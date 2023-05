Ja, er is een verband tussen veel ultrabewerkt voedsel eten en uw mentale gezondheid

De consumptie van verpakte voedingsmiddelen zoals cornflakes en diepvriesmaaltijden wordt in verband gebracht met angst, depressie en cognitieve achteruitgang. Wetenschappers zijn nog steeds bezig uit te zoeken hoe dat komt.

Wat is ultrabewerkt voedsel?

Het is al tientallen jaren geweten dat de consumptie van sterk bewerkte voedingsmiddelen - zoals sommige ontbijtgranen, snackrepen, diepvriesmaaltijden en vrijwel alle verpakte zoetigheden - verband houdt met ongewenste gevolgen voor de gezondheid, zoals een verhoogd risico op diabetes, obesitas en zelfs kanker. Maar recentere studies wijzen op nog een ander belangrijk nadeel van deze producten: ze blijken ook een aanzienlijke negatieve invloed te hebben op ons verstand en mentale welzijn.

Onderzoek van de afgelopen tien jaar heeft aangetoond dat hoe meer sterk bewerkte voedingsmiddelen iemand eet, hoe groter de kans is dat die persoon te maken krijgt met depressie en angsten. Een paar studies tonen daarnaast een verband aan tussen het eten van ultrabewerkte voedingsmiddelen en een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang.

Maar wat is ultrabewerkt voedsel nu eigenlijk? In 2009 zetten Braziliaanse onderzoekers voedsel op een vierdelige schaal, van onbewerkt en minimaal bewerkt (zoals fruit, groenten, rijst en bloem) tot bewerkt (oliën, boter, suiker, zuivelproducten, sommige conserven en gerookt vlees en vis) en ultrabewerkt. “Ultrabewerkt voedsel bevat ingrediënten die zelden worden gebruikt in huisgemaakte recepten, zoals maïssiroop, gehydrogeneerde oliën, eiwitisolaten en chemische additieven” zoals kleurstoffen, kunstmatige smaakstoffen, zoetstoffen, emulgatoren en conserveringsmiddelen. Dat zegt Eurídice Martínez Steele, onderzoeker voedselverwerking aan de Universiteit van São Paulo. Dit classificatiesysteem wordt nu algemeen gebruikt door voedingsonderzoekers.

De meeste verpakte levensmiddelen in de diepvriesafdeling van supermarkten en op het menu van fastfoodrestaurants zijn ultrabewerkt. Ze verdringen in toenemende mate gezondere voedingsmiddelen in het dieet van mensen en worden op grote schaal geconsumeerd over de verschillende sociaaleconomische groepen heen.

“Ultrabewerkte voedingsmiddelen zijn zorgvuldig samengesteld om zo smakelijk en bevredigend te zijn dat ze bijna verslavend zijn”, zegt Eric M. Hecht, onderzoeker op het gebied van volksgezondheid aan het Schmidt College of Medicine van de Florida Atlantic University. “Het probleem is dat om de producten steeds beter te laten smaken, fabrikanten ze alsmaar minder op echt voedsel laten lijken.”

Welk effect heeft ultrabewerkt voedsel op de geestelijke gezondheid?

Recent onderzoek heeft een verband aangetoond tussen sterk bewerkt voedsel en een slecht humeur. In een onderzoek uit 2022 bij meer dan 10.000 volwassenen in de Verenigde Staten bleek dat hoe meer ultrabewerkte voedingsmiddelen de deelnemers aten, hoe groter de kans was dat ze een lichte depressie of angsten rapporteerden. “Er was een significante toename van mentaal ongezonde dagen voor degenen die meer dan 60 procent van hun calorieën uit ultrabewerkte voedingsmiddelen haalden”, zegt Hecht, de auteur van de studie. “Dit is geen bewijs van causaliteit, maar we kunnen wel zeggen dat er een verband lijkt te zijn.”

Nieuw onderzoek heeft ook een verband gevonden tussen een hoge consumptie van ultrabewerkt voedsel en cognitieve achteruitgang. Een studie uit 2022 waarbij bijna 11.000 Braziliaanse volwassenen gedurende tien jaar werden gevolgd, toonde een verband aan tussen het eten van ultrabewerkte voedingsmiddelen en een slechter cognitief vermogen (het vermogen om te leren, te onthouden, te redeneren en problemen op te lossen). “We zien uiteraard een natuurlijke achteruitgang in deze vermogens optreden met de leeftijd, maar we zagen dat deze achteruitgang met 28 procent versnelde bij mensen die meer dan 20 procent van hun calorieën uit ultrabewerkte voedingsproducten haalden”, legt Natalia Gomes Goncalves uit, professor aan de Universiteit van São Paulo Medical School en de hoofdauteur van de studie.

Het is mogelijk dat een gezond dieet de nadelige effecten van het eten van ultrabewerkt voedsel compenseert. De Braziliaanse onderzoekers ontdekten dat het volgen van een gezond voedingsschema, een dat rijk is aan volle granen, groene bladgroenten, peulvruchten, noten, bessen, vis, kip en olijfolie, het risico op dementie sterk verminderde. Bij degenen die zo’n dieet aanhielden maar daarnaast ook ultrabewerkt voedsel aten “was er geen verband te zien tussen de consumptie van ultrabewerkte producten en cognitieve achteruitgang”, aldus Goncalves, eraan toevoegend dat onderzoekers nog steeds niet weten wat een veilige hoeveelheid ultrabewerkte voedingsmiddelen is.

Waarom zou ultrabewerkt voedsel dit effect kunnen hebben?

Dat is onduidelijk. “Veel hoogwaardige, gerandomiseerde studies hebben het gunstige effect aangetoond dat een nutriëntenrijke voeding heeft op depressie, maar we begrijpen nog steeds niet volledig welke impact voedselverwerking heeft op de geestelijke gezondheid”, stelt Melissa Lane. Zij is onderzoeker bij het Food & Mood Centre van de Deakin University in Australië. Er zijn echter enkele aanwijzingen.

Veel van het onderzoek heeft zich gericht op hoe een slechte darmgezondheid de hersenen kan beïnvloeden. Diëten met veel ultrabewerkt voedsel bevatten doorgaans weinig vezels, die vooral voorkomen in plantaardig voedsel zoals volle granen, fruit, groenten, noten en zaden. Vezels helpen de goede bacteriën in de darmen te voeden. Vezels zijn ook nodig voor de productie van korte-ketenvetzuren, de stoffen die ontstaan bij afbraak in het spijsverteringsstelsel en die een belangrijke rol spelen bij het functioneren van de hersenen, aldus Wolfgang Marx, voorzitter van de International Society for Nutritional Psychiatry Research en onderzoeker aan de Deakin University. “We weten dat bij mensen met depressie en andere psychische stoornissen de diversiteit van darmbacteriën kleiner is en dat zij minder korte-ketenvetzuren hebben.”

Onderzoeker Wolfgang Marx: 'We weten dat bij mensen met depressie en andere psychische stoornissen de diversiteit van darmbacteriën kleiner.' Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Chemische toevoegingen in ultrabewerkte voedingsmiddelen kunnen ook invloed hebben op de darmflora. “Nieuwe gegevens, vooral uit dierstudies, maar ook data uit studies bij mensen, suggereren dat geïsoleerde voedingsstoffen (zoals fructose), additieven zoals kunstmatige zoetstoffen (zoals aspartaam en sacharine) of emulgatoren (zoals carboxymethylcellulose en polysorbaat-80) het darmmicrobioom negatief kunnen beïnvloeden”, stelt Marx.

Een kleine diversiteit van het darmmicrobioom - en een suikerrijk dieet - kan bijdragen tot chronische ontstekingen, die in verband worden gebracht met een groot aantal geestelijke en lichamelijke problemen, aldus Lane. “Interacties tussen verhoogde ontsteking en de hersenen worden verondersteld de ontwikkeling van depressie aan te sturen”, zegt ze.

Het is ook mogelijk dat het verband tussen sterk bewerkte voedingsmiddelen en geestelijke gezondheid in beide richtingen werkt. “Voeding beïnvloedt de stemming, maar het omgekeerde is ook waar”, zegt Frank Hu, professor in de voedingskunde en epidemiologie aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health. “Als je gestrest, angstig of depressief bent, ben je geneigd meer ongezond voedsel te eten, met name ultrabewerkte voedingsmiddelen die veel suiker, vet en chemische toevoegingen bevatten.”

Hoe herken je ultrabewerkt voedsel?

De beste manier om ultrabewerkt voedsel te herkennen is de etiketten lezen. “Een lange lijst van ingrediënten, en vooral een met ingrediënten die je nooit zelf zou gebruiken bij het koken”, is een belangrijke aanwijzing dat het voedingsmiddel in kwestie ultrabewerkt is. Dat zegt Whitney Linsenmeyer, assistent-professor in de voedingskunde aan de Saint Louis University in Missouri en woordvoerder van de Academy of Nutrition and Dietetics. Chemische namen, onuitspreekbare woorden, en alles wat je waarschijnlijk niet zou vinden in een keukenkast zijn vaak tekenen dat een voedingsmiddel in de categorie ultrabewerkt valt.

Je kan nog steeds conserven en specerijen gebruiken om het koken te vergemakkelijken zonder je toevlucht te nemen tot ultrabewerkt voedsel. Producten zoals bonen in blik, diepvriesgroenten, voorgekookte bruine rijst of vis in blik zijn allemaal ingrediënten die goed passen in een gezond dieet, op voorwaarde dat er geen industriële producten op de ingrediëntenlijst staan. “Als de toegevoegde ingrediënten dingen zijn die je zelf zou gebruiken, zoals kruiden, specerijen, zout of bakolie,” zo zegt Linsenmeyer, “dan is dat een indicatie dat het voedsel, hoewel bewerkt, niet per definitie slecht voor je is.”