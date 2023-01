Kan solliciteren zonder naam of cv helpen om discriminatie tegen te gaan?

“Ik had al verschillende interimkantoren gedaan, maar telkens werd ik daar bij manier van spreken in de grond gestampt”, zegt Fien Detavenier (22), die als kervers afgestudeerde in marketing op zoek ging naar een eerste job. “Telkens lag de focus op de vaardigheden of ervaring die ik miste. In een bureau zeiden ze letterlijk: ‘Sorry, maar zonder relevante ervaring moet je niet meteen hopen op een job in deze sector.’”

Dat veranderde toen ze ging solliciteren voor Accent. Het talentplacementbedrijf is sinds september gestart met een nieuwe manier van rekruteren. Kandidaten hoeven niet langer een cv, foto of sollicitatiebrief door te sturen voor hun sollicitatie. Naam of initialen, contactgegevens en een vragenlijst om de persoonlijke waarden van de kandidaten te achterhalen volstaat. “Een verademing”, vindt Detavenier. “Ik mocht snel op gesprek, en voor het eerst lag daarbij niet de focus op wat ik al allemaal gedaan had. Het ging vooral over wat ik wou doen.” Detavenier kreeg de job van junior consultant.

Volgens CEO Anouk Lagae kampte Accent met iets waar veel bedrijven in België mee worstelen: te weinig diversiteit onder de werknemers. “Als we nieuwe mensen zochten, kwamen we vaak bij kandidaten terecht via mond-tot-mondreclame, bij vrienden van onze werknemers. Dat werkte wel, maar op den duur stel je vast dat je vooral profielen aantrekt die erg lijken op de mensen die we al hadden. Dat moest anders.”

Onderzoek na onderzoek laat zien dat heel wat bevolkingsgroepen niet op gelijke voet vertrekken bij de zoektocht naar een job. In Antwerpen bijvoorbeeld krijgen kandidaten met een niet-Vlaams klinkende naam 17 procent mindere positieve reacties op sollicitaties dan kandidaten met een Vlaams klinkende naam, toonde onderzoek van UGent uit 2021. Ook in Gent heb je met een niet-Vlaamse naam 16 procent minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

“In vergelijking met eerdere onderzoeken is er wel verbetering merkbaar”, zegt econoom Stijn Baert (UGent), die het onderzoek uitvoerde. “Maar een andere etniciteit hebben blijkt dus nog steeds een nadeel op de arbeidsmarkt.”

Opvallend in Antwerpen en Gent is dat de etnische minderheidsgroepen die lokaal het best vertegenwoordigd zijn, het meeste nadeel lijken te hebben. In Antwerpen zijn dat mensen van Marokkaanse origine, terwijl je in Gent met een Turkse naam het minste kans hebt op een uitnodiging.

Ook andere bevolkingsgroepen worden benadeeld bij sollicitaties. Zo blijkt uit het onderzoek in Gent van 2021 dat mensen die op hun cv aangaven dat ze trans persoon zijn, 29 procent minder vaak uitgenodigd werden voor een gesprek dan cisgender personen (mensen die zich identificeren met hun biologisch geslacht). Oudere kandidaten kregen dan weer een kwart minder uitnodigingen dan kandidaten die zes tot twaalf jaar jonger zijn. “Het lijkt erop dat die oudere werknemers gediscrimineerd worden op basis van percepties die over oudere mensen leven, bijvoorbeeld dat ze minder productief, minder flexibel of minder mee met technologie zouden zijn”, zegt Baert.

Kan een nieuwe rekruteringsprocedure tot minder discriminatie leiden? De eerste resultaten bij Accent suggereren van wel. Sinds de nieuwe manier van rekruteren ingevoerd werd, krijgt het bedrijf meer dan 500 sollicitaties per maand - dubbel zo veel als daarvoor. “We krijgen ook opvallend meer sollicitaties van mensen die zich daarvoor minder aangesproken voelden, zoals mensen met een hoofddoek, oudere profielen of mensen met een lager of geen diploma ”, zegt Anouk Lagae.

Zo zag Lani Hoste, die haar studies rechtspraktijk stopzette, via de nieuwe procedure de kans om als jobconsulente bij Accent te beginnen. “Ik had al heel wat studenten- en interimjobs gedaan”, zegt Hoste. “Maar op een vaste job hopen durfde ik niet, want bij andere sollicitaties kwam er meteen scepsis toen ik vertelde dat ik geen diploma had. Als Accent me niet aangemoedigd had om te solliciteren, had ik die stap nooit durven zetten.”

Stijn Baert noemt de rekruteringsprocedure bij Accent ‘hoopgevend’. “Dit bedrijf geeft een duidelijk signaal om op een eerlijkere manier aan te werven.” Toch is het idee om mensen te laten solliciteren zonder bijvoorbeeld een cv mee te sturen niet meteen in elke sector toepasbaar. Voor heel wat jobs zijn een specifiek diploma of ervaring in de sector onontbeerlijk. “Bovendien blijft natuurlijk het risico aanwezig dat de discriminatie zich gewoon verlegt naar de volgende ronde, waar impliciete vooroordelen net zo goed een rol kunnen spelen.”

Ook Lagae weet dat alleen een nieuwe rekruteringsprocedure niet volstaat, het is de hele bedrijfscultuur die kritisch tegen het licht moet worden gehouden. “Een jaar geleden hebben we bijvoorbeeld beslist om hoofddoeken toe te laten op het werk. En op onze vaste cava-avonden op het werk voorzien we nu ook niet-alcoholische dranken en halal voeding, zodat een hele groep niet buitengesloten wordt. Het gaat erom dat diversiteit in je bedrijfscultuur zit, anders zullen al die nieuwe werknemers niet lang blijven.”