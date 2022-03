Je vrouwelijke partner betalen om een kind te krijgen: het gebeurt steeds vaker, maar heeft het ook zin?

Je vrouwelijke partner betalen om een kind te krijgen. Het klinkt misschien gek, maar in steeds meer heteroseksuele relaties gebeurt het. Studies tonen namelijk aan dat een zwangerschap negatieve gevolgen heeft voor de carrières van vrouwen. Hoe zinvol is zo’n eenmalige vergoeding?

“Een betaalplan uitwerken voor de geboorte van een kind is gewoon vies.” In een post op de sociale nieuwswebsite Reddit vraagt een Amerikaanse dertiger advies om een wel erg opmerkelijk relatieprobleem op te lossen. Enkele dagen eerder haalde zijn partner namelijk een map boven met daarin een uitgekiend plan voor hun financiële toekomst samen. Het koppel overweegt namelijk al enige tijd om kinderen te nemen, maar de vrouw vraagt hem nu om een vergoeding van minstens 45.000 euro om zwanger te worden. Het bedrag moet een compensatie zijn voor de maanden waarin ze niet zal werken: haar werkgever betaalt haar tijdens de zwangerschapsrust namelijk niet haar volledige loon uit. “Dit plan geeft me een slechte smaak in de mond omdat het als een echte transactie aanvoelt”, schrijft de man in zijn post.

De auteur van het bericht raakt duidelijk een gevoelige snaar: hij krijgt honderden reacties en ook op Twitter wordt duchtig over het onderwerp gediscussieerd. Naast lof voor de financiële geletterdheid en autonomie van de vrouw is er ook kritiek. Heel wat mensen zien de de anekdote als een voorbeeld van hoe relaties anno 2022 een groot deel van hun spontaniteit verloren hebben. Romantiek sneuvelt nu eenmaal snel wanneer partners eerst een financieel vijfjarenplan presenteren voor ze het resultaat van hun zwangerschapstest aflezen. “Ik vind dit gewoon triest. De volgende stap is precies afwegen wat eenieder eet, douchetijd opnemen en kledingkosten delen”, reageert iemand op Twitter. Een veelgehoorde kritiek is verder dat het koppel zich mag opmaken voor heel wat onaangename verrassingen in de toekomst. De kost van het ouderschap laat zich volgens de critici namelijk pas echt voelen wanneer de kinderen opgroeien.

Loonkloof

Op zich is dat laatste argument niet onwaar: de auteur van het bericht op Reddit komt er met een eenmalige financiële compensatie nog behoorlijk goedkoop vanaf. Verschillende studies tonen namelijk aan dat de carrières van vrouwen klappen krijgen wanneer ze kinderen krijgen. De Nationale Bank liet zo weten dat de werkgelegenheidsgraad bij Belgische vrouwen in 2019 slechts 7 procent lager lag dan bij mannen, maar dat zij in totaal wel 18 procent minder uren klopten. Hoewel vrouwen gemiddeld hoger geschoold zijn dan mannen, zouden ze na de geboorte van hun kinderen namelijk vaker opvoedingstaken voor hun rekening nemen. De bestaande beleidsmaatregelen om een professionele carrière en een gezinsleven met elkaar te verzoenen, lossen het probleem volgens de onderzoekers van de Nationale Bank bovendien niet op. Vrouwen die er gebruik van maken, zouden het signaal geven dat ze minder betrokken zijn bij de arbeidsmarkt. “Bovendien is dat op langere termijn schadelijk omdat minder ervaring wordt opgebouwd”, klinkt het in het rapport.

Financiële afspraken over het ouderschap zijn misschien niet erg romantisch, maar ze beantwoorden wel aan een economische realiteit. Dat ondervond ook Sophie (31), een Oost-Vlaamse horeca-uitbater die drie jaar samen was met haar vriend toen ze in 2018 voor het eerst zwanger werd. In het verleden had het koppel alle grote kosten simpelweg in twee gesplitst, maar complicaties tijdens de zwangerschap zorgden ervoor dat dat systeem plots niet meer eerlijk aanvoelde.

“Ik moest al na vijf maanden stoppen met werken en de compensatie van de overheid ving dat financiële verlies niet volledig op. Mijn vriend en ik hebben toen afgesproken dat hij iedere maand het verschil met mijn gebruikelijke loon zou bijpassen”, vertelt ze. In de omgeving van het koppel werd soms wat lacherig op die plannen gereageerd, maar zowel Sophie als haar vriend vonden het belangrijk dat ze tijdens de zwangerschap geen financiële nadelen zou ondervinden. “Ondertussen is de regeling stopgezet, maar ik merk dat ik minder werk omdat ik een groot deel van de zorgtaken opneem. Daarover praten met mijn vriend is niet altijd eenvoudig."

Het feit dat de gesprekken over eerlijke carrièrekansen na de geboorte van Sophies kind stilvielen, is behoorlijk tekenend. Doctor in de moraalwetenschappen en docent genderstudies Gily Coene (VUB) is dan ook niet overtuigd dat het idee van een eenmalige financiële compensatie zoden aan de dijk zet. “Het voelt erg Amerikaans en liberaal aan. Bovendien gaat het uit van een heteroseksueel gezin met tweeverdieners, terwijl er vandaag heel wat andere gezinsvormen bestaan.” De tijdelijke vergoeding zou verder voor een ongemakkelijke machtspositie binnen relaties zorgen.

Om ervoor te zorgen dat de carrières van vrouwen in de toekomst minder onder het ouderschap lijden, zijn volgens Coene structurele ingrepen nodig. Jobs zijn volgens haar nog steeds vaak op een ‘mannenleest’ geschoeid, waarbij werkgevers veronderstellen dat hun personeelsleden iemand hebben die zorgtaken voor hen kan overnemen. Daarnaast gelooft de professor dat betaalbare kinderopvang die lang open is een meerwaarde kan betekenen en dat het vooral nodig is om bepaalde genderstereotypen te doorbreken. “Dat is niet eenvoudig, maar maatschappelijke problemen los je niet binnen een individuele gezinscontext op.”