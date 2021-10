Je vindt ze tegenwoordig overal, maar zijn zoete aardappels ook gezond?

De Amerikaanse herfstklassieker is inmiddels niet meer uit de keuken van de gemiddelde fitgirl weg te denken: zoete aardappels. Is het echt een ‘superfood’ met allerlei extra vitamines? Of is de traditionele aardappel net zo goed voor de lijn?

Zijn zoete aardappels familie van gewone aardappels?

Nee, zoete aardappels en gewone aardappels komen uit twee heel verschillende plantenfamilies.

Waarom zijn er nu zoveel zoete aardappels verkrijgbaar?

Vroeger kenden we zoete aardappel (‘bataat’) vooral uit de oosterse supermarkt. Maar in 2013 begonnen het United States Sweet Potato Council en het American Sweet Potato Marketing Institute een campagne in Europa, waarbij ze zoete aardappels promoten als ‘superfood’. Met als resultaat dat supermarkten bij ons tegenwoordig vol liggen met Amerikaanse zoete aardappels.

Ze zijn toch ook gezonder dan gewone aardappels?

Niet echt. Gewone aardappels bevatten meer eiwit, vitamine B6 en kalium. Zoete aardappels bevatten weer meer vitamine C, vezels en bètacaroteen, dat je lichaam kan omzetten in vitamine A.

Zijn zoete aardappels beter voor de lijn?

Nee hoor. Zoete aardappels bevatten meer calorieën en koolhydraten dan gewone aardappels. Alleen is de ‘glycemische index’ (GI) van zoete aardappels iets lager. De GI geeft aan hoe snel je bloedsuikerspiegel na het eten van een voedingsmiddel omhoog gaat. Schommelingen in je bloedsuikerpeil zorgen er voor dat je snel weer honger hebt. Producten met een lage GI zouden je bloedsuikerspiegel gelijkmatiger houden.

Healthy Homemade Baked Sweet Potato Fries with Ketchup Beeld thinkstock

Klopt dat ook?

Er is veel discussie over de rol van de glycemische index: je eet voedingsmiddelen namelijk zelden alleen. Zo verlagen eiwitten, vetten en vezels de GI weer, zeggen diabetesexperts. Bovendien heeft de bereidingswijze invloed. Gebakken zoete aardappels hebben bijvoorbeeld een hogere GI dan gewone gebakken aardappels.

Zijn zoete aardappels gezonder voor mensen met diabetes?

Deze claim vind je op diverse gezondheids- en voedingssites op internet. Hij berust op de veronderstelde lage glycemische index en de suikersoort raffinose in zoete aardappel. Raffinose wordt pas in de dikke darm verteerd en zou daardoor minder invloed hebben op het bloedsuikergehalte, iets wat extra belangrijk is voor diabetespatiënten. Maar diabetesexperts zeggen hier niets over en de gezondheidsclaim is ook nooit bevestigd door de European Food Safety Authority (EFSA). Bovendien bevatten zoete aardappels ook ‘gewone’ koolhydraten, die wel direct in je bloed worden opgenomen.

Dus wat is nu gezonder?

Zoete en gewone aardappels zijn even gezond.