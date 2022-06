‘Je zou achterovervallen als je wist hoeveel vrouwen nog nooit masturbeerden’

‘Breek de week en maak me week’. Onder die noemer zorgt vroedvrouw en auteur Uwe Porters (31) op woensdag voor stoom op Instagram. Ze plaatst er spannende vragen en foto’s online. Haar doel? Koppels doen praten over seksualiteit en intimiteit.

“Wat gaat nooit gebeuren, maar blijft een stiekem verlangen?” De pikante boudoirfoto leidt op het eerste gezicht misschien af van de essentie, eigenlijk draaien de wekelijkse Instagram-posts van Uwe Porters om de vraag die ze online plaatst.

Een hele dag kunnen Porters volgers antwoorden insturen. ’s Avonds plaats ze een selectie daarvan online – allemaal geanonimiseerd.

Het idee deed ze op bij een Amerikaanse seksuologe. “Ze vroeg haar volgers wat het meest opwindende was dat hun partner tegen hen had gezegd tijdens een intiem moment”, zegt Porters. Daar kwamen zulke fijne reacties op dat de Antwerpse twee maanden geleden dacht: dat doe ik ook.

Al was er nog een reden. Drie jaar geleden schreef Porters een boek over de verschillende bevallingen die ze al meemaakte, inclusief die van haar twee kinderen. “Het hoofdstuk waar het meeste reactie op kwam, ging over hoe het moederschap mijn zelfbeeld als vrouw en als partner op losse schroeven heeft gezet”, zegt ze. “Ik heb daar heel hard mee geworsteld. Andere mensen blijkbaar ook, want ik kreeg vaak te horen hoe mensen zich daarin herkenden.”

De bedoeling van de actie is voor alle duidelijkheid niet om koppels van bil te laten gaan. Wel wil Porters hen een duwtje geven in de richting van een goed gesprek over intimiteit en seksualiteit. “Ik probeer op een heel laagdrempelige manier mensen ervan bewust te maken dat praten alles is”, zegt ze.

“Er zijn blijkbaar heel veel mensen die de vraag ’s ochtends naar elkaar sturen om ’s avonds met elkaar bespreken wat hun antwoord was. Het wordt een beetje een date night, met mijn input dan.”

15.000 volgers

Die aanpak slaat aan. Antwoordden er in het begin van ‘Breek de week’ telkens zo’n honderd mensen op Porters vragen, dan zijn dat er intussen elke week meer dan vijfhonderd. Meer dan vijfduizend mensen bekijken de posts. Ook haar aantal volgers ging omhoog: van 12.000 naar zo’n 15.000.

Dat zijn overigens niet enkel vrouwen. “Op een gegeven moment kreeg ik er zo’n vijfhonderd mannelijke volgers bij”, zegt Porters. “Volgens mijn man lag dat vooral aan de pikante foto’s van mezelf die ik erbij plaatste. (lacht) Nu goed, ik denk dat het om meer gaat dan dat. Hoe ik dat weet? Omdat ze mij sturen. Verschillende mannen bedankten me intussen al omdat ze dankzij de vragen voor de eerste keer in jaren het gesprek met hun partner konden aangaan.”

En die gesprekken gaan over alles: over de fantasie die mensen niet uitspreken – weinig verrassend misschien, maar bij zowat alle mannen stond een triootje bovenaan – maar evengoed over hoe overspel bepaalde relaties net een nieuw elan gegeven had.

Meer dan het stijgend aantal volgers is het Porters daarom te doen: de interactie. “I got people laid. (lacht). Er was een vrouw die me stuurde dat ze al zeven maanden geen seks meer had gehad. Ze zei me dat ze na het zien van mijn vragen was gaan slapen zonder onderbroek, wel met nachtkleedje. Toen haar partner dat ’s ochtends ontdekte, hadden ze voor de eerste keer in tijden nog eens seks, voor het werk. Dat is toch gek? Ik doe eigenlijk niets: ik geef geen opdrachten, ik stel gewoon een vraag. Blijkbaar slaat dat aan.”

Sekstherapie

Volgens seksuoloog Wim Slabbinck is dat lang niet zo gek. “Die objectieve input is wellicht net wat de actie doet aanslaan. De vraag komt niet van een van de twee partners. Dat maakt ze minder emotioneel geladen, waardoor mensen makkelijker antwoorden. Eigenlijk is dit een vorm van sekstherapie zonder dat de therapeut aanwezig is.”

Want daar zijn Slabbinck en Porters het over eens: dat we eigenlijk te weinig praten over seksualiteit. Hoe alomtegenwoordig seks ook is in onze maatschappij, erover spreken is en blijft een euvel, zelfs met onze intieme partner. Volgens Porters komt dat omdat we het nooit geleerd hebben van de generatie van onze ouders, voor wie seksualiteit altijd binnen de vier muren van een relatie moest blijven. Slabbinck treedt haar daarin bij, maar ziet nog een andere reden: “Je moet jezelf kwetsbaar openstellen om daarover te praten, zelfs met je partner.”

Toch helpt het. Meer zelfs: we hebben er nood aan. Dat bewijst niet enkel een simpele Instagram-actie. “‘Is wat ik voel, denk en doe wel normaal?’ is en blijft de meest gestelde vraag in mijn praktijk”, zegt Slabbinck. “Met een initiatief als dit creëer je op een mooie manier zicht op de enorme diversiteit van seksualiteit.”

Dat is ook exact de reden waarom Porters de actie wil blijven doen. “Ik wil mensen tonen dat ze niet alleen zijn. Intussen bereik ik genoeg mensen om betrouwbare uitspraken te doen. Je zou achterovervallen als je wist hoeveel vrouwen van dertig jaar nog nooit gemasturbeerd hebben of niet aan zelfontdekking doen. Of hoeveel mannen eigenlijk nooit geleerd hebben hoe ze een condoom om moeten doen.”

“We hebben in een relatie soms het gevoel dat we binnen de lijntjes blijven”, zegt Slabbinck. “Maar het is niet altijd binnen de lijntjes dat we dat seksleven kunnen onderhouden. Er is nood aan veiligheid, zeker, maar ook aan nieuwe prikkels zoals een nieuwe locatie om seks te hebben. Die nieuwe prikkels kun je goed ontwikkelen in gesprek met elkaar.”