Na veertien edities van Boer zkt vrouw bleek de grond waarop het datingprogramma is gebouwd vruchtbaarder dan de morzel klei waarop de buren zich tevergeefs aan de kweek van aardbeien wagen. Al na tien seizoenen oogde de oogst indrukwekkend, met bijna twintig baby’s en meer dan tien huwelijken. Sinds de boerenbond Dina Tersago als cupido aanwierf, is de betekenis van recht voor de raap aan een update toe.

Het valt te betwijfelen of het huidige, vijftiende seizoen even succesvol zal zijn. In de stal van Jef dienden zich aanvankelijk tientallen gewillige deernen aan, allen bereid om schouderdiep in de aars van een koe te belanden. Intussen is de interesse in Jef fel bekoeld, nadat hij eerst de boekhoudkundige kwaliteiten van een kandidate uittestte, alvorens de overige vrouwen een borstel in de klauwen te duwen.

Jef lijkt Boer zkt vrouw te verwarren met Boer zkt personeel, een spin-off gefinancierd door VDAB om de toekomst van agrariërs te verzekeren. Ook in Lier, bij melkveeboer Stef, ving ik noodsignalen op. “De gesprekken zijn oppervlakkig”, deed Leen uit Loenhout haar beklag. “Ik hoop dat er eens over iets anders dan koeien wordt gepraat.” Afgaande op de preview keert volgende week een van de overgebleven drie kandidates vrijwillig huiswaarts.

Eerder al slonk het deelnemersveld van hoefsmid Raphaël, aan wie een zelfingenomen autoritaire sportcoach verloren is gegaan. “Je moet je kansen grijpen!”, commandeerde hij, waarna twee kandidates zich buitengesloten voelden en het vervolgens aftrapten. Nu moet blijken of Jasha zijn droomvrouw is, of dat Raphaël met zijn dwingende aanpak zichzelf in de cowboylaars heeft geschoten.

Ook bij Cathy, uitbaatster van een boerenspeeltuin, lijkt het gat tussen vraag en aanbod groot. Ze ziet Kenny zitten, de joviale West-Vlaming die, als was hij een sierfontein, aan de lopende band ondefinieerbare klanken braakt. Kenny haalde Tielt en Tielt-Winge door elkaar, waardoor hij nu op anderhalf uur van zijn thuis een vrouw zit te versieren. “Maar hij gaat nóóit voor jou verhuizen”, verzekerden Cathy’s vriendinnen.

Dus ligt alle hoop bij frambozenboer Kevin. Duvel consumeren aan een visput is zijn ultieme zenmoment. Tijdens de winter legt hij al eens een puzzel in de vorm van een dolfijn, bekende hij zonder schroom. Kevin is een man naar mijn hart. Ik wens hem zijn invulling van een Miss Aardbei toe.

Waar Boer zkt vrouw met zijn bijna hitchcockiaanse suspenseplotwendingen materiaal aanreikt aan de boulevardpers, verdient Kevin beter dan dat. Iemand die eerst naar Kevin kijkt, en dan pas naar de camera’s. Oprechtheid in een datingprogramma: zou dat nog iets van deze tijd kunnen zijn?

Boer zkt vrouw, zondag om 19.55 uur op VTM.