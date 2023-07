Kan je ontstekingsreuma ‘wegeten’? ‘Ik merkte al snel dat ik me minder moe voelde door een aantal dingen te schrappen’

Na de geboorte van haar dochter kreeg auteur Annelies Van Mol last van onverklaarbare ontstekingen en pijnen. Het bleek de ziekte van Bechterew te zijn, een vorm van ontstekingsreuma. Omdat ze zich niet goed voelde bij de ontstekingsremmers die ze moest nemen, begon ze oplossingen te zoeken via voeding. Een plantaardig dieet lijkt voorlopig te helpen om medicatie- en pijnvrij te blijven. Reumatoloog Philippe Caron van UZ Gent legt uit hoe voeding kan helpen bij dit soort aandoeningen. En is plantaardig eten dan de enige oplossing?

Plantbeest, haar winkel voor plantaardige afhaalgerechten in Berchem, draait als een tierelier en ook haar eerste boek, Gezond zondigen en hartig genieten, was een succes. Vandaag voegt Annelies Van Mol daar een tweede kookbijbel aan toe: Plantaardig koken bevat 85 recepten, die allemaal vegan, glutenvrij en zonder geraffineerde suikers. Om maar te zeggen dat Annelies - of ‘Tartelies’ - haar ziekte heeft weten om te buigen tot een positief verhaal. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. “Na de bevalling van mijn dochter, die ondertussen negen jaar is, werd ik regelmatig ziek”, vertelt ze. “Ik had vaak oogontstekingen, ik was de hele tijd moe en ik had enorme pijn in mijn heupen en onderrug. Ik kon geen halfuur stilzitten van de pijn en ‘s avonds ging ik om 19 uur samen met mijn dochter slapen om de volgende dag toch maar een beetje fit te zijn.

Achteraf bleek dat er vroeger ook al eens verhoogde reumawaarden in mijn bloed waren gevonden, maar omdat ik toen geen gewrichtsklachten had, werd dat genegeerd. Bechterew was er dus al vroeger, maar door de hormonen van de zwangerschap en de bevalling, heeft de ziekte vrij spel gekregen. Omdat mijn klachten door de arts altijd maar werden gelinkt aan mijn bevalling, heeft het anderhalf jaar geduurd voor de diagnose werd gesteld.”

Wat is de ziekte van Bechterew?

“Het is een aandoening die in de meeste gevallen op relatief jonge leeftijd begint, meestal tussen de twintig en veertig jaar oud. Ongeveer 1 procent van de bevolking heeft er last van”, legt prof. Philippe Carron uit, reumatoloog in het UZ Gent. “Het is één van de meest voorkomende ontstekingsreuma’s. Het belangrijkste symptoom is inflammatoire lage rugpijn. Deze is chronisch en gaat gepaard met nachtelijke pijn. Patiënten ontwaken vooral in het tweede deel van de nacht door een zeurende pijn door lang stil te liggen. Dit gaat gepaard met een stramheid die ‘s ochtends makkelijk een halfuur kan duren.”

“Ook andere gewrichten, meestal ter hoogte van de onderste ledematen, kunnen ontsteken, net zoals de aanhechting van de pezen op het bot, zoals de achillespees. Nog een symptoom is een ‘worstenvinger’ of ‘worstenteen’, waarbij de gewrichten van de vinger of teen ontstoken zijn.” Door al die ontstekingen ontwikkelen sommige patiênten op lange termijn soms structurele schade. “Vooral op de bekkengewrichten, waar de ontstekingen ‘hapjes’ uit het bot weggevreten. Op langere termijn kan er ook een soort van ‘verbening’ ontstaan, waarbij het gewricht als het ware gaat dichtgroeien, met verlies van alle mobiliteit tot gevolg.”

Hoe wordt Bechterew behandeld?

“Bechterew is niet te genezen, het vereist chronische medicatie. Maar met de huidige therapiemogelijkheden kunnen we de symptomen vrij goed onder controle houden. De eerste pijler van de behandeling is beweging. Ik zeg altijd tegen mijn patiënten dat ze maar drie dingen moeten onthouden: bewegen, bewegen en bewegen. Wij schrijven kinesitherapie voor om de mobiliteit te onderhouden. Ook sporten helpt, in de eerste plaats dynamische sporten, waarbij afstanden worden afgelegd. Zwemmen, fietsen en wandelen zijn heel goed. Daarnaast geven we ontstekingsremmers. Als die na verloop van tijd minder effect hebben, zijn er nog de biologische therapieën, zoals bijvoorbeeld de TNF-blokkers (geneesmiddelen die ontstekingen tegengaan door de lichaamseigen ontstekingsstof TNF te blokkeren, red.).”

Voor Annelies klinkt dit therapeutische traject heel herkenbaar. “Ik kreeg zelf ook ontstekingsremmers”, vertelt ze. “Maar die waren een aanslag op mijn maag, waardoor ik ook maagzuurremmers moest nemen. Die medicatie maakte me niet per se pijnvrij en ik had er ook niet zo’n fijn gevoel bij. Je kan veel pijnvrije periodes hebben en dan ineens weer een aantal opstoten, maar ik moest die pillen áltijd nemen, ook als ik geen pijn had. En dat voor de rest van mijn leven. Dat toekomstperspectief wrong. Bovendien kon ik niet meer zwanger worden met deze medicatie.”

Daarom ging ze op internet zoeken naar succesverhalen van andere patiënten. “En ik merkte al snel dat ik me minder moe voelde door een aantal dingen van mijn menu te schrappen. Ik ging ook kurkuma- en gembersupplementen nemen omdat dat natuurlijke ontstekingsremmers zijn.”

Annelies Van Mol - Plantbeest Beeld Pelckmans

Voeding als oplossing?

“Ik ben sportleerkracht van opleiding, ik leefde dus altijd al relatief gezond. Maar ik at wel heel klassiek: ‘s avonds aardappelen met groenten en vlees, en ’s middags boterhammen. Eigenlijk at ik te weinig groenten en fruit, eiwitten, pitten en zaden, en te veel koolhydraten en suikers. Ik merkte ook dat gluten bij mij ontstekingen opwekken. Al die producten heb ik van de ene dag op de andere geschrapt. Ik heb een hele tijd totaal geen brood, pasta en suiker meer gegeten. Alleen maar plantaardige voedingsmiddelen.”

“Als ik ging eten bij mensen nam ik altijd iets voor mezelf mee, want het moest ook voor mij een feestje zijn. Ik ging geen appel eten, terwijl iedereen daar met een stuk taart zat. En zo ben ik zelf plantaardige recepten en maaltijden gaan bedenken, wat de basis werd van ‘Plantbeest’, mijn plantaardige zaak. Dat was niet echt lastig, want ik was hard op zoek naar iets om me beter te voelen dat ik het niet erg vond om zoiets drastisch te doen. Als je energie krijgt van wat je eet, is dat niet moeilijk om vol te houden. Ik heb weleens geprobeerd om weer een stuk kaas te eten, maar dan kreeg ik opnieuw klachten en dat is het mij niet waard.”

Hoewel Annelies minder klachten heeft, is de wetenschap er niet zeker van dat voeding een effect heeft op de klachten. “Wel weten we dat de darmflora een heel belangrijke rol spelen, mogelijk ook bij het ontstaan van de ziekte”, aldus professor Carron. “Patiënten hebben meestal een andere darmflora dan de gezonde populatie. Er zijn ideeën om daar met probiotica (producten met een grote hoeveelheid nuttige melkzuurbacteriën, red.) op in te spelen, maar er is nog geen enkel wetenschappelijk bewijs dat een duidelijk voordeel aantoont. Wij geven patiënten vooral het advies om gezond te eten, zonder dat er gespecificeerd wordt welke dingen ze al dan niet beter laten. Maar of je nu ziek bent of niet, het is voor iedereen aangewezen om alcohol, geraffineerde suikers en rood vlees zoveel mogelijk te vermijden. Ook vezelrijk eten, met veel groenten en fruit, weinig dierlijke vetten en voldoende vochtinname is een goed idee.”

Kurkuma- en gemberpreparaten vs. medicatie

Helpen kurkuma- en gemberpreparaten dan als oplossing? “Kurkumapreparaten worden gebruikt bij patiënten die intolerant zijn voor ontstekingsremmers, zoals mensen die bijvoorbeeld een maagzweer of maagbloeding hebben gehad. Maar die zijn nooit zo krachtig als een klassieke ontstekingsremmer.”

Annelies zelf neemt geen medicatie meer. “Wel laat ik nog elk jaar mijn bloed controleren, neem ik Omega 3 en in de winter vitamine D. Ik heb mijn medicatie afgebouwd en na een maand of vier ben ik helemaal gestopt. In het ziekenhuis waren ze daartegen, maar mijn huisarts, die me nauw opvolgde, zag ook wel dat ik me beter voelde. Ondertussen ben ik al zes jaar medicijnvrij. Natuurlijk is dat niet alleen door mijn voeding aan te passen. Ik ging bijvoorbeeld ook intensief naar de kinesist en ik sport doelgericht. Ik boks en ik doe aan spinning. Hoe steviger de spieren rond je heup en rug zijn, hoe beter ze je gewrichten ondersteunen.”

Moeilijk te stellen diagnose

Toch is Annelies daarin een uitzonderlijk verhaal. “Ik ken niet veel mensen die op die manier medicatievrij geraken”, stelt Carron. “Als dat zo is, twijfel ik heel sterk aan de diagnose. Wie Bechterew heeft, zal vroeg of laat ontstekingswerende medicatie nodig hebben. Nu gebeurt vaker dat mensen onterecht gediagnosticeerd worden met Bechterew. Het is een moeilijk te stellen diagnose. Als mensen HLA-B27 positief zijn, wordt meteen gedacht dat ze de ziekte van Bechterew hebben. Maar weet dat 8 procent van de gezonde populatie - bijna één op tien - dat gen heeft zonder ziek te zijn.”

“In een vroeg stadium worden er scans gemaakt van de bekkengewrichten en vaak zie je daar beperkt botoedeem (beenmergzwelling), wat dan verward wordt met een reumatische ontsteking. Zo gaat de bal aan het rollen. Maar vrouwen die net bevallen zijn, hebben tot een jaar na de bevalling botoedeem op de bekkengewrichten. Logisch, want het bekken ziet enorm af bij een geboorte. Ook bij marathonlopers en goed getrainde militaire recruten zie je soms dergelijk botoedeem. Maar daarom hebben ze geen Bechterew. De ziekte van Bechterew is een puzzel die je legt: hoe meer typische kenmerken je vindt, hoe groter de kans op de juiste diagnose. En hoe vroeger de juiste diagnose, hoe vroeger de behandeling kan starten en hoe kleiner de kans dat de toestand van de patiënt verergert.”

“Ik weet dat je niet kan genezen van Bechterew”, zegt Annelies. “Volgens de specialist kan het zijn dat ik momenteel in een lange ontstekingsvrije periode zit, maar dat de ziekte ooit weer opflakkert, ook al blijf ik plantaardig eten. Dat kan best zo zijn, maar toch ben ik ervan overtuigd dat we terug naar de basis van gezonde voeding moeten, bij om het even welke ziekte. Voeding en je leefstijl moeten stap één zijn, medicatie pas stap twee. Maar tegenwoordig is het omgekeerd.”

“Ik wil zeker het belang van voeding niet uitsluiten”, besluit Carron nog. “Maar nu kijken we altijd naar het effect ervan op groepsniveau. Eigenlijk zouden we moeten gaan naar een individuele aanpak, waarbij je de darmflora van elke patiënt apart onder de loep neemt. Die informatie kan je dan gebruiken om een persoonlijk dieet voor te schrijven, waarbij patiënt x gebaat is met dat voedingsmiddel en patiënt y met een ander. Ik denk dat daar de toekomst ligt.”