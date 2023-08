Jaarlijks traditie tijdens Waregem Koerse: kleurrijke hoeden spotten

Wie Waregem Koerse zegt, zegt hoeden. Dat is te danken aan Willy Naessens, de flamboyante ondernemer wilde 22 jaar geleden meer vrouwen naar de paardenkoers lokken. Waregem Koerse was toen vooral een netwerkevenement voor mannen, dus lanceerde hij de Hat Trophy. Wie denkt alleen met een goede hoed deze prijs in de wacht te slepen, komt bedrogen uit: de jury kijkt ook naar de persoonlijkheid van de vrouw, en het hoofddeksel moet staan bij je gezicht. Maar dan heb je ook wat: de winnares krijgt een juweel van 5.000 euro (we hebben weleens voor minder een glimlach opgezet). Prijs of niet: de hoeden maken van de paardenrace sowieso een kleurrijk feest. Waregem Koerse vond dit jaar voor de 176ste keer plaats.

Beeld Damon De Backer

Beeld Damon De Backer

Beeld Damon De Backer