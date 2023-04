Jong en gezond, en toch darmkanker: ‘Het idee dat het kanker zou kunnen zijn, kwam niet bij mij op’

Darmkanker lijkt steeds vaker bij jonge mensen voor te komen. Experts pleiten voor meer alertheid voor typische symptomen. ‘Schaam je niet, en praat erover met je arts.’

“Een donderslag bij heldere hemel was het”, herinnert An De Kimpe (51) zich. Ze kreeg in 2010 de diagnose darmkanker, met uitzaaiingen in de longen. Ze was toen 38, moeder van drie jonge kinderen. “Ik ben een van de weinigen bij wie de ziekte in zo’n vergevorderd stadium is vastgesteld die zoveel jaar later nog leeft”, beseft De Kimpe. “Daarom vind ik het belangrijk om mensen hierover te informeren.”

In het vakblad Science wezen Amerikaanse wetenschappers er onlangs op dat darmkanker bij mensen jonger dan 50 aan een opmars bezig is. Als de trend zich doorzet, zou darmkanker in de Verenigde Staten tegen 2030 de voornaamste oorzaak van kankersterfte worden bij 20- tot 49-jarigen.

“Ook wij zien in het ziekenhuis vaker jongere patiënten”, zegt darmkankerspecialist Eric Van Cutsem (UZ Leuven). “Soms mensen van nog geen dertig jaar. En helaas stellen we de ziekte bij hen doorgaans pas in een vergevorderd stadium vast.”

Darmkanker begint meestal als een poliep, een uitstulping in de wand van de dikke darm. Veel poliepen zijn en blijven goedaardig, maar soms kunnen ze uitgroeien tot een tumor. Die evolutie kan soms tot tien jaar duren, en het duurt vaak nog langer voor je last krijgt van symptomen zoals bloed in de ontlasting, vermoeidheid (door bloedarmoede), buikpijn en een veranderend stoelgangpatroon.

Bij jonge mensen wordt bij die symptomen bovendien vaak aan andere oorzaken gedacht. Zo zijn aambeien of ontstekingen een veel vaker voorkomende mogelijke oorzaak van bloedverlies. “Het leek normaal dat ik als jonge, voltijds werkende moeder vermoeid was”, zegt De Kimpe, die destijds als kleuterleidster werkte. “Veranderingen in mijn stoelgang schreef ik in eerste instantie toe aan infecties, door mijn hogere blootstelling aan virussen via de kinderen. Ik dacht ook dat ik lactose-intolerant was. Het idee dat het darmkanker zou kunnen zijn, kwam niet bij mij op.”

Geen stijging?

Het risico om op jonge leeftijd darmkanker te krijgen is erg laag. Op basis van de cijfers van de Stichting Kankerregister is de kans dat u de diagnose voor uw veertigste krijgt ongeveer 1 op 1.000. Het risico neemt toe met de leeftijd. De kans om voor uw vijftigste darmkanker te krijgen is 3 op 1.000. Tegen dat u tachtig bent, loopt het risico op tot ongeveer 1 op 20.

In 2020, het recentste jaar waarvoor alle data beschikbaar zijn, waren er 444 gevallen bij 20- tot 49-jarigen, goed voor 6 procent van het totale aantal diagnoses. Dat aandeel is sinds het begin van de registratie in 2004 echter vrij constant. “Vooralsnog laten de officiële statistieken geen significante stijging van het aantal darmkankers bij 20- tot 49-jarigen zien”, zegt Bart Van Gool (Stichting Kankerregister).

Dat is behalve in de VS wel het geval in onder meer Australië, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. “Ik vermoed dat het een kwestie van tijd is voor we ook bij ons een toename in de cijfers zien”, zegt Van Cutsem.

Het beeld wordt complexer wanneer je verder inzoomt. In de groep 20- tot 39-jarigen stijgt het aantal diagnoses wél. Onderzoekers van het Nederlandse Erasmus MC die in het vakblad Gut data uit twintig Europese landen onder de loep namen, stelden die stijging in twaalf landen vast. In acht landen zien ze ook een toename bij 40- tot 49-jarigen, maar dat is bij ons (nog) niet het geval. Daardoor verdwijnt de trend uit beeld als je naar de volledige groep 20- tot 49-jarigen kijkt.

Trends in het voorkomen van kanker bepalen, is complexe materie. Stijgt het aantal diagnoses in een bepaalde leeftijdsgroep, dan betekent dat niet noodzakelijk dat kanker vaker voorkomt. “Het is mogelijk dat grotere bewustwording ertoe leidt dat kankers nu enkele jaren vroeger worden ontdekt”, zegt Van Gool.

Sommige erfelijke genetische afwijkingen verhogen het risico op darmkanker. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het Lynch-syndroom. De mechanismen om ontspoorde celgroei te stoppen werken dan niet naar behoren, met een hoger kankerrisico op jonge leeftijd tot gevolg. Maar die erfelijke afwijkingen verklaren de toename van het aantal darmkankers bij jonge volwassenen niet.

Mensen met overgewicht, verhoogde bloeddruk en diabetes lijken een verhoogd risico te lopen. Onderzoekers wijzen ook op de mogelijke rol van een ongezond voedingspatroon met veel suiker en rood en bewerkt vlees. Ligt het misschien aan het gebruik van antibiotica of andere stoffen in onze omgeving, die een negatieve impact hebben op de bacteriegemeenschap in onze darmen? Wetenschappers tasten in het duister. “Er zijn verschillende hypotheses, maar wat de precieze oorzaak is, weten we niet”, zegt Van Cutsem.

Darmkanker neemt bij jongere mensen vaak een andere gedaante aan. Er zijn aanwijzingen dat de ziekte bij hen intrinsiek agressiever is. De onderzoekers in Science merken op dat jongere patiënten met uitgezaaide darmkanker geen hogere overlevingskansen hebben dan oudere patiënten. Terwijl je dat wel zou verwachten omdat ze algemeen gezonder zijn en de therapie beter verdragen.

Tumoren bevinden zich bij jongeren vaker aan de linkerkant van het lichaam. Dat zou op een rol van het microbioom kunnen wijzen. “We weten dat de bacteriegemeenschap links in de darm anders is dan rechts”, zegt darmkankerspecialist Karen Geboes (UZ Gent). “En de stofjes die bacteriën produceren kunnen het risico op de vorming van poliepen vergroten.”

Screening en bewustwording

Een lichtpunt in de duisternis: in Vlaanderen is het risico op de diagnose darmkanker bij 50-plussers sinds de start van het bevolkingsonderzoek in 2013 gedaald. Kankers worden ook vaker ontdekt in een vroegtijdig stadium.

De screening speurt in de stoelgang naar met het blote oog onzichtbare bloedsporen. Bedoeling is kanker zo vroeg mogelijk te detecteren, en eventuele poliepen te verwijderen voor ze de kans krijgen zich tot tumoren te ontwikkelen. Aanvankelijk kreeg iedereen tussen 55 en 75 daarvoor om de twee jaar een uitnodiging. Sinds 2020 gebeurt dat vanaf 50 jaar.

In de Verenigde Staten beveelt de American Cancer Society aan om al vanaf 45 jaar te screenen. Dat lijkt bij ons nog niet aan de orde. Omdat het aantal gevallen in de groep 45- tot 49-jarigen beperkt blijft. Bovendien kan de deelname aan de bestaande screening nog beter. In Vlaanderen doet iets meer dan de helft van de mensen die daarvoor in aanmerking komen mee. Daarom is het volgens sommige experts belangrijker om in eerste instantie te investeren in betere screening bij 50-plussers.

Darmspecialist Luc Colemont, die zich met vzw Stop Darmkanker inzet voor het vroegtijdig opsporen van darmkanker, is voorstander van een verlaging van de screeningsleeftijd. “Hoe vroeger je darmkanker ontdekt, hoe groter de kans op overleving”, zegt Colemont. “In het eerste stadium overleeft ongeveer 95 procent van de patiënten, in het laatste iets meer dan 10 procent. Het aantal patiënten in de groep 45- tot 49-jarigen is misschien beperkt, het zijn wel allemaal mensen die nog in de fleur van hun leven zijn.”

Colemont probeert ook bedrijven ertoe aan te zetten de stoelgangtest aan hun personeel aan te bieden. “Bij Audi is zo een 48-jarige patiënt opgespoord”, weet Colemont. “Zelfs al levert zo’n actie maar één geval op, dan vind ik dat toch de moeite.”

Bij een verlaging van de screeningsleeftijd naar 45 jaar zou al wie jonger is sowieso niet gebaat zijn. “Hopelijk krijgen we in de toekomst meer inzicht in welke mensen een verhoogd risico lopen”, zegt Manon Spaander (Erasmus MC). “Dan zouden we die kleine groep gerichter kunnen opvolgen.”

An De Kimpe kreeg in 2010 de diagnose darmkanker, met uitzaaiingen in de longen. Ze was toen 38, moeder van drie jonge kinderen. Beeld Wouter Van Vooren

Meer bewustzijn voor de problematiek lijkt vooralsnog de enige oplossing. “Het is belangrijk dat mensen in het achterhoofd houden dat darmkanker op jonge leeftijd mogelijk is, en dat ze alert zijn voor de symptomen”, zegt Van Cutsem.

Want als er één constante is in de verhalen van jonge patiënten, dan wel dat darmkanker zowat het laatste is waar zowel zijzelf als hun huisarts aan denken. Zo ging het ook bij Evert Winkelmans, die de diagnose op zijn 31ste kreeg. “Ik was een gezonde jonge gast die vijf keer in de week sportte”, zegt Winkelmans. “Ik had soms buikpijn, maar dat heeft iedereen weleens.” De huisarts dacht aanvankelijk aan prikkelbare darm of een allergie. Het probleem verergerde, en helse pijnen tijdens een familieweekend dwongen Winkelmans terug naar de dokter. “Ik had ook constant het gevoel dat ik naar het toilet moest, zonder dat het lukte”, zegt Winkelmans. “Doordat een tumor de darm blokkeerde, zo bleek bij de coloscopie.”

Winkelmans verwijt zijn huisarts niets. “Ik heb de ernst van de symptomen zelf lang te weinig erkend, en ook niet alles verteld”, zegt Winkelmans, die adviseert dat vooral wél te doen. “Heb je problemen met je stoelgang, schaam je dan niet en praat erover met je arts.”

Winkelmans kreeg zijn diagnose in 2017 en moet nu geregeld onderzoeken ondergaan om te zien of de kanker niet terugkeert. Op het moment van de diagnose waren er enkel lokale uitzaaiingen. “Dat is mijn grote geluk geweest. Een maand later en het was misschien te laat.”

Lynn Sioncke had minder geluk. Als ze na de geboorte van haar tweede zoontje last heeft van vermoeidheid, bloedarmoede en bloed in de stoelgang, wordt de verklaring daarvoor in eerste instantie elders gezocht. Wanneer zeven maanden later bij een coloscopie een tumor ter grootte van een tennisbal wordt ontdekt, zijn er uitzaaiingen in de longen en de lever. Twee jaar na de start van de behandelingen overlijdt Lynn. Ze wordt net geen 33.

“Bij het onderzoek zijn de standaardprotocols gevolgd, kregen we te horen”, zegt haar man Wim Van Hoeymissen. “Achteraf gezien wou ik natuurlijk dat we veel sneller op een coloscopie hadden aangedrongen, zodat er minder tijd verloren was. Ik raad ook iedereen in mijn omgeving aan om zelf een stoelgangtest bij de apotheek te halen, en bij een positief resultaat een coloscopie te vragen. Waarom zoiets ernstigs niet meteen uitsluiten?”

Het is een aartsmoeilijk ethisch dilemma, waar kille cijfers en kosten tegenover menselijke drama’s staan. “Het aantal diagnoses bij jonge mensen is beperkt”, zegt Geboes. “Wanneer we te snel gealarmeerd zijn, zullen dus veel mensen onderzoeken ondergaan voor niks. Maar dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Want het zijn wel stuk voor stuk schrijnende verhalen. Het is niet eenvoudig daar een evenwicht in te vinden.”