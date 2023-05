Jeugdpsychiater: ‘Voor een papa was ik al de vijftiende dokter die hij contacteerde, ook ik moest hem doorverwijzen. Hij was kwaad, en terecht’

Jongeren met psychische problemen kunnen vaak nergens terecht omdat kinder- en jeugdpsychiaters door het grote aantal aanvragen een patiëntenstop hebben moeten doorvoeren. Sofie Van Lomberghen (36) van groepspraktijk Truweel uit Sint-Niklaas schreef een open brief naar de ministers in de hoop wat in beweging te krijgen.

De politiek is best wel gevoelig voor kritiek uit het werkveld: heeft u al reactie gehad op uw lezersbrief?

“Een uitnodiging om met minister Vandenbroucke persoonlijk in gesprek te gaan, heb ik nog niet gekregen, maar het kabinet van de minister heeft wel contact opgenomen. Het kabinet somde vooral op welke inspanningen er allemaal zijn gebeurd zoals de psychologenconventie en de terugbetalingen. Anderzijds is het toch jammer dat wij van die inspanningen zo weinig voelen. Het duurt allemaal zo lang. Voor mensen die al jaren op zoek zijn naar hulp, voelt het als verloren tijd.”

Je bent al zeven jaar aan de slag als kinder- en jeugdpsychiater met als levensdoel ‘kinderen helpen’, maar dat lukt niet?

“Niet helemaal. Wanneer patiënten contact opnemen, zou ik ze graag helpen en een afspraak geven, maar dat kan gewoon niet. Die patiëntenstop die we in november hebben ingevoerd, is niet iets wat we willen, maar patiënten meedelen dat hun volgende afspraak pas mogelijk is in het najaar, is evenmin een fijn gevoel, zeker als je als arts weet dat je die patiënt eigenlijk veel vroeger wil zien. In oktober hadden we de wachtlijst even opengezet, maar vijf weken later hadden we tachtig nieuwe aanmeldingen en konden we niet anders dan die wachtlijst opnieuw afsluiten.”

Onlangs begon uw dag met 36 mails en 10 voiceberichten van wanhopige ouders op zoek naar hulp voor hun kind: another day at the office, maar vooral hallucinant?

“Dat is dus de realiteit, die tientallen mails krijg ik dagelijks. Dat zijn veelal gekende patiënten, maar er zitten vaak ook nieuwe aanmeldingen tussen. Onze praktijk bevindt zich in Sint-Niklaas, maar wij kregen onlangs ook vragen van psychologen uit Oostende (meer dan 100 kilometer ver, red.) en scholen uit Gent. De ouders botsten in hun eigen omgeving overal op een patiëntenstop, waardoor een school dan maar het initiatief nam om praktijken aan te schrijven met de smeekbede of wij iets konden betekenen voor, in het geval van Gent, vier kinderen. Die scholen hopen op die manier de kinderen richting zorg te krijgen, maar dat is toch niet de bedoeling.”

Hoeveel uren per week werkt u?

“Ik ben voltijds aan de slag, maar ik waak over mijn work-lifebalance omdat het anders niet vol te houden is. Ik werk 40 uur per week, soms meer als er vergaderingen zijn. Maandag werk ik tot 22 uur, maar dinsdag is het bijvoorbeeld maar tot 15.30 uur, zodat ik mijn kinderen kan ophalen. Dat evenwicht is belangrijk.”

Met welke problematieken krijgt u als kinder- en jeugdpsychiater te maken?

“Ik werk met jongeren van 4 tot 22 jaar. Bij de jongsten gaat het vooral over diagnostiek, we zoeken uit wat er eigenlijk aan de hand is, samen met psychologen, kinesisten, scholen en het CLB. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gedragsproblemen, over kinderen voor wie een schorsing op school dreigt, emotionele problemen, regulatieproblemen. Bij tieners merken we veel schooluitval, jongeren die helemaal niet meer naar school gaan. Anderen dreigen te verzuipen in het onderwijs als gevolg van emotionele problemen, concentratieproblemen, leerproblemen enzovoort en komen dan met gedrags- en emotionele klachten alsook lichamelijke klachten bij ons aankloppen.”

Kinderpsychiater Sofie Van Lomberghen: ‘Onlangs kreeg ik een papa aan de lijn voor wie ik al de vijftiende dokter was die hij contacteerde. Toen ik hem zei dat ik niet kon helpen, werd hij zeer boos en ik kon hem niet eens ongelijk geven.’ Beeld Jan De Meuleneir / Photo News

Hoe belangrijk is het om je werk niet mee naar huis te nemen?

“Je leert om daarmee om te gaan, om het wat los te laten, maar het ene gezin kruipt al meer onder je vel dan het andere. We zijn uiteraard niet ongevoelig voor die noodkreten. Onlangs kreeg ik een papa aan de lijn voor wie ik al de vijftiende dokter was die hij contacteerde. Toen ik hem zei dat ik niet kon helpen, werd hij zeer boos en ik kon hem niet eens ongelijk geven. Zoiets komt binnen, want je wil echt wel helpen. Het is niet van niet willen, het is van niet kunnen. Op zo’n momenten probeer ik rustig te blijven en naar collega’s door te verwijzen, maar als ouder besef ik ook wel: het zal jouw kind maar zijn. We hebben jonge kinderen met zelfmoordgedachten, kinderen die zichzelf krassen en snijden. Niet zo lang geleden klopte een mama bij me aan met een dochter van 14 met suïcidale gedachten. Schrijnend als je dan moet antwoorden dat er een opnamestop is en dat ze elders hulp moeten zoeken.”

Zijn er steeds meer ouders die aankloppen voor psychiatrische hulp voor hun kinderen?

“Als je naar de wachtlijsten kijkt, zou je denken van wel, maar ik heb geen idee of het effectief zo is. Heeft het te maken met middelen die moeilijker toegankelijk zijn of vinden mensen de juiste weg niet?”

Eén op de acht kinderen wordt geboren in kansarmoede, een cijfer dat in stijgende lijn gaat. Vermits er een verband bestaat tussen armoede en psychische problemen, zou het best kunnen dat effectief meer kinderen hulp nodig hebben.

“Armoede maakt ziek en wie ziek is, heeft meer kans op armoede. Dat gaat niet alleen over fysieke klachten, maar ook over mentale klachten. Armoede is chronische stress en het is bewezen dat daar mentale problemen uit voortvloeien. Als iemand een uur naar de psycholoog gaat en daarna naar huis gaat, maar niet weet of hij wel zijn rekeningen kan betalen en bang is dat de deurwaarder komt, dan is psychotherapie van weinig nut. Dat weet iedereen met gezond verstand. Op de school van mijn kinderen spelen ze in op die armoedeproblematiek door bijvoorbeeld fietsen te voorzien voor kinderen die er geen hebben zodat ze toch met schoolactiviteiten kunnen deelnemen. Preventie is zo belangrijk. Nog een voorbeeld: wanneer een school een anti-pestbeleid heeft, heeft dat ook een groot effect. Wanneer kinderen niet worden gepest, komen ze hopelijk ook nooit bij mij terecht.”

Is pestgedrag een onderschat probleem?

“Het is een hot topic, dagelijkse kost met al die gsm’s en sociale media. De verhalen zijn bekend: foto’s van een slachtoffer die rondgaan, pesterijen online en dergelijke. Ik denk dat iedereen wel zo’n verhaal kent in zijn omgeving.”

In je open brief schrijf je: ‘Bereik ik iets met deze noodkreet? Ik betwijfel het.’ Bent u zo pessimistisch?

“Ik schrijf ook dat ik naïef blijf geloven in een beleid dat strijdt voor elk kind en elke jongere. Er wordt wel geluisterd hoor, we mogen onze mening zeggen, maar of de visie van het werkveld volledig wordt meegenomen in het hele verhaal, betwijfel ik soms. Er is veel expertise en er gebeurt veel achter de schermen dat we niet weten, maar vanuit die dialoog zouden we ook eens mogen overgaan tot actie. Intussen weten we wel wat de problemen zijn, maar we moeten nu dringend tot oplossingen komen. Om er nog maar eens ’s avonds over te vergaderen, neen, dat hoeft voor mij niet.”