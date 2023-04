Jani Kazaltzis komt met een beautylijn: ‘Ik deed het in de eerste plaats voor mezelf’

Ook getest onder tv-spots: presentator en modestilist Jani Kazaltzis lanceert IOAN, een Belgisch unisex verzorgingslabel voor een natuurlijke glow zonder blinkeffect.

Vanwaar het idee om een beautylijn uit te brengen?

“IOAN kwam er in de eerste plaats voor mezelf. Ik moet zowat de witste Griek zijn die er rondloopt en alle foundations zien er bij mij fake uit. Ik zocht al jaren naar een voedend serum met instant glow-effect en ging dan maar zelf aan de slag. Alle producten zijn ontwikkeld in samenwerking met mijn partner Jens Fissers, die als doctor in de farmaceutica werkt. Aan de lancering is twee jaar onderzoek voorafgegaan. Ik wilde de producten pas uitbrengen als ik zelf helemaal overtuigd was.”

Beeld SBS

Waaruit bestaat het verzorgingsgamma?

“Uit drie producten. Naast het Golden Hour-serum met minerale poeders lanceren we nog tanning drops voor een langdurig resultaat en een zuiverend peelingmasker op basis van jojobaparels en enzymen. Alles wordt in België ontwikkeld en dermatologisch getest. De vegan formules zijn geschikt voor elk huidtype en genderneutraal.”

Welke doelgroep had je voor ogen?

“Het lijkt wel of iedereen hierop zat te wachten, vrouwen én mannen. Deze verzorgingslijn is geen make-up en past in de dagelijkse routine. Het serum bevat ontstekingswerende duindoornextracten en kan na het scheren gebruikt worden. De formule is ook niet op oliebasis, voor een matte glow. Een blinkend gezicht is het laatste wat je wil.”

Double Up-peelingmasker, 41 euro, ioan.eu