Italië gaat banken zwaar belasten. ‘De kans lijkt me groot dat het ook hier zal gebeuren’

De Italiaanse regering voert een belasting van 40 procent in op de extra winsten van banken. Dat kondigde vicepremier Matteo Salvini aan. ‘De kans lijkt me groot dat de klant hier op een of andere manier voor zal betalen’, reageert professor bank & beurs Pascal Paepen (KU Leuven, spaarvarkens.be).

Wat is er juist aan de hand?

Paepen: “Wat we nu zien, is gelijkaardig aan de overwinsten van de energiesector die tijdens de energiecrisis extra belast werden. Op dit moment maken banken veel winst door de renteverhogingen die de Europese Centrale Bank onlangs doorvoerde. Terwijl banken vroeger zelf rente moesten betalen aan de ECB, is het nu omgekeerd: ze krijgen rente uitbetaald. Omdat de meeste banken er alles aan doen om zo weinig mogelijk van dat extra geld aan de klant door te geven, leidt dat tot onvrede bij de bevolking.

“Door die belasting in te voeren, wil de Italiaanse overheid die winsten beperken, maar ook de inkomsten van de overheid verhogen. We mogen immers niet vergeten dat ook de overheden zwaar getroffen worden door de renteverhogingen. Italië is een van de landen met de meeste staatsschuld. Overheden proberen die schuld in te lossen door steeds nieuwe leningen - en dus schulden - aan te gaan. Maar terwijl ze vroeger door de lage rente bijna betaald werden voor de leningen die ze aangingen, moeten ze nu een pak meer betalen.”

Hoe groot schat u de kans dat België volgt?

“De overheid is ook hier voortdurend op zoek naar extra middelen. De kans lijkt me dus groot dat het ook hier zal gebeuren. En ook hier hebben we net een hele politieke discussie omdat de rente op spaarrekeningen te laag is. Al hebben we daar nu wel een andere oplossing voor gevonden: de eenjarige staatsbon.

“Burgers die dat willen, kunnen zo een pak interest krijgen als ze de moeite doen om hun geld één jaar aan de overheid, in plaats van aan banken, te geven. Dat is eigenlijk een veel mooiere manier om met die renteverhogingen om te gaan, want zo komt het geld echt bij de kleine man terecht in plaats van bij een overheid die het toch alleen maar verspilt. Op dat vlak is het voorlopig 1-0 voor België ten opzichte van Italië.

“Nog beter zou natuurlijk zijn om als overheid eindelijk iets te doen aan de eigen staatsschuld, maar dat durft niemand een jaar voor de verkiezingen.”

Pascal Paepen. 'Op zich is het niet verkeerd dat banken nu een periode veel winst maken.' Beeld Sofie Silbermann

U bent geen fan van het idee om de belastingen op banken te verhogen?

“Er zijn voor- en nadelen aan verbonden. In sommige gevallen kan je inderdaad een hogere belasting invoeren zonder dat het te veel schade veroorzaakt. Als overheid is het een populaire maatregel om de banken te straffen, want 90 procent van de bevolking zal het toejuichen.

“Maar in dit geval roept men best toch niet te snel hoera. De kans lijkt me groot dat de klant hier op een of andere manier voor gaat betalen. Actie leidt altijd tot reactie. Banken kunnen bijvoorbeeld de kosten voor een zichtrekening of hypotheekrente verhogen. Of beslissen om werknemers te ontslaan. Bovendien zal dit ook wegen op toekomstige investeringen. Het feit dat je nu gemakkelijk en veilig kan betalen met je telefoon, komt omdat banken de afgelopen jaren veel geld hebben gestoken in IT.”

De Italiaanse vicepremier noemt de belastingverhoging een ‘onvermijdbaar gevolg’ van de renteverhogingen door de ECB. Klopt dat?

“Of de ECB de rente verhoogt of verlaagt, het heeft altijd nadelen. Nu is dat het feit dat banken zoveel verdienen en mensen dat niet graag horen. Maar op zich is het niet verkeerd dat banken nu een periode veel winst maken. Een deel daarvan zal altijd terugvloeien naar de maatschappij. Bovendien komen we net uit een lange periode waarbij de rente eerder laag was. Wie weet belanden we binnenkort weer in een periode waarin banken veel minder winst maken. Nu kunnen ze daar tenminste buffers voor aanleggen.”