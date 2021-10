Kijk even binnen bij het smalste huis van Gent

Het smalste huis van Gent heeft een nieuwe eigenaar. Net voor de verkoop gaf de vorige eigenaar het iconische pand – dat amper 2,26 meter breed is – nog een grondige opknapbeurt. Voor de nieuwe bewoners erin gingen, mochten we nog een kijkje nemen.

“Normaal zetten we in op karakterpanden uit een hogere prijsklasse, maar het smalste huis van Gent konden we echt niet laten liggen”, begint Carlo Eggermont van het gelijknamige immokantoor dat de verkoop van het smalste huis van Gent op zich nam. “Het doet ons nadenken over alternatieve woonvormen. Zo viel het ons op hoe leefbaar dat smalle huis is. Mocht je me op voorhand vragen of je in een huis van minder dan 2,5 meter breed kan wonen, zou ik nee zeggen. Maar sinds ik dat huis binnenkwam, veranderde ik van idee.”

Eggermont werd enkele maanden geleden gecontacteerd door de vorige eigenaar. Die had het huis gekocht als investering en verhuurd aan een kunstenaarskoppel. Alvorens het opnieuw te koop te zetten, wilden ze nog renovatiewerken uitvoeren. Het dak, de keuken en de badkamer werden volledig vernieuwd en de rest kreeg een grondige opfrisbeurt. Het pand stond nog maar net te koop of het was alweer verkocht voor meer dan 350.000 euro. Opnieuw aan een investeerder die het pand zal verhuren. Net voor de nieuwe huurders erin gingen, kregen we nog een inkijk in de iconische woning.

(Lees verder onder de foto’s)

De gang op het gelijkvloers. Beeld Carlo Eggermont

Zicht vanuit de keuken op de koer. Beeld Carlo Eggermont

Keuken met terras

Aan de indeling werd niets veranderd. Het smalste huis heeft nog steeds vier verdiepingen en een bewoonbare oppervlakte van 125 vierkante meter. Het is 2,26 meter ‘breed' en 14,8 lang. “Het is groter dan het lijkt vanop straat”, aldus Eggermont. Op het gelijkvloers is een open ruimte voor fietsen, een wasplaats en een koertje. Vooraan op de eerste verdieping is een leefruimte, achteraan een keuken met een klein terras. Op de tweede verdieping vind je een slaapkamer aan de straatkant en een badkamer aan de achterkant. En dan is er nog de derde verdieping waar een tweede slaapkamer met tussenverdieping werd ingericht.

Vernieuwde keuken met terrasje. Beeld Carlo Eggermont

Keuken. Beeld Carlo Eggermont

Eerste verdieping. Beeld Carlo Eggermont

Slaapkamer op de tweede verdieping. Beeld Carlo Eggermont

De vernieuwde badkamer. Beeld Carlo Eggermont

Slaapkamer op de derde verdieping. Beeld Carlo Eggermont