Joris, Ans en Dries Brys over hun bloedband: ‘Voor mama zijn we allemaal kleine Jefkes’

Deze week polst Sophie Pycke naar de band tussen bloedverwanten. De jongste is 34 en presentator bij Studio Brussel en Sports Late Night. De middelste is 40 en had tot vorig jaar een designwinkel in Antwerpen. De oudste is 42 en fotograaf. Joris, Dries en Ans Brys, broers en zus.

Joris

“Ik was heel lang het vervelende, jongere broertje dat slecht met grenzen kon omgaan. Toen Dries voor de eerste keer een lief had, kon ik dat moeilijk verkroppen. Telkens als dat meisje bleef slapen, sleepte ik mijn matras naar zijn slaapkamer. Ik wou erbij horen. De broeder­liefde was wederzijds, want hij duldde mijn aanwezigheid, zelfs ’s nachts. Het was een beetje absurd, besef ik nu. (lacht)

“Hoe ouder we worden, hoe meer het gebeurt dat we anders naar de wereld kijken. Maar die verschillende standpunten leiden nooit tot meer dan oppervlakkige woordenwisselingen. Ik kan het me zelfs niet voorstellen dat we echt ambras zouden hebben. Ik zou twee uur later op hun deur staan bonzen om het uit te praten. Ik hoor vaak verhalen over bitsige ruzies tussen broers en zussen. Hoe kan zo’n band zo verzuurd raken, vraag ik me dan af. Dat is toch sterven... Onze gunfactor is simpelweg te groot. Zeker na de dood van onze papa. Dan besef je pas echt hoe belangrijk de ander in je leven is.

“Papa stierf in 2012. Ik was de enige van de kinderen die nog thuis woonde. Ik ben tot mijn 27ste bij mama blijven wonen. Langer dan ik wou, maar ik wou haar niet alleen laten. Het idee dat ze alleen in dat huis zou slapen, brak mijn hart. En ik op mijn beurt had haar vangnet nodig.

“Voor papa’s dood werkte ik bij de regionale televisie. Van de ene dag op de andere had ik de moed niet meer om te gaan werken. Ik trok twee maanden alleen door Canada, met de favoriete stapschoenen van papa aan. Daarna ging ik vijf weken rekken vullen in de supermarkt. Uiteindelijk ben ik mijn droom weer achternagehold. Met een bang hartje heb ik mama verteld dat ik op eigen benen wou staan. Ze begreep het.

“Ik was een laatbloeier. Een appartement huren, een auto kopen... Voor al die dingen miste ik papa. Hij was mijn Wikipedia, mijn Google. Alles. Ik vertrouwde hem blindelings. Toen hij wegviel, hebben Ans en Dries zijn rol overgenomen. Al die praktische shizzle die zij wel nog van papa hadden meegekregen, zoals een btw-nummer aanvragen, hebben ze mij aangeleerd. Ik wist echt van niets. Nu nog altijd niet, maar goed, ik red me wel. (lacht)

“Sinds kort krijg ik steeds meer te horen dat ik op papa lijk. Ik zie het ook zelf. Laatst zag ik een glimp van mijn reflectie in een spiegel. In mijn ogen speelde zijn blik. Het was even schrikken, maar ik dacht vooral: oké, cool.”

‘We waren speelkinderen: in de grote tuin ploeteren tot de zon onder­ging.’ Beeld RV

Ans

“Ik was 8 toen Joris geboren werd. Onze ouders lieten ons zijn naam kiezen. ‘Hij is geboren, ’t is een jongen!’, riep papa in de ziekenhuisgang. ‘Wat wordt het, Joris of Jan?’

“Ik vond het zalig om grote zus te worden. Plots had ik een levende pop in huis. Dries en ik verkleedden hem met pruiken en kleedjes van mijn poppen. Die foto’s moeten we dringend eens zoeken. (lacht) We waren speelkinderen. In de grote tuin ploeteren tot de zon onderging of samen knutselen en kleuren: we hadden best een heerlijke jeugd.

“Dat kleine ventje werd groter, maar wij ook. Toen Joris net 10 was, waren Dries en ik 16 en 18. Wij waren pubers en hij nog een kind. Hij maakte me wakker als ik wou uitslapen, en als ik een lief naar huis bracht – en ik vooral bezorgd was om mijn coolness – paradeerde hij in zijn bloot gat voor de televisie. Zoveel jaren later stript hij op televisie en besef je ineens waar dat vandaan komt.

“Wie van ons lijkt het meeste op papa? Mama zei ooit: ‘Jullie zijn allemaal mijn kleine Jefkes.’ Die opmerking heeft me geweldig ontroerd. Uiteraard hebben we ook veel dingetjes van mama geërfd, maar wanneer iemand er niet meer is, zoek je misschien nog meer naar de gelijkenissen. Mama is haar man kwijt, maar in ons ziet ze dat hele spectrum van goeie en minder goeie eigenschappen die hem ooit typeerden. Ik kan me voorstellen dat ze daar troost uit haalt.

“In onze ogen wist papa alles. Nu we zelf de leeftijd naderen die hij had toen wij klein waren, zijn we daar misschien iets nuchterder in. (lacht) Hij was vooral een vader voor wie niets te veel was. Als hij ons kwam halen op een fuif en we schoorvoetend vroegen of we nog een uurtje langer konden blijven, reed hij weer naar huis en wachtte hij geduldig in de zetel. Hij gunde ons ­alles.

“En hij zag alleen maar de goeie dingen in anderen. Ook wij zijn soms een tikkeltje naïef. Maar liever dat dan altijd achterdochtig te zijn. Het zijn allemaal eigenschappen die ik koester en keihard en ongefilterd wil doorgeven aan mijn eigen kind.”

Gekke gewoontes Joris over Ans: “Ans spreekt mensen erop aan wanneer ze een papiertje of een sigaret op de grond gooien.” Ans over Dries: “Dries is gefascineerd door vliegtuigen. Als ­jongetje keek hij al de lucht in bij elke vlucht die passeerde, en dat doet hij nog steeds.” Dries over Joris: “Joris blijft overal en altijd plakken. Vaak gaat hij als allerlaatste naar huis. En als hij dan toch eens vroeger vertrekt, móét hij eerst aan iedereen nog ‘daag’ zeggen.”

Dries

“We zijn opgegroeid in Oosthoven, een dorpje in Oud-Turnhout. We woonden in een doodlopende straat die uitgaf op de vaart. In die straat hebben we alles geleerd: fietsen, skaten, voetballen, vallen en opstaan. Mijn zus en ik waren bijna een tweeling. We deden alles samen. Ineens was er dat ­andere wezentje. Dat mensje met een heel eigen karakter. Ans en ik hebben nooit echt gepuberd, maar Joris was een puber zodra hij geboren werd. Toen hij vier was, klauterde hij via een stoel op het aanrecht om een koek te nemen. ‘Awel, wat zijn we aan het doen’, vroeg mama. Waarop Joris ­repliceerde: ‘Jij vraagt toch ook niet aan mij of jij een koek krijgt?’

“Ze wou niet eindeloos discussiëren, dus gaf ze toe. Papa zei vaak: ‘Jullie twee... een bijzondere combinatie, maar later worden jullie sowieso ­beste vrienden.’ Toen ze dan effectief met twee ­samenwoonden, waren ze inderdaad een olijk duo. En Ans en ik, wij dropten onze kinderen daar. Het was verrassend praktisch. (lacht)

“Toen Joris 6 was, heb ik hem leren voetballen. Hij was een schenenstamper. Ooit sloeg hij me ongewild een bloedneus. Toen hij ouder werd, werd hij ook competitiever. Als we FIFA speelden, stonden we vaak met onze vuisten voor ­elkaars neus of probeerden we tussen elkaars benen te stampen. Altijd ambras. (lacht)

“Als we met papa naar het voetbal gingen, of met het gezin op reis waren, was zijn auto onze jukebox. Hij reed met een Saab: een fantastisch mooie auto mét cd-wisselaar. Voor elke rit beslisten we welke zes cd’s we zouden laten roteren. Papa was fan van alle klassiekers: Toto, Led Zeppelin, R.E.M., Dire Straits, Depeche Mode... Een paar jaar geleden zijn we met drie naar Depeche Mode gaan kijken. Het was heftig, met veel tranen, maar het deed ons deugd om daar samen te staan, en alle herinneringen die aan die muziek kleefden, nog eens te herbeleven.

“De dood van onze papa heeft ons gezin nog hechter gemaakt. We zijn verschrikkelijk slecht geworden in afscheid nemen. Als we bij mama samenkomen, nemen we afscheid in de keuken, dan aan de achterdeur en dan op de oprit. Het is een proces met tussenstops. En als we dan effectief wegrijden, staat mama aan het raam te zwaaien, altijd. Die weinige keren dat we geen handje zien, bellen we meteen. Soms zijn we wat te veel, ja.”