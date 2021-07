Is zwemmen meteen na het eten echt gevaarlijk?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken.

“Niet het water in als je net hebt gegeten!” Belangrijk om te weten als je met een maag vol paella aan de rand van het zwembad staat, maar klopt het?

Pia Weg van de Amsterdamse Reddingsbrigade prent het haar leerlingen altijd in. Een bakje yoghurt vlak voordat je gaat zwemmen: prima. Vlees met aardappelen en jus: liever niet. “Heb je net een zware maaltijd op, wacht dan een uur.” Doe je dat niet, bestaat het risico op buikpijn of kramp in armen of benen. Ben je geen goede zwemmer of is er niemand in de buurt om je te helpen, kun je verdrinken. “Maar wij hebben dat nog nooit meegemaakt.”

Er zijn talloze nuances aan te brengen, zegt cardioloog David Haitsma van de Nederlandse ­HartKliniek. Een jonge zwemmer kan anders reageren op de combinatie lunch en duik dan een oudere, en ook zwem­ervaring speelt mee. Met een warm lichaam en een volle buik in koud water springen brengt ook de nodige risico’s mee. Maar in zekere zin klopt het. “Heb je net gegeten, dan is je lichaam vooral bezig met de vertering van het eten en drinken.”

Dat gaat moeilijk samen met zwemmen, omdat inspanning veel energie vraagt. De doorbloeding van je darmen is na het eten beter dan die van je spieren, waardoor je duizelig en misselijk kunt worden, of kramp of steken in je zij kunt krijgen als je gaat zwemmen. “Omdat je slapper wordt, is het moeilijker boven water blijven.” Ook kunnen in bijzondere gevallen de bloedsuikerwaarden te laag worden, met een verlaagd bewustzijn tot gevolg, en is er een grotere kans op hartritmeverstoringen en zelfs een hartinfarct.

De aanwijzingen dat je risico loopt als je gaat zwemmen na het eten, zijn er dus, zegt de cardioloog. Al geldt dat net zo goed voor trampolinespringen na een maaltijd.

Met rusten na het eten is dat risico gemakkelijk te vermijden. En dat is heel natuurlijk. “Een leeuw die net een zebra op heeft, zie je ook niet meteen weer heen en weer rennen.”