeft iemand hem gezien en begrepen. Dat kende hij niet. Hij leefde in een wereld leven waarin niemand hem zag of begreep, wat voor signalen hij ook gaf. Nu is er wel iemand die het oppikt. Dat kindje keek in het begin expliciet naar de hulpverlener en niet naar zijn mama, omdat hij al had geleerd dat zij niet beschikbaar was. Ze was te moe. Maar dan betrekken we de ouders bij die interacties en ervaart dat kind voor het eerst: ze zijn er nu wel en ze gaan niet weg.

“Zo herstel je het vertrouwen, zakt de stress. Deze baby herstelde volledig in vier maanden met één sessie per week. Bessel van der Kolk (Nederlands-Amerikaanse psychiater, red.) heeft gelijk wanneer hij zegt dat de ouder-kindrelatie herstellen de meest krachtige interventie in de geestelijke gezondheidszorg is. Zelfs als je het puur economisch bekijkt is zo’n vroege interventie slim.”

In welke zin?

“Stel dat we hem niet hadden behandeld en die mama uit het leven was gestapt. Dan was dat een gezinsdrama en een kind dat vroeg zijn moeder was verloren. Dan krijg je al snel hechtingsproblemen, een moeilijke kleuter met woedebuien, later sociale problemen en leermoeilijkheden, een erg rebelse adolescent die misschien vlucht in destructief gedrag en een volwassene met partnerproblemen of meer kans op psychische ziekte.

“Deens en Nieuw-Zeelands onderzoek toonde het recent nog eens aan: de grootste hap van het gezondheidsbudget gaat naar mensen die een slechte start hadden. Dat geldt voor alle duidelijkheid slechts in één richting. Wie een slechte start had komt niet sowieso in de problemen. Maar zo’n slechte start zo veel mogelijk vermijden of remediëren voorkomt leed voor het individu en kosten voor de samenleving.”

Hoe sterk is dat verband tussen een slechte start en problemen later?

“In het onderzoek zien we dat steeds duidelijker. Zo heeft de Vlaamse onderzoekster Bea Van den Bergh mensen van in de zwangerschap tot ongeveer de leeftijd van dertig jaar opgevolgd. Ook studies van kinderen uit de hongerwinter in Nederland (1944-’45, red.) laten zien hoe een negatieve impact vroeg in het leven heel lang blijkt door te werken. Internationale studies tonen hoe bepaalde factoren in de zwangerschap en vroegste kindertijd je kans op bepaalde ziektes vergroten en hoe we op basis daarvan zelfs iemands natuurlijke doodsoorzaak kunnen voorspellen.

“Ik ben echt gebeten om daar iets mee te doen. Daarom ben ik toch al met kleine baby’s beginnen werken bij de start van Kleine K, ook al was er eerst alleen budget voor kleuters. Ik wil als arts niet alleen goed genezen maar ook ziektes helpen voorkomen, en in de vroegste kindertijd ligt daarvoor dus een gouden kans.”

Is het daarom dat u ook in de media en op sociale media komt met inzichten over jonge kinderen en hun ouders?

“Ja. Ik wil de samenleving die mij zoveel gaf iets teruggeven en de knowhow uit mijn vak tot bij de mensen brengen, door de stem van het jonge kind te laten klinken en door zowel op de zere plekken als op de kansen te wijzen. Zo ben ik ervan overtuigd dat als we kinderen een kansrijke start garanderen, we een veel betere wereld krijgen waarin iedereen socialer is en keuzes maakt die niet vooral op eigenbelang en kortzichtigheid stoelen.”

Dat lijkt erg idyllisch.

(lacht) “Ik baseer me op wetenschap. Met een goede start krijg je volwassenen die veerkrachtiger zijn omdat ze meer geprogrammeerd zijn om te leven en niet om te overleven. Ook bij stress schiet zo iemand niet in een overlevingsmodus, waarbij we niet meer helder, logisch en constructief kunnen denken en waarbij we geen rekening meer houden met anderen of de lange termijn. Als we de juiste aanpak installeren, kunnen we een generatie mensen krijgen die niet zo op macht en bezit gefocust zijn omdat ze zich zo al goed voelen en omdat de wereld voor hen als een veilige en goede plek aanvoelt. Dat leer je echt als prille baby. Mensen met dat soort breinen kunnen op lange termijn denken en zijn meer geneigd om het evenwicht tussen hun eigen noden en die van anderen te bewaken. Dat is toch wat we nodig hebben?”

Ja, maar hoe raken we daar? Geen crèches meer bijvoorbeeld?

(lacht) “Wie mij erg oppervlakkig volgt in de media, zou kunnen concluderen dat dat mijn advies is. Maar daar klopt niets van. Zo ben ik niet voor maar ook niet tegen crèches. Ik ben voor het kind en de ouders. Crèches kunnen helpen en soms adviseer ik het zelfs, bijvoorbeeld omdat ouders eerst meer rust moeten vinden vooraleer we de band met hun kind kunnen herstellen. Of om een kind een omgeving te bieden waarin zijn ontwikkeling meer gestimuleerd kan worden.

“Maar alles hangt af van hoe de crèches zijn georganiseerd en vanaf welke leeftijd je start. En zoals het hier nu bij ons is georganiseerd – met baby’s die al op drie maanden naar een crèche gaan waar te weinig mensen werken – dat is niet goed voor die kinderen. Daar is geen discussie over onder vakgenoten. Maar in Vlaanderen zijn crèches er vooral voor de noden van de volwassenen. De economie moet draaien. Met de kleintjes zelf wordt weinig rekening gehouden.”

Wat is het belangrijkste probleem?

“Op drie maanden al elke dag acht uur per dag naar de opvang gaan bij overwerkt personeel druist in tegen alles wat een baby nodig heeft. Die vormt dan nog een nauwe eenheid met de ouders of andere primaire hechtingsfiguren en heeft nood aan die intieme koestering, niet aan veel sociale interactie, die bom aan prikkels en al zeker niet aan volwassenen die hem of haar laten huilen omdat er nu eenmaal te weinig personeel is. Dat is veel te stresserend.”

Verschilt dat niet per kind?

“Het is makkelijk om als volwassene te geloven dat jouw kind er wel tegen kan, want dat komt jou goed uit. Maar alle baby’s van drie maanden zijn nog een slaap-waakritme aan het ontwikkelen, kunnen hun aandacht nog niet delen met zoveel anderen en kunnen zo’n prikkelende omgeving niet goed aan. Door hen met zes andere kinderen bij één verzorger te zetten duw je ze in overlevingsmodus. Naarmate ze beter worden in zichzelf kalmeren moeten ze andere sociale vaardigheden leren, en dan is het nuttig wat frustratie aan te bieden. Maar een jonge baby heeft daar totaal geen boodschap aan.”

Hoe reageren ouders en de sector wanneer u dat vertelt?

“De sector waardeert het. Die mensen voelen ook dat het systeem niet klopt. Niet weinig ouders reageren ook zo, sommigen zijn boos. Dat begrijp ik goed. Opvoeden is al niet makkelijk en in deze maatschappij is het extra zwaar omdat we zoveel alleen moeten bolwerken. Maar ik zie het als mijn taak om te wijzen op wat niet goed zit vanuit het perspectief van het jonge kind.”

Is je kind verpest als je het al jong naar de opvang brengt?

“Nee, gelukkig is het niet zo zwart-wit. Het is volgens mij wel geen toeval dat de mentale problemen bij kinderen en jongeren juist bij ons zo pieken als ik zie hoe de kinderopvang en het kleuteronderwijs zich in de eerste duizend dagen weinig op stressvermindering richten. Maar tegen mensen die zich zorgen maken omdat ze hun baby naar de opvang brengen, zeg ik dat ik al heel blij ben dat ze zich vragen stellen. Dat toont dat ze het perspectief van het kind willen innemen. Die houding is al een buffer.

'Ik vind dat we dat hele kinderzorgsysteem moeten herdenken op basis van één vraag: hoe brengen we de noden van volwassenen in balans met die van kinderen?' Beeld © Stefaan Temmerman

“En je bent niet compleet machteloos. Als je niet anders kunt dan kinderopvang inschakelen na die eerste drie maanden, zoek dan wat kan helpen om het te verdragen, zowel voor je kind als voor jezelf. Er werken heel veel goede mensen in de opvang die zich ondanks het systeem maximaal inzetten en die mee willen zoeken. Neem de tijd om ’s avonds te ontprikkelen, ook al betekent dat dat je niet vers kookt. Reserveer het weekend voor jou en je kind, ook al betekent dat een minder rijk sociaal leven. En spreek je kind toe over wat je voelt. Zeg: ‘Ik weet dat dit heel lastig is en dat spijt me’ of ‘Ik besef dat het zwaar was vandaag en dat je nu moeilijk zult eten en slapen, maar ik ben er voor jou.’”

Dat begrijpt een baby toch niet?

“Denkt u dat? Kleine baby’s vatten de woorden niet, maar ze zijn meesters in non-verbale communicatie en voelen jou via je intonatie en lichaamstaal perfect aan. Als jij in hoe je tegen je baby spreekt toont dat je de stress begrijpt en er voor hem of haar bent, maakt dat echt een verschil. Net als wanneer jij je opgelucht kunt voelen wanneer je je verhaal aan iemand kunt vertellen, ook al verandert dat verder niets aan je lastige situatie.”

De discussie nu gaat over het aantal kinderen per verzorger dat veel te hoog ligt. Hoe ziet de kinderopvang van de toekomst er idealiter uit?

“Meer personeel is zeker nodig, maar het blijft een quick fix. Ik vind dat we dat hele systeem moeten herdenken op basis van één vraag: hoe brengen we de noden van volwassenen in balans met die van kinderen? Dat betekent idealiter zeker geen crèche vóór zes maanden. En wil je je kind in het eerste jaar zelf verzorgen, kun je daar vrij voor kiezen. Dan heb je andere verlofstelsels nodig, een financiële vergoeding en misschien ook plekken waar ouders die met jonge kinderen thuis zijn elkaar kunnen ontmoeten. Want lang alleen thuis zijn met je kind is ook niet goed voor beiden. Voor ouders die de zorg niet alleen willen of kunnen opnemen, is er in mijn droomwereld een stevig sociaal netwerk dat inspringt én een aanvullend kwalitatief kinderopvangsysteem.

“Zo futuristisch is dat niet. In verschillende Europese landen krijgen ouders in het eerste jaar een stuk van hun loon betaald, zijn er ontmoetingsplekken voor jonge ouders en kwaliteitsvolle crèches voor oudere kinderen. Het kost geld, maar we zouden dus veel kunnen besparen op volksgezondheid mochten we veel meer inzetten op de noden van het jonge kind. Want er is nog meer nodig dan de kinder­opvang hertekenen.”

Een opleiding voor aanstaande ouders?

“Nee. Want ik vind niet dat we alle verantwoordelijkheid bij ouders moeten leggen. Mensen concluderen al snel dat als het misloopt dat de fout van de ouders is. Dat klopt niet. Zelfs wie ouders heeft die alles heel goed doen, kan als kind tekorten oplopen. Ouders doen hun best en moeten het stellen met de steun die de samenleving hun biedt. Vandaag is die minimaal. Daarom zou ik liever op school een vak zien waarin iedereen leert over het leven. Van hoe je je belastingbrief invult tot hoe je best communiceert in conflictsituaties en wat de noden van jonge kinderen zijn.

“Dan krijg je een samenleving waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor kinderen. Dan gaan mensen spontaan weer weg wanneer ze bij een babybezoek merken dat de baby gestrest is en staan anderen rond ouders als een zorgende buffer. Dan beseffen werkgevers dat wie een jong kind opvoedt hard aan het presteren is. Mocht iedereen meer kennis meekrijgen over baby’s, zouden heel wat problemen zoals uitgeputte ­o­uders of eindeloos gedebatteer over opvoedingsstijlen van de baan zijn.”

Hoezo?

“Als je altijd vanuit het kind redeneert en weet wat het nodig heeft, hoef je je hoofd niet te breken over wel of geen crèche, mild of streng ouderschap of de impact van nieuwe gezinsvormen. De basis is dat je je op je kind afstemt en instelt. Dat je het ziet en helpt om zijn stress te reguleren, zodat het dat op den duur zelf kan doen. En dat je kadert en koestert. Maar in welke vorm of stijl je dat doet, of je dat nu met twee vrouwen of twee mannen doet en of dat kind niet of wel naar de opvang gaat, doet er dan minder toe. Het valt mij op dat velen onzeker zijn en snakken naar concrete tips. ‘Hoelang kan ik met mijn kind op reis?’, vragen mensen bijvoorbeeld. Daar zijn geen regeltjes voor. Onderzoek of drie weken rondtrekken voor jou en jouw specifieke kind eerder ontspanning of stress betekent.”

Waar komt die onzekerheid vandaan?

“De individualistische en op prestatie gerichte maatschappij speelt mee. Individualisme is erg waardevol. In het Oosten draait alles om de groep en moet je vechten voor je eigen plek. Maar hier schieten we door in het andere extreem. We hebben een samenleving die verwacht dat je opvoeden alleen doet en dat je ondertussen ook heel veel andere dingen afvinkt, zoals er goed uitzien, toffe reizen maken, een goed seksleven hebben en een geweldige job, een prachtig huis en hippe hobby’s waarover je mooie plaatjes deelt op sociale media. Als ik ouders hoor over wat ze zogezegd allemaal moeten doen, dat is hallucinant.

“En de kleinsten kunnen niet volgen. Want wie zo druk is, ziet de vele signalen die een baby geeft niet. Maar als die kinderen dan protesteren omdat ze geen echte aandacht krijgen, vinden we het lastpakken en grijpen we naar snelle opvoedingstips. En omdat dat ook niet werkt en die adviezen elkaar tegenspreken, worden we nog onzekerder.”

‘Kaderen en koesteren’, is dat niet zo’n tip?

(lacht) “Nee, dat is een basisprincipe dat er in iedere situatie anders uitziet. Neem een kind dat de hele tijd snoep wil. Jouw taak is je kind beschermen tegen ongezonde voeding en tandbederf, dus je begrenst dat snoepen. Maar het is cruciaal dat je daarbij de band met je kind niet verbreekt en dat je respect toont. Kaderen is meegeven: ‘Je krijgt geen snoep omdat het slecht voor je is.’ Tegelijkertijd is het essentieel ook te koesteren, door bijvoorbeeld ook te zeggen: ‘Ik zie dat je dat niet leuk vindt en dat mag. Ik ben er voor jou om je te helpen om daarmee om te gaan. Wat voor lekkers kun je wel eten dat goed is voor je lichaam?’

“Zo leer je je kind omgaan met frustraties maar jouw ‘nee’ blijft een ‘nee’. Ik ben niet te vinden voor grenzeloos opvoeden. Baby’s hebben nog geen boodschap aan grenzen zoals ‘Ik ga je niet meer oppakken als je huilt’. Maar oudere kinderen hebben er juist heel veel behoefte aan duidelijke grenzen te voelen terwijl je wel met ze in verbinding blijft. Ze voelen dan dat als ze tegen zo’n muur duwen, die toch blijft staan. Dat geeft veel veiligheid en vertrouwen.

“Maar jammer genoeg hebben velen van ons vroeger grenzen gekregen waarbij de verbinding werd verbroken. ‘Zo zit het en jij bent stout en moet in de hoek omdat je dat niet pikt’, hoorden we. Als een volwassene kwaad is omdat iets niet kan, tonen we begrip. Maar voor een kind niet? De liefde vergroot juist als je zowel grenzen als verbinding biedt.”

Dat lijkt niet zo makkelijk wanneer je kind pakweg urenlang niet wil slapen in zijn eigen bed.

“Ook dan is het principe van kaderen en koesteren waardevol, dat merk ik zelf met mijn driejarige. Wanneer je je kind in z’n eigen bed wil leren slapen en hij dat niet leuk vindt, mag dat geen reden zijn om de deur achter je dicht te slaan en hem te negeren. Het is ook dan belangrijk om te tonen dat je er bent. Wanneer jij merkt dat hij angstig wordt, bijvoorbeeld, ga je hem geruststellen. Wanneer je merkt dat het alleen wat tegenpruttelt, laat je het zijn. Vergelijk het met wifi. Je bent geconnecteerd en dat voelt je kind. Je bent samen iets aan het oefenen en jij bent de reisgids die aangeeft wat goed is voor het kind en wat niet.

'Het is juist omdat je als ouder voorspelbaar, betrouwbaar en beschikbaar bent, dat een kind zich aan je hecht. En daardoor hecht het goed aan zichzelf en kan het later veerkrachtig leven.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Het jonge kind heeft het nodig dat als de stress te groot wordt, jij altijd weer ingrijpt om het te helpen te kalmeren. Het is juist omdat je als ouder voorspelbaar, betrouwbaar en beschikbaar bent, dat een kind zich aan je hecht. En daardoor hecht het goed aan zichzelf en kan het later veerkrachtig leven. Want het heeft gevoeld hoe goed de ouders zijn behoeftes aanvoelden en vervulden. Alleen zo kan iemand later de eigen behoeftes aanvoelen en dus goed voor zichzelf zorgen.”

Hoe kijkt u naar de discussies over opvoedingsstijlen?

“Er zijn er zoveel omdat kinderen op verschillende leeftijden heel andere behoeftes hebben. Die boeken hebben dus allemaal gelijk. Maar ze leiden de aandacht af van de essentie, namelijk in ieder moment aanvoelen wat jouw kind nodig heeft. Het ene moment kan dat begrenzing zijn, het andere moment mildheid. Om dat te kunnen heb je de nieuwste hype niet nodig, wel tijd, energie en een goede connectie met jezelf.

“Al die adviezen trekken ons weg van iets wat wij eigenlijk heel goed kunnen. Iedereen, ook mensen zonder kinderen, is afgesteld om de behoeften van baby’s op te pikken. Afstemmen op je kind en uitzoeken wat het nodig heeft, kaderen en koesteren zijn dan ook geen nieuwe uitvindingen. Het is eeuwenoud. Dieren doen het ook. Een kat die ruw met zijn baasje speelt, zal minder heftig met een kind spelen. Die aangeboren kennis raakt nu ondergesneeuwd omdat we zo druk zijn met presteren. Baby’s zijn wat dat betreft kanariepieten in de koolmijn. Doordat ze ons zo intensief nodig hebben, tonen ze ons waar het maatschappelijk scheef zit.”

Hoe optimistisch bent u over opvoeden in de toekomst?

“Wat me positief stemt is dat er nu meer interesse is in hoe baby’s zich ontwikkelen. Veel ouders die degelijke informatie krijgen zijn gemotiveerd om daar iets mee te doen. Het is wel jammer dat alleen ouders zich aangesproken voelen. Dit gaat over iedereen. Kinderen die al vroeg niet krijgen wat ze nodig hebben, betekent volwassenen met burn-outs, depressies, relationele onkunde, antisociaal gedrag. Willen we een gezondere samenleving, dan hoop ik dus dat iedereen zich verantwoordelijk gaat voelen voor de kleinsten. En dat we de mensen die voor hen zorgen gaan eren in plaats vanaf een afstand kritisch toe te kijken en te zeggen ‘Je hebt er toch zelf voor gekozen?’”