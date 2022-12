Is ontkalken nodig en hoe ga je vetluis te lijf? Zo houd je je wasmachine schoon

De wasmachine maakt alle kleren (als het goed is) brandschoon. Maar hoe houd je de wasmachine zélf eigenlijk proper?

Ontkalken hoeft niet

Er zijn speciale tabletten op de markt om de wasmachine te ontkalken. ‘Het kalk dat in ons water zit, zou het verwarmingselement in de wasmachine kapotmaken. Vroeger was dat zo, maar tegenwoordig is dat echt onzin’, zegt Hans Grootveld van Wasmachineservice Haaglanden, die al 43 jaar in het vak zit. Hoeveel kalk het water bevat, verschilt per gemeente, variërend van zacht (weinig kalk) tot hard water (veel kalk). Je kunt online opzoeken hoe het in jouw woonplaats zit. ‘Alleen heel hard water kan ervoor zorgen dat er na verloop van tijd iets minder warmte wordt afgegeven, maar dat effect is eigenlijk te verwaarlozen’, aldus Grootveld. Op de achterzijde van je wasmiddel, dat tegenwoordig waterontharders tegen kalk bevat, wordt wel aangegeven dat je méér wasmiddel moet gebruiken als je in een gebied woont met kalkrijk water.

Doe een hete was

Wie de machine schoon wilt houden, doet er verstandig aan om elke maand een was op 95 graden te draaien. Je kunt er een vaatwastablet bij doen voor extra resultaat, maar dan wel zonder wasgoed. We wassen tegenwoordig vaak op 30 graden, wat verstandig is voor het behoud van onze planeet, maar bacteriën dood je er niet mee. Vandaar die hete was eens per maand.

Vetluis verwijderen

Haal na het wassen altijd even een apart doekje langs de rubberen rand vooraan de trommel, zodat je eventuele troepjes – papier of munten – én vetluis weghaalt. Vetluis is geen echt beestje (gelukkig), maar een bacterie die ervoor zorgt dat je trommel en de kleding die je eruit haalt niet zo fris meer ruiken. Laat na het wassen altijd de machine openstaan. Zo kan de condens ontsnappen en hebben bacteriën minder kans.

Gebruik het bakje niet

Doe wasmiddel nooit in het daarvoor aangewezen bakje, maar gewoon direct op de was. “Wasmiddel in het bakje gaat aankoeken, zeker als je poeder gebruikt, en als er dan weer water bijkomt, krijg je ook zeep in je spoelwater en dat is niet fijn”, zegt Hans Grootveld.

Minder met wasverzachter

Over wasverzachter bestaan nogal wat misverstanden, zoals dat het je was zachter zou maken. “Het voelt zachter, maar dat is echt wat anders”, aldus Grootveld. “Eigenlijk komt er een laagje vet overheen te liggen. Laat een plasje wasverzachter maar eens een nachtje liggen, dan lijkt het net kaarsvet.” Door handdoeken met wasverzachter te wassen kan de stof niet meer ademen en dan merk je bij het afdrogen dat er minder vocht wordt opgenomen. Gebruik je tóch wasverzachter, en gooi je het wasgoed daarna in de droger, dan is het uitkijken geblazen. “Na jaren komt er een isolatielaagje in de trommel waardoor het meetsysteem niet goed meer werkt. Je machine geeft dan aan dat de was droog is, terwijl dat niet zo is. Gebruik dan de timerfunctie, waarmee je instelt dat er bijvoorbeeld dertig minuten gedroogd moet worden, dan weet je dat je goed zit.”

Zuig de pluizenfilter schoon

Vergeet niet de pluizenfilter van je wasmachine schoon te maken. Misschien denk je dat alleen de droger zo’n filter heeft, niet dus. Bij de pomp van je wasmachine zit er ook een. Dat is even een klusje omdat je bij sommige apparaten een slangetje moet aftappen. Leg wat badhanddoeken neer om het water dat vrijkomt op te vangen of zet je machine schuin naar achteren.

Tot slot een test om te zien of je goed bezig bent, qua wasgedrag: haal de afvoerslang even uit de afvoerbuis en kijk in het gat. “Zie je grijs snot? Dan doe je het niet goed”, zegt Grootveld. “Dan moet je je wasgedrag verbeteren, en wat meer op hogere temperaturen wassen.”

Inspecteer de droger

Waarschijnlijk doe je dit klusje steeds vlug tussendoor met je vingers. Maar pak eens de stofzuiger en zuig de pluizenfilter goed schoon. Vergeet ook het gat niet waar de filter inzit, want daar blijven vaak pluisjes zitten. Als laatste: trek de condensor, dat roestvrijstalen rooster onder in de machine, eruit en spoel onder stromend water schoon. Terwijl je wacht tot het ding droog is, kun je de vrijgekomen ruimte even goed onder handen nemen met de stofzuiger.