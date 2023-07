Katrin Swartenbroux wil eerherstel (en graag ook een beter woord) voor gemeenschapszin

Gemeenschapszin: het leek haar altijd iets voor muffe kringgesprekken. En toch is het misschien wel een straf tegengif tegen onze ­individualistische tijdgeest, denkt Katrin Swartenbroux nu. Maar hoe bouw je aan een community als je het nooit hebt geleerd?

Wat eerst verdween, waren de tafels. Ik miste ze in de nieuwe treinmodellen, waar reizigers in tweede klasse zich voortaan moesten behelpen met een eufemistische vensterbank. Ik miste ze op de straten waar de terrassen stonden van de kroegen die hun wankele biertafels hadden ingewisseld voor ronde, loodzware bistrotafeltjes die zich minder makkelijk tegen elkaar lieten schuiven. In de parken, waar je je een tijdlang enkel voortbewegend mocht verplaatsen, maar waar de picknicktafels na de lockdowns nooit meer werden teruggeplaatst.

Natuurlijk evolueerde ander meubilair mee. Die bistrotafels kwamen in een setje met gietijzeren stoelen die ’s avonds met een fietsslot aan elkaar vastgemaakt werden, banken werden in aparte zitjes opgedeeld door armleuningen en vensterbanken kregen spikes. Maar voor tafels ben ik extra opmerkzaam sinds ik mijn favoriet exemplaar verloren ben. Het was een vintage exemplaar, als prille twintiger opgepikt in een tweedehandszaak om mijn studentenkamer mee uit te dossen. Hij leek rond, de tafel, maar je kon de twee helften uit elkaar schuiven en er met behulp van een bijbehorende plank een ovaal van maken waar zeker zes man rond kon. Een meesterwerk, dat helaas sneuvelde toen we die plank tijdens een kotfeestje gebruikten om een gammel keldergat mee te dichten.

Sindsdien liggen ze gevoelig, die tafels. En dus merkte ik het meteen toen een beroemde bakkersketen die van een grote gedeelde ontbijtdis om samen het brood boven te breken, of alleszins toch te besmeren met onbestemde confituren, zijn verdienmodel had gemaakt, zijn interieur aanpaste aan de veranderende samenleving. Niet dat ik door de straten ga ­dolen om ‘Egalité! Fraternité! Pain Quotidien!’ te roepen, maar ergens vond ik die steeds kleiner wordende tafels exemplarisch voor een gevoel dat me al een tijdje aan het besluipen was, maar dat me nooit echt kon inhalen.

Het waren niet alleen de gemeenschappelijke tafels waaraan je halfdronken tegen de rug van een vreemde kon leunen op luie zomer­avonden die verdwenen. Het was, misschien wel, de gemeenschapszin tout court.

Spaghettiavonden

Ik weet het. Het is niet verbijsterend baanbrekend om in een veranderende, gepolariseerde samenleving het concept gemeenschapszin onder de loep te nemen – zelfs niet als je er met een metafoor omheen danst. Iedere nieuwe socialemedia-­app, elke fitnessclub en zowat alle werkgevers proberen ‘community’ krampachtig aan ons te verkopen. Tevergeefs, eigenlijk. Want tot voor kort deed het woord me enkel aan spaghettiavonden bij de scouts en passief-agressieve whatsappgroepen van de buurtwacht denken. En bijgevolg deed het me ­gruwelen.

Dat ‘gemeenschap’ ook weleens voor mij, de millennial-middenklasser, zou kunnen werken, begon me pas te dagen toen ik me alle gesprekken voor de geest haalde die ik de afgelopen jaren voor de krant had gevoerd over de keuzes die we maken. Over hoe we werken, leven en liefhebben. Het toonaangevende sentiment was uiteraard dat steeds meer mensen blij zijn dat ze steeds meer keuzes in alle vrijheid kunnen maken, zonder dat ze daarvoor afhankelijk zijn van sociale normen. Ze kiezen vaker zelf en voor zichzelf, maar voelen zich daar steeds meer alleen in. Niet ondersteund, onbegrepen, achtergelaten. Mensen met kinderen, mensen zonder kinderen, mensen in een polyamoreuze relatie, mensen die bewust alleen wonen, mensen die gelukkig zijn met een negen-tot-vijfbaan en mensen die naar de suburbs zijn verhuisd.

De eenzaamheid die ik optekende bij mijn generatiegenoten was in de eerste plaats een eenzaamheid met voorbedachten rade. Als ik hier ga wonen, zal ik mijn familie dan nog vaak genoeg zien? Als ik voor mijn carrière ga, zal ik dan nog wel de moeder kunnen zijn die ik wil zijn? De angst die gepaard gaat met het maken van grote sprongen in je leven, en de twijfel of je sociale vangnet je zal kunnen opvangen wanneer je die sprongen maakt, is iets van alle tijden. Het gevoel dat deze keuzes allesbepalend en vaak ook onomkeerbaar zijn ook. De kleuren zijn nooit intenser dan die van de potloden waarmee je je leven uittekent.

Maar toch lijkt er tegenwoordig meer aan de hand.

Beeld Vijselaar & Sixma

Dat merk ik ook bij mezelf. Kiezen is, op zich, altijd al verliezen geweest, maar steeds vaker voelt het alsof ik meer verlies dan datgene waar ik níét voor kies. In een kwaliteitskrant lees ik in een artikel over het al dan niet vervullen van je kinderwens: ‘Uiteindelijk is elke keuze die je maakt gelijkwaardig, en iets wat je voor jezelf moet uitmaken, of je nu kiest voor een volle kersttafel, of voor me-time.’

Wacht even. Waarom kan het niet allebei? Is het gulzig om als vrouw zonder kinderen tóch een bruisende feesttafel te willen? Zijn moeders die snakken naar me-time onverzadigbaar? Ambiguïteit lijkt niet meer te mogen bestaan. Waar werk, moederschap, relaties, woonplaats en alle andere thema’s waar ik over schrijf vroeger domeinen waren waarin je verbinding kon vinden, zijn het vandaag vooral markers van je identiteit. Dat wordt ook nog eens versterkt door sociale media, waar we aangeleerd krijgen dat elke keuze ‘content’ is, alles een bouwsteen voor je identiteit en dus vermeld moet in je profiel. ‘Catmom. City girl. Wifey. Journalist with a passion.’ Zo worden dingen waar je voor kiest of die je overkomen plots ook dingen die je bént. Dat geeft onze fameuze keuzevrijheid iets te veel gewicht, waardoor het leven een slim uitgestippeld traject lijkt waarin alles het gevolg is van je eigen keuze en niets te maken heeft met kans, toeval, pech, geluk en omstandigheden.

Statusupdates

Onze ingebouwde prestatiedrang dwingt ons vervolgens om verantwoording voor dat leven af te leggen, om het geloofwaardig en benijdenswaardig te maken. En dus voer je discussies, schrijf je essays, maak je statusupdates over waarom jullie ervoor kiezen wél nog te trouwen, waarom je je kind naar een concentratieschool stuurt of waarom je je carrière hebt opgegeven voor een negen-tot-vijfbaan. Heel pocherig. Terwijl het natuurlijk heel persoonlijk is. Maar elke keuze vóór iets lijkt tegenwoordig haast een (weloverwogen) keuze tégen iets te impliceren. Een concept dat zo heftig is dat we nog harder in die keuze gaan staan en we ons nog meer alleen voelen in een wereld waarin iedereen ‘het’ lijkt te weten en twijfel of spijt gewoon niet voorkomt. Waarom reageren we dan zo? Dat is een beetje een kip-of-eivraag. Voelen we ons veroordeeld in onze keuzes omdat we het gewend zijn in een defensieve modus te schieten, of schieten we in die defensieve modus omdat we het gewend zijn beoordeeld te worden op basis van onze keuzes?

Op Twitter, het vergrootglas op de anus van deze maatschappij, wordt die vijandige houding uitgelicht. Wanneer bijvoorbeeld financiële steunmaatregelen aangekondigd worden om de inflatie en de energiecrisis behapbaar te maken, vliegen mensen met kinderen en alleenstaanden elkaar in de haren omdat ze beiden het idee hebben dat de ander iets van hen afneemt – terwijl de realiteit misschien gewoon is dat niemand genoeg krijgt.

Binnen deze samenleving waarin alles gepsychologiseerd en geïndividualiseerd wordt, bestaat er nu eenmaal niet zoiets als een systeemprobleem: er is geen crisis in de kinderopvang, geen krapte op de huizenmarkt en er bestaan geen disfunctionele bedrijfsstructuren, er zijn alleen moeilijke beslissingen en compromissen die iedereen voor zichzelf moet maken. En dus had je ‘het’ maar moeten weten voordat je eraan begon. Heb je ‘er’ toch zelf voor gekozen.

Dat alles speelt zich af op de achtergrond waartegen we ons leven, en hoeveel we daarvan al dan niet in eigen handen houden, vorm proberen te geven. Niet met de rug tegen de stevige stam van de vijgenboom, maar in het midden van een spinnenweb, waarvan de toch al zo gespannen draadjes met de minste verplaatsing kunnen knappen. Ontzettend veel mensen geven tijdens de pandemie aan dat de contacten die ze wél nog hebben voorwaardelijk en fragiel aanvoelen. Dat maakt ons bang, uiteraard. Want we wíllen het niet alleen doen.

‘Het’. Dat is het leven: het zorgen voor je ouders die ouder worden, het lachen om tv-series of TikToks, de verjaardagstaart aansnijden, de peuter met driftbuien opvoeden, een onweer doorzitten, voor het eerst L’Espoir du condamné à mort van Miró zien, ontwaken na je borst­sparende operatie, je huisdier begraven, je ­examenresultaten openen, je echtgenoot zien aftakelen, je kelder leegpompen en alle andere voorziene en onvoorziene curveballs, de grote en kleine dingen waar we allemaal in meerdere of mindere mate doorheen moeten, ongeacht de keuzes die we maken.

We kunnen dat niet alleen. En we hebben dat ook nooit alleen gedaan.

Dagelijkse portie cardio

Zolang ik open deuren kan intrappen, heb ik geen hippe nieuwe fitnesscommunity nodig om mijn dagelijkse portie cardio te behalen. En dus: we hebben de ander nodig om te overleven, voor ons fysiek en mentaal welzijn. Omdat de wereld anders ondraaglijk, onoverkomelijk en bedreigend aanvoelt. Experimenten hebben aangetoond dat simpelweg iemands hand vasthouden de emotionele reactie in de hersenen op een waargenomen dreiging vermindert.

Uit een ander experiment bleek dan weer dat als we alleen aan de voet van een berg staan, we die berg hoger en steiler inschatten dan wanneer we daar met een vriend staan. Een knap staaltje biologische evolutie. Al sinds het begin van de mensheid heeft onze soort het immers samen gedaan. We leefden in stammen waar de rollen verdeeld waren, maar die wel stuk voor stuk bijdroegen tot de voorspoed van ons allemaal. De een ging jagen, de ander verzamelde, en nog iemand verzorgde. In zowat elk aspect van het leven waren we op elkaar aangewezen. Gedurende grote delen van de menselijke geschiedenis leefden we in uitgebreide clans die niet alleen bestonden uit mensen aan wie we biologisch verwant waren, maar ook uit mensen met wie we samenwerkten.

‘Uitgebreide families in traditionele samenlevingen lagen misschien genetisch verder van elkaar af, maar waren waarschijnlijk emotioneel hechter dan de meesten van ons zich kunnen voorstellen’, noteert David Brooks in een toonaangevend essay over de veranderende familiestructuur in The Atlantic. In het stuk, dat toevallig ook ontstaan is toen hij de veranderende sfeer aan de eettafel op familiefeesten gadesloeg, beschrijft hij hoe we van ‘extended families’ – waarbij mensen naast bloedbanden met elkaar verbonden waren via het werk, verenigingen of religie en dus zorg of verantwoordelijkheid voor elkaar droegen – naar ‘nuclear ­families’ zijn gegaan: het kerngezin dus, bestaande uit een moeder, een vader en een à twee kinderen.

‘Kerngezin’ is zo’n woord dat doet lijken alsof het de ultieme vorm van familiestructuur is, terwijl het in de geschiedenis eigenlijk nooit de dominante vorm is geweest. Toch zeker niet in de praktijk. Want hoewel ik op zich deel uitmaakte van zo’n kerngezin, had ik daarnaast ook een ‘tante Yvonne’, de buurvrouw die op mij en mijn broer paste na school, en heb ik kinderfoto’s met de teddyberencollectie van ‘tante Mia’, de beste vriendin van mijn grootmoeder. Twee vrouwen die, in de biologische betekenis, geen familie waren, maar die wel famílie waren, als je snapt wat ik bedoel.

De nucleaire familie is dat waar politici op doelen wanneer ze het hebben over ‘teruggeven aan de gezinnen’, of als ze ‘een beleid maken op basis van de gezinnen’. Het is gebaseerd op een geromantiseerd concept van huisje, tuintje, verhard voortuintje (met een stevig hekje eromheen). Heel weinig mensen voldoen hieraan. En toch proberen we het zo veel mogelijk na te bootsen. Door ons af te sluiten, door trots te halen uit het idee dat we het zelf moeten doen, zelf moeten kunnen. Dat je, als je maar hard genoeg werkt, er wel komt en dat als het allemaal niet goed voelt je behoefte hebt aan selfcare, yoga weet je wel, of een meditatie-­app, want zowel de oorzaak als de oplossing voor je (on)welzijn ligt bij jezelf.

De eenzaamheid die we voelen komt dan ook vooral voort uit de gêne wanneer we het – verrassing! – toch, uiteindelijk dan, niet zelf kunnen. Dat we er niet in slagen alles te combineren in een gestroomlijnd geheel, maar niet om hulp durven vragen omdat dat toegeven is dat je het niet zelf kunt, en dat we ook geen hulp durven aanbieden omdat het lijkt alsof je dan iemands onkunde aanwijst. En dus gaan we gebukt onder een schuldgevoel omdat we onszelf ervoor verantwoordelijk achten alle balletjes permanent in de lucht te houden en vervolgens wakker liggen omdat we het gevoel hebben dat we niet honderd procent hebben gegeven op het werk, toch al een maand niet de headspace hadden om onze partner aan te raken, ons kind op een onbewaakt moment hebben afgesnauwd, een verjaardags-sms te laat op de dag hebben gestuurd of wéér onze grootouders niet hebben gebeld. Voelen we ons ongezien omdat we denken te moeten performen, zelfs voor de mensen die eigenlijk het dichtst bij ons zouden moeten staan. En zo verlopen, puur hypothetische berichten- en gedachtestromen dan als volgt:

‘Hey, probleem voor onze brunch aanstaande zondag. De scoutsvergadering van mijn zoon is afgelast.’ (Dus ik ga echt geen tijd hebben om mijn huis netjes aan de kant te hebben. En dat wil ook zeggen dat er een 7-jarige gaat rondhangen. Hij is zo druk de laatste tijd, dat is vast niet leuk voor jou. Ik wil ook niet dat je denkt dat ik alleen nog maar mama ben. Als ik geen mama was, was dit makkelijker geweest.)

– Oh dat begrijp ik volledig. Beter een andere keer dan?’ (Je hebt het al zo druk, dus ik wil geen extra last zijn. Plus: dan kun je ook nog eens een zondag met je gezin spenderen. Als ik zelf mama was, zou dit makkelijker zijn. Dan nam ik mijn eigen kind mee en dan hielden die elkaar wel ­bezig.)

– ‘Ja, ik denk het dan wel… sorry hè!’ (Ik mis je.)

– ‘Check! No prob! We vinden wel een nieuwe datum :)’ (Ik mis je.)

Het loont de moeite om je af te vragen voor wie de systemen nog wél werken, wanneer ze overduidelijk zelfs niet meer werken voor de mensen voor wie ze ogenschijnlijk ontworpen zijn.

‘Ik denk dat het net daarom is dat je juist bij de (witte) westerse middenklasse zoveel eenzaamheid en geworstel ziet’, overpeinst Anne Helen Petersen, die in haar nieuwsbrief Culture Study uitvoerig verslag doet van haar onderzoek naar gemeenschapsvorming. ‘Ze zijn niet rijk genoeg om het probleem van de zorg helemaal te laten verdwijnen met geld, maar hebben wel altijd voldoende middelen gehad en waren zelfredzaam genoeg (hoewel meestal met de steun van familie en dankzij privileges) om nooit geleerd te hebben hoe ze iemand om hulp moeten vragen, of het soort netwerken te bouwen dat deze hulp zou kunnen bieden. En meestal hebben ze ook niet het (historische of culturele) referentiekader waarbinnen op ­elkaar terugvallen gewoon iets is wat je doet.’

Katrin Swartenbroux: 'Als we alleen aan de voet van een berg staan, schatten we die berg hoger en steiler in dan wanneer we daar met een vriend staan.' Beeld Vijselaar & Sixma

Audrey Lorde

Er zijn twee groepen mensen die zichzelf losrukken van de onrealistische verwachtingen, de schaamte en de illusie van Het Zelf Doen. Dat is de 1 procent die het hele systeem mee in stand houdt, uiteraard: de fils à papa die een beroep doen op de vaders van hun vrienden en de vrienden van hun vaders om vooruit te raken in het leven en zichzelf vervolgens op de borst kloppen dat ze #selfmade zijn. Dat ze er helemaal zelf voor hebben gezorgd, terwijl ze de zorg voor zichzelf altijd hebben uitbesteed aan anderen, doorgaans aan mensen met een lagere sociaal-economische status.

Maar ook het deel van de bevolking dat sowieso al buitengesloten werd door dit systeem en er dus nooit op heeft ingetekend. De hedendaagse community’s die zichzelf uit noodzaak hebben gevormd. De mensen die in armoede leven, bijvoorbeeld. Die zich er eerder zorgen over maken of hun kind een winterjas zal hebben dan wat de sociale conventies voorschrijven over waar die winterjas mag worden gehaald. De mensen met migratieroots en de mensen wier rechten en (gender)identiteit ontkend worden door de staat. Het is wat Audre Lorde beschrijft, die zich als zwarte, lesbische vrouw inferieur behandeld voelde in het Amerika van de jaren 1980. In haar boek A Burst of Light (1988) omschrijft ze selfcare als een politieke daad: ‘Voor mezelf zorgen is geen genotzucht, maar zelfbehoud.’ Voor jezelf zorgen omdat de staat het niet doet, dus. Gemeenschap vormen omdat de staat je niet zal opvangen.

Gemeenschap is echter ook datgene wat die staat actief vormgeeft, meent de Amerikaanse socioloog Robert Putnam. In zijn bestseller Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000) schetste hij twintig jaar geleden al hoe de westerse middenklasse steeds meer van elkaar vervreemd raakt omdat de gemeenschapszin langzaam wegzakt, een fenomeen dat hij staaft aan de hand van de ­dalende deelnamecijfers aan instituten als het buurtcomité, de ouderraad, hobbygroepen en, zoals de titel van zijn boek doet vermoeden, bowlingteams.

Nieuwe gemeenschappen

Gemeenschapszin is niet alleen goed om mensen een warm en gezellig gevoel te geven, om af en toe een balletje te kunnen kegelen of om muffe koffie uit een kartonnen beker te drinken tijdens een kringgesprek. Putnam (die zijn boek na decennialang onderzoek schreef) zag dat wanneer mensen meer gemeenschap vormen, ze meer vertrouwen krijgen in elkaar – niet alleen in de personen van de desbetreffende gemeenschap, maar in De Mensheid, met hoofdletters, en bijgevolg ook meer vertrouwen hebben in de drijfveren van die mensen en dus in democratie als een goed functionerende bestuursvorm. Waar de sociale participatie het hoogst was, waren meer mensen op kranten geabonneerd, hadden ze meer vertrouwen in politici en deden ze meer vrijwilligerswerk.

Dat is een frappante bevinding die anno 2023 – in een tijdperk waarin het vertrouwen in de media, de mensheid en de politiek steeds verder afneemt – nog steeds dwingend aanvoelt. Het is dan ook niet verrassend dat de jongste generaties aangeven dat ze snakken naar herstel, zo blijkt uit een verslag van een Sampol-­jongerenraad uit 2021. Daarin staat dat ze ‘af willen van te sterk persoonsgebonden verwachtingen en verlangen naar een sterkere nadruk op de kracht en geborgenheid van een goed op elkaar inspelende groep, een gemeenschap’. Gemeenschap vinden in een tijdperk van hyper­individualisme lijkt echter niet zo eenvoudig. Dat is ook wat Bill Bishop noteert in zijn veelgeciteerde boek The Big Sort (2009): ‘Vroeger werden mensen geboren als onderdeel van een gemeenschap en moesten ze als individu hun plek vinden. Nu worden mensen als individuen geboren en moeten ze hun gemeenschap vinden.’ Daar is op zich niets mis mee. Maar die spanning tussen individu en gemeenschap is evenwel een dingetje in de liberale democratie, alsof de twee het bewijs zijn tegen elkaars ­bestaansrecht.

Nochtans wist de Franse filosoof Alexis de Tocqueville een kleine tweehonderd jaar geleden al dat individu en gemeenschap elkaar ontmoeten in de term ‘welbegrepen eigenbelang’. ‘Wie een diep begrip heeft van zijn eigen belangen snapt dat die verweven zijn met het algemene belang en dus de belangen van de anderen,’ schreef hij in 1835 in zijn essay De la démocratie en Amérique. Een gemeenschap heeft daarom volgens Putnam zowel ‘bridging’ als ‘bonding’ capaciteiten, en dus zowel de mogelijkheid om mensen te verbinden in hun gelijkenissen als om verschillen te overbruggen. Hij waarschuwde al dat een te sterk intern gericht netwerk zeker ook negatieve maatschappelijke effecten kan veroorzaken, omdat het een exclusief en uitsluitend karakter kan hebben. Geen groepje vormen omdat jullie allemaal hetzelfde zijn en denken bijvoorbeeld – serieus, gasten, dat soort dingen kunnen heel snel eng en ook een beetje strafbaar worden –, maar juist omdat jullie kracht vinden in een gemeenschappelijk doel en die kracht putten uit jullie verschillen.

Community was doorgaans iets wat we baseerden op een fysieke locatie – onze woonplaats, onze school, onze kerkgemeenschap, het voetbalteam van onze stad. ‘Je gemeenschap was afgeleid van je plaats – je letterlijke plaats – in de wereld. In de 21ste eeuw is dat primaire begrip ‘gemeenschap’ echter veranderd’, schrijft journaliste Megan Garber in The Atlantic. ‘Het woord zoals dat tegenwoordig wordt gebruikt, heeft de neiging iets te omvatten wat op een grotere afstand staat van iemands huis maar tegelijkertijd ook intiemer is: namelijk iemands identiteit. Gemeenschap is in die zin niet alleen iets waar je in past; het is ook iets wat je voor jezelf kiest, door een proces van zelfontdekking. Het is weliswaar gebaseerd op gedeelde omstandigheden, maar biedt een transcendente vorm van saamhorigheid. Het is eerder actief dan passief.’

Die interpretatie sluit nauw aan bij hoe Joppe De Campeneere en Madonna Lenaert, hosts van de podcast Flikker Op, hun lgbtqia+-community omschrijven. Ze schetsen een ademend, organisch, levend geheel dat niet perfect is, waarop ook regelmatig moet worden gereflecteerd, bijgestuurd indien nodig, en waarin iedereen de verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen voor zichzelf én elkaar. “‘Community’ lijkt vaak zo’n log geheel waar een soort officiële ingang of introductie voor nodig is, maar in feite gaat het bij ons, in onze queer community, over een bereidheid om binnen de bestaande systemen, waarvan we weten en ervaren hebben dat ze rot zijn, verder te zoeken en uit te komen bij andere manieren om het leven in te richten.”

Dezelfde kano

Taal blijkt even vaak een onhandig obstakel als een nuttig vehikel. Misschien keren we ons wel af van ‘gemeenschapszin’ omdat het zo… gemeenschapperig klinkt? Te vroom enerzijds, te activistisch anderzijds. In zijn essay beschrijft David Brooks de vreemde relatie die we hebben met het woord ‘verwantschap’. ‘Dat betekent voor ons doorgaans ‘biologisch aan ons verwant zijn’. Maar gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis was verwantschap iets wat je kon creëren.’ Brooks schetst hoe antropologen in traditionele samenlevingen grote variëteiten van gecreëerde verwantschap tussen verschillende culturen aantroffen. Voor de Ilongot-bevolking van de Filipijnen zijn mensen die samen ergens naartoe zijn geëmigreerd verwanten van elkaar. Voor de Papoea-­Nieuw-Guineeërs van de Nebilyervallei wordt verwantschap gecreëerd door vet te delen – de levenskracht die wordt aangetroffen in moedermelk of zoete aardappelen. De Chuukese in Micronesië hebben een gezegde: ‘Mijn broer of zus uit dezelfde kano’ – als twee mensen een gevaarlijke proef op zee overleven, ­worden ze verwant.

“Ik ken veel mensen, van alle leeftijden trouwens, die het bizar vinden dat vriendschappen zo’n belangrijke rol spelen in het leven, dat ik kerstavond vier met mijn beste vriendin, bijvoorbeeld”, zegt journaliste en auteur Nathalie Le Blanc. Ze heeft als alleenwonende vrouw ook een ‘gekozen familie’, die ze trouwens gewoon ‘haar familie’ noemt. “Toen ik het laatste hoofdstuk van mijn boek Solo (2014) aan het schrijven was, vond mijn uitgever het best wel frappant dat mijn conclusie was dat we steeds massaler alleen wonen omdat we, ook dankzij financiële omstandigheden en het opheffen van het taboe, daarnaast contacten genoeg hebben om de sociale noden te vullen die er zijn.”

Bierkaartjes

Le Blanc vertelt hoe de Grieken verschillende woorden hadden voor ‘liefde’. Voor de seksuele liefde, of de liefde tussen vrienden. Voor liefde tussen ouders en kinderen, tussen mensen die al lang met elkaar getrouwd zijn, maar ook om de band die krijgers die naast elkaar gevochten hebben te beschrijven. “En dat doen wij in wezen ook in ons leven: we vechten allemaal een paar veldslagen en we doen dat samen met anderen. De vraag is met wie. Je romantische partner? Soms wel, allicht. De mensen met wie je je leven deelt, de strubbelingen én het geluk, dat zijn de mensen die ertoe doen.”

Woorden, dus. Woorden om elkaar om hulp te vragen, om aan te duiden dat mensen belangrijk voor elkaar zijn, dat ze deel uitmaken van een groep, ook al hebben ze geen bloedband, termen die een toegangsticket vormen tot de feestdagen en de verjaardagen, aansprekingen die minder officieel, religieus geïnspireerd en minder pompeus zijn dan peetmoeder of peetvader, een van oorsprong katholieke gunst die bovendien nog al te vaak verleend wordt aan broers of zussen ‘omdat dat zo hoort’ terwijl zij sowieso al deel uitmaken van de leefwereld van dat kind. Hun plekje aan tafel is hun geboorterecht. Om echt, opnieuw, samen te komen en er voor elkaar te kunnen zijn op een manier die structureel en bevredigend voelt, hebben we meer taal nodig, meer tantes ook ‘en veel grotere tafels’, zoals David Brooks schrijft.

Tafels waar je soms twee bierkaartjes onder moet plooien zodat ze niet meer wankelen, tafels die lang genoeg zijn om alles wat iedereen heeft meegenomen te kunnen dragen, tafels die smal genoeg zijn om jullie hoofden naar elkaar toe te kunnen buigen, tafels waarop geslagen kan worden, tafels waarop gedanst kan worden, tafels die kunnen dienen als loopbrug. Tafels met splinters die gaten in je nylonkousen maken waar je niets van zegt, tafels waarvoor je niet altijd op voorhand moet reserveren. Tafels die soms kreunen onder de chaos, onder huiswerk, ongewassen kleding, onbetaalde facturen, kruimels en onbestemde confituurvlekken, maar waar je altijd, op één of andere manier, op z’n minst een stoel bij kunt schuiven.

Dit is een ingekorte versie van een essay dat eerder verscheen in de essaybundel OK dan niet, uitgegeven bij Murrow.