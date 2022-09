Kiezen is verliezen, maar hoeveel hobby’s doet een kind best?

1 september staat niet alleen gelijk aan het begin van het schooljaar. Ook de vrijetijdsbesteding starten dan opnieuw op. Bestaat er eigenlijk een ideaal aantal hobby’s voor een kind?

Maandagavond naar de muziekschool. Woensdag- en vrijdagavond voetbaltraining, om zaterdag een wedstrijd te spelen en zondag naar de jeugdbeweging. Dat weekschema is dan wel verzonnen, voor heel wat Vlaamse kinderen is het vanaf september wellicht niet zo ver van de realiteit verwijderd. Het werpt de vraag op: hoeveel hobby’s doet een kind het best? Wanneer is het te veel of net te weinig?

Hoeveel hobby’s kinderen juist hebben valt niet te zeggen. Om een idee te geven: 39,7 procent van de Vlaamse jeugd zegt een of twee keer per week te sporten in clubverband. 19,6 procent van de jongeren gaat naar de jeugdbeweging. Dat blijkt uit de bevraging van Jeugdonderzoeksplatform. Al dateert ze intussen wel al uit 2006.

Een concreet richtgetal willen pedagogen niet geven. Het juiste aantal hobby’s hangt immers af van kind tot kind. Maar ook hoeveel uur kinderen aan zo’n activiteit besteden is belangrijk. Een kind kan tien verschillende zaken combineren of net heel gepassioneerd tien uren per week piano oefenen.

Wel kunnen kinderen te veel hobby’s hebben. Feit is dat er onder sommige middenklassegezinnen soms een soort van concurrentieslag ontstaat. “Dat blijkt vooral uit onderzoek in de Angelsaksische wereld”, zegt pedagoog Stefan Ramaekers (KU Leuven).

“Of het nu bewust of onbewust is: sommige ouders proberen elkaar de loef af te steken en pakken maar al te graag uit met de verwezenlijkingen van hun kroost. Dat is interessant omdat het veel zegt over de specifieke opvoedingscultuur waarin we vandaag zitten. Het wordt tegenwoordig sterk aangemoedigd om het beste uit je kinderen te halen. Dat gaat dan zowel om het kort opvolgen van de resultaten op school als om kinderen andere zaken naast de school aan te bieden.”

Klasseverschil

Het toont hoe hobby’s vooral als iets instrumentalistisch worden gezien: ze moeten een specifiek doel hebben. Tekenles dient om creatief te worden. Tennissen om met tegenslagen te leren omgaan. “Die reflex zien we sterk bij de middenklasse”, zegt socioloog Bram Spruyt (VUB). “Zij willen het leven van hun kinderen zo inrichten dat ze zoveel mogelijk ontwikkelingskansen krijgen met als doel dat ze succesvol zijn in het (hoger) onderwijs.”

Hij waarschuwt wel voor te veel hobby’s. “In de wetenschappelijke literatuur wordt daar soms op gewezen: zorg ervoor dat het gezond blijft voor kinderen. Op de duur wordt die druk soms te groot. Het is goed om kinderen te stimuleren om hobby’s te hebben, maar van zodra dat overslaat in ‘overstimuleren’, kan het zijn dat kinderen op latere leeftijd plots met alles stoppen. Die kinderen lopen dikwijls het risico te vervallen in extreme manieren van zelfcontrole: denk bijvoorbeeld aan een meisje dat een eetstoornis krijgt.”

Het is een evolutie waarvoor experten ook om een andere reden terughoudend zijn: omdat de kloof met gezinnen die het minder breed hebben thuis zo alleen maar groter wordt. Socioloog Ignace Glorieux (VUB) pleit daarom voor de aanpak van de ‘brede school’. Vanuit dat idee worden hobby’s vanuit de school georganiseerd, bijvoorbeeld op woensdagnamiddag.

“Zo sla je eigenlijk twee vliegen in één klap”, zegt hij. “De vrijetijdsindeling is niet afhankelijk van waar een ouder op woensdagnamiddag raakt met de auto én leerlingen ervaren de school op een andere manier.”

Tips

Samenvattend zijn er enkele tips voor ouders. De eerste is evident: doe enkel wat lukt binnen het gezin. Daarom is het nuttig om kinderen zelf eerst wat rond te laten snuffelen. “Maar ook om tegelijk als ouder zelf je licht op te steken of er bijvoorbeeld verwacht wordt of je spelers van of naar het sportterrein brengt”, zegt pedagoog Philippe Noens (Odisee hogeschool).

En tot slot: overdrijf niet. “Zeker bij jonge kinderen denk ik dat één hobby al lang prima is hoor”, zegt Noens. “Jonge kinderen zijn vaak doodop na een dag school en zijn nog volop bezig met het ontdekken van nieuwe zaken. Het kost ook tijd om iets zoals volleybal of klarinet onder de knie te krijgen. Worden kinderen ouder, zal dat aantal hobby’s vermoedelijk oplopen. Hun zelfstandigheid neemt toe, hun interessesfeer verbreedt en hun vriendengroep wordt belangrijker. Denk aan vrienden die elkaar overtuigen muziek te leren spelen zodat ze samen een rockgroepje kunnen beginnen.”