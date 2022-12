Kan te veel vitaminepillen slikken gevaarlijk zijn?

In de donkere wintermaanden slikken we vaker vitaminepillen omdat we hopen zo een mogelijk vitaminetekort tegen te gaan. Maar zijn deze pillen wel nodig? En kun je er ook te veel nemen?

‘Baat het niet, dan schaadt het niet’, denken we vaak over vitaminepillen. Dat idee is onjuist, zegt voedingswetenschapper Renger Witkamp (Wageningen Universiteit). Witkamp waar­schuwt voor de gezondheids­risico’s: mensen kunnen zo te veel binnenkrijgen en een vitaminevergiftiging oplopen.

Vroeger hadden mensen in de wintermaanden snel een vitaminetekort, vertelt Witkamp. “Er kwam dan geen vers voedsel meer van het land. Ondertussen verloor het geoogste voedsel, zoals aardappelen, aan vitamine C naarmate het langer werd bewaard.”

Een langdurig tekort aan vitamines leidt tot ernstige lichamelijke problemen, zoals scheurbuik. Tegenwoordig komen ernstige vitamine­tekorten in onze contreien nauwelijks voor. Vers voedsel vol vitamines wordt van over de hele wereld geïmporteerd. Witkamp: “Je moet echt je best doen om een vitaminetekort op te lopen.”

Te weinig vitamines zijn slecht, maar te veel ook: een vitaminevergiftiging ligt dan op de loer. Witkamp: “Je krijgt een vergiftiging als een overschot aan vitamines zich opstapelt in het lichaam. Een opstapeling van vitamine A zorgt voor duizeligheid, vermoeidheid en afwijkingen aan ogen, huid en botten.”

Wie vitaminepillen slikt met daarin meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (adh), heeft al snel een vitamineoverschot. Zo mogen B6-vitaminepillen ruim vijftien keer meer dan de adh B6 bevatten. “Om net zoveel B6 te eten als er in één pil zit, moet je bijna vier kilo walnoten eten. Dat zou uiteraard niemand doen.” Pas dus op met vitaminepillen. “We zijn er niet op gebouwd om vitamines uit pillen te halen en kunnen ze gewoon en in de juiste verhouding uit voeding halen.” Daarnaast heeft de ­natuur een handige rem tegen een vita­mine­overschot uit sommige voeding ingebouwd. Zo kan je volgens Witkamp van te veel vitamine A uit bijvoorbeeld wortels of paprika niet ziek worden.

Vegan

Is het slikken van die pillen wel nodig? Witkamp: “In planten zit vitamine A in een vorm, caroteen genaamd, die in ons lichaam eerst omgezet moet worden in vitamine A die het lichaam kan gebruiken. Dit proces heeft een biologische rem: hoe meer we binnenkrijgen, hoe minder we omzetten.” Simpel gezegd: de vitamine A moet worden losgeknipt uit het eten. Dat doet ons lichaam met behulp van enzymen. Als iemand genoeg binnen heeft, stoppen die met knippen. Het restant verdwijnt in de toiletpot.

Enkele groepen moeten wel oppassen. “Eet je bijvoorbeeld vegan, dan is het belangrijk om vitamine B12 te slikken. Bij ouderen en medicijngebruikers kan de opname van vitamines verminderd zijn.” Zolang je gevarieerd en gezond eet, is het slikken van vitaminepillen onnodig.

Witkamp: “Wie toch vitaminepillen wil slikken, moet op de dosering letten. Meestal zijn multivitaminen de beste optie, omdat daar van alles een beetje inzit. Maar meer vitamines zijn dus echt niet altijd beter.”