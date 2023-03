Je lijf als levend canvas voor microtattoos: 6 fans tonen hun collectie

Je hebt mensen die dromen van een reusachtige draak op hun rug, en je hebt er die liever – tattoo per tattoo – een veelvoud aan ideeën op hun lijf laten tekenen. Het boek Micro Tattoos viert die trend van het moment.

Beeld Rebecca Fertinel

Sven Rayen (42) en Ticuta Racovita (40), oprichters van Studio Palermo en auteurs van het boek Micro Tattoos.

Sven: “Ik heb mijn eerste tattoo laten zetten voor mijn 16de verjaardag, samen met mijn moeder. In de jaren 1990 waren tattooshops nog underground, dat maakte het extra spannend. Ik koos voor een Chinees tekentje – niet eens mijn eigen sterrenbeeld – dat klein op mijn enkel kwam. In die tijd was ik op school de enige met een echte tattoo, nu sta ik bijna vol. Mensen vragen me regelmatig hoeveel ik er heb, maar ik ben gestopt met tellen. Het heeft ook geen belang. Mijn tattoos zijn een verzameling van herinneringen, stills uit mijn leven. Elk ontwerp heeft een sentimentele waarde en refereert aan een bepaalde plaats, ontmoeting of gebeurtenis. Sommige tattoos waren een impulsieve keuze, maar ik heb van geen enkele spijt. Mijn collectie is een eclectische mix van stijlen uit verschillende periodes en van artiesten die me inspireren. Er zit totaal geen lijn in, maar die clash maakt het net interessant. Ik zie mijn lichaam als een kunstwerk in evolutie. Er is altijd wel plaats voor nog eentje erbij. En of het nu je eerste of je twintigste tattoo is, het blijft altijd speciaal.”

Beeld Rebecca Fertinel

Ticuta: “Als kind was ik al gefascineerd door de tattoo van mijn opa, toch heb ik tot mijn 21ste gewacht om er zelf een te laten zetten. Voor mijn afstudeerproject aan de Antwerpse modeacademie had ik een collage gemaakt met letters en woorden. Die vormden de inspiratie voor de quote ‘Say yeah if you feel love’ op mijn arm. Ik heb er al veel toffe reacties op gekregen, alleen jammer dat hij er vandaag niet meer zo fris uitziet. Momenteel heb ik zes tattoos, allemaal op mijn armen, waaronder twee van Sven. De ‘hocus pocus’ in zijn handschrift helpt me door moeilijke momenten en sterkt me in de overtuiging dat alles goedkomt als je de magie haar werk laat doen. Ik kies bewust voor tattoos met een positieve vibe. Er zit altijd wel een persoonlijke associatie in, zonder te veel van mezelf prijs te geven. Het vierkantje in het turkoois, mijn lievelingskleur, licht alles op wat grauw is. De abstracte tekening met de snottebel is een no choice tattoo van de Antwerpse kunstenaar Dennis Tyfus. Ik liet hem in een opwelling tatoeëren tijdens een event in Kortrijk. Hij tekent ze uit de losse pols, je weet dus niet op voorhand wat het zal worden.

“Het kriebelt om er nog te nemen, maar ik heb een wat bizarre haat-liefdeverhouding met tattoos. Op het moment zelf ben ik overtuigd van mijn keuze, maar ’s nachts droom ik dan dat ik de inkt probeer af te vegen. De controle los­laten is niet mijn sterkste punt. Misschien dat Sven mij daarom zo’n moeilijke klant vindt.” (lacht)

Micro Tattoos – The World’s Top Fine Line Tattoo Artists door Sven Rayen en Ticuta Racovita is (in het Engels) uitgegeven bij Lannoo, 272 p’s, 32,50 euro

Simon Van Geel: ‘Mijn vriendin Alix is vorig jaar begonnen met tatoeëren. Ik zit nu dus bij de bron.’ Beeld Rebecca Fertinel

Simon Van Geel (30), fotograaf

‘Ik heb heel lang nagedacht over mijn eerste tattoo. Rond mijn achttiende begon ik me erin te verdiepen en ging ik op zoek naar genres, artiesten en ontwerpen die me wel interessant leken. De ignorant-stijl vond ik onmiddellijk cool: die rebelse, bijna kinderlijke tekeningen zijn een tegen­reactie op de fotorealistische tattoos. Twee jaar geleden liet ik mijn eerste ignorant tattoo zetten bij Naboy in Brussel, intussen heb ik er tien: negen op mijn been en één op mijn arm.

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel

“Ik kies al mijn tattoos heel bewust en veel meer voor de artiest dan voor het ontwerp op zich. De artiesten die mij inspireren zijn ook bezig met andere kunstvormen, zoals textiel, keramiek of schilderen. Die kruisbestuiving vind ik fascinerend. Tattoos werken wel degelijk verslavend, maar ik heb een duidelijk idee van wanneer ik ga stoppen. Alleen zit ik nu bij de bron: mijn vriendin Alix is vorig jaar begonnen met tatoeëren, na het overlijden van haar papa. Ze had stapels oude kinder­tekeningen van haar en haar zus teruggevonden die hij had bewaard. Haar vader had altijd de gewoonte om aan die tekeningen dingen toe te voegen of uit te vegen, zodat er ook een stuk van hem in zit. Met haar project ‘Kij tof tattoo’ wil ze de herinnering aan hem levend houden. Volgens het principe van de flash tattoo zet ze elke tekening maar één keer. Haar eerste tattoo heeft ze trouwens op mij geoefend, een simpel mannetje in de plooi van mijn knie.

“Grappig detail: mijn ouders weten pas sinds deze week van mijn tattoos. Ik draag sowieso nooit shorts en wanneer ik op bezoek ging, deed ik wel een trui met lange mouwen aan. Ik heb mijn tattoos altijd verborgen gehouden uit angst voor hun reactie, maar deze reportage was de ideale aanleiding om het eindelijk te vertellen.”

Op Instagram: @kij.tof.tattoo

Hester Vermeyen: ‘Tattoos worden in de zakenwereld nog niet helemaal aanvaard. Voor een belangrijke meeting verstop ik ze soms.’ Beeld Rebecca Fertinel

Hester Vermeyen (38), hr-consultant

“Ik ben niet zo’n typische tattoofanatiekeling en ook wel een laatbloeier. Pas op mijn 31ste liet ik mijn eerste tattoo zetten, daarna was het helemaal om zeep. (lacht) Intussen heb ik er zeven en denk ik alweer na over de volgende. Die eerste was een verjaardags­cadeau van mijn man Pieter. Het lijntje met vier vogeltjes stelt ons gezin voor en heb ik heel klein op mijn arm laten tatoeëren bij Sinsin in Antwerpen. Achteraf bekeken ben ik blij dat ik er zo lang mee heb gewacht, ik neem er graag mijn tijd voor. Mijn tweede tattoo heb ik laten zetten door Sven Rayen van Studio Palermo, nadat ik in een handgeschreven brief mijn keuze had uitgelegd. Ik wilde een grote zonnebloem als eerbetoon aan mijn papa. Het huisje op mijn bovenarm is opgedragen aan New York, mijn lievelingsstad. Op mijn 22ste heb ik een jaar in Harlem gewoond, in zo’n typisch brownstone-huis met trapjes aan de gevel. Ik heb nog altijd heimwee als ik eraan terugdenk.

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel

“De vogel aan de binnenkant van mijn pols heeft mijn dochter Esmée getekend toen ze drie was. Ik dacht dat haar waaierduif een fantasiedier was, maar ze bestaat dus echt. Mijn man en ik hebben ook matching tattoos, zoals die van New York en de vier vogeltjes. Op die manier schrijven we samen ons verhaal. We zitten vaak te brainstormen over ons volgende ontwerp. Tattoos worden steeds meer mainstream, en toch zijn ze in de zakenwereld nog niet helemaal aanvaard. Voor een belangrijke meeting verstop ik ze soms. Op kantoor ben ik de enige met tattoos, maar mijn collega’s maken er geen punt van. Een tattoo kan ook een ijsbreker zijn om een gesprek te beginnen.”

Martha T’Hooft: ‘Mijn tattoos overkomen mij, eerder dan dat ik ervoor kies. Ik denk er niet te lang over na en laat het intuïtief gebeuren.’ Beeld Rebecca Fertinel

Martha T’Hooft (28) runt haar eigen cateringbedrijf Quitapena

‘Mijn eerste tattoo kwam er vooral uit nieuwsgierigheid, ik wilde het eens meemaken. Ik dacht dat ik na eentje wel zou stoppen, maar ondertussen heb ik er drie. Ze overkomen mij eerder dan dat ik ervoor kies. Ik denk er niet te lang over na en laat het intuïtief gebeuren. Elke tattoo is wel gelinkt aan een bijzondere gebeurtenis in mijn leven. In 2017 werkte ik als vrijwilliger in een opvanghuis voor migranten in Mexico. Op een bepaald moment maakte ik een foto van drie mensen die met hun handen uit hetzelfde bord zaten te eten. Het was zo’n veelzeggend beeld dat ik er een grafische tekening van heb gemaakt. Met dat ontwerp ben ik dan een plaatselijke tattooshop binnengestapt. Die lijntekening op mijn linker bovenarm herinnert me nog elke dag aan mijn verblijf daar en symboliseert tegelijk mijn passie voor eten maken en delen.

Beeld Rebecca Fertinel

Beeld Rebecca Fertinel



“Ook mijn tweede tattoo heeft te maken met voedsel. Vorig jaar heb ik een maand lang de catering gedaan op de expo van beeldend kunstenaar Els Dietvorst in CENTRALE in Brussel. In het kader van haar kunstproject konden mensen een zin of woord uit een tekst kiezen om te laten tatoeëren. Het woord ‘fire’ sprong er voor mij direct uit. Ik heb het superklein onder mijn borstbeen laten zetten, als een teken van innerlijke kracht. De twee abstracte diertjes boven mijn rechterknie heb ik dan weer gekozen uit de collectie kindertekeningen van Alix. We kennen elkaar al lang en ik wilde haar project met de flash tattoos graag steunen. Mijn lief heeft er vorige week ook eentje van haar laten zetten. Benieuwd waar dit zal eindigen.”

Han Swolfs: ‘Voor de buitenwereld heb ik misschien een stoer imago, maar eigenlijk ben ik nogal soft. Ik hou van Disney-figuren: heel antipunk. Ik heb een Tattoo van ‘de reddertjes’.’ Beeld Rebecca Fertinel

Han ‘Hantrax’ Swolfs (38), componist en producer

‘Ik zat al vroeg in de punkscene en mijn eerste tattoo was het symbool voor anarchie, dat ik gekopieerd had van een platenhoes. Ik heb het als tiener in het klein laten zetten bij Tattoo Ronny in Herentals. Later zijn enkele van mijn vrienden beginnen te tatoeëren en heb ik zelf ook wat geëxperimenteerd. Zo had ik met naald en draad de letters ‘punk’ op mijn vingers gezet, helemaal mislukt natuurlijk. Achteraf heb ik er dan symbooltjes van laten maken. Intussen heb ik alle tattoos uit die periode laten weglaseren om plaats te maken voor nieuwe. Eentje staat er nog vaag op, maar dat maakt nu eenmaal deel uit van wie ik ben.

Beeld Rebecca Fertinel

“Voor de buiten­wereld heb ik misschien een stoer imago, maar in werkelijkheid ben ik redelijk soft. Ik houd bijvoorbeeld enorm van schattige Disney-figuren: heel antipunk. Mijn laatste tattoo is een afbeelding uit de film De reddertjes, die ik uit nostalgie heb gekozen. Mijn tattoos staan ook allemaal op plekken waar ik ze zelf kan zien. Ik heb er best veel en vind het mooi hoe alles samenkomt. Sommige mensen laten een sleeve (tattoo die een halve of hele arm bedekt, red.) zetten, maar ik zou nooit zo lang kunnen stilzitten. Mij gaat het vooral om de betekenis erachter. Ik blijf tattoos verzamelen, alleen niet meer zo impulsief als vroeger.”