Is onbeperkt gamen nog gezond voor een tiener?

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat gamen volop positieve effecten heeft. Betekent dit dat je je tiener onbeperkt kan laten gamen?

Het is een ergernis van veel ouders: tieners die eindeloos gamen. Uren waarin niet wordt gesport of een boek wordt gelezen. En waar is het goed voor?

Uit diverse onderzoeken blijkt dat gamen helemaal niet zo ongezond is. Gamers worden niet lui, apathisch of agressief en raken zeker niet altijd verslaafd aan gamen. Sterker nog: gamers kunnen beter hun negatieve gevoelens kanaliseren, ze reageren sneller, hun neurologische verbindingen worden beter en hun intelligentie neemt toe. Daarnaast gaan kinderen die gamen beter en vaker lezen, zo viel onlangs te lezen in de Nederlandse krant Trouw.

Dat was koren op de molen van menig gamer. “Onze 13-jarige zoon stuurde ons het artikel via WhatsApp toe met als toevoeging: ‘Zie je nu wel! Ik ben gewoon goed bezig’”, vertelde een vader, die het wel wil, maar niet helemaal kan geloven. “Onze zoon gamet meerdere uren per dag. Uren waarin hij ook zijn huiswerk kan maken of kan voetballen. Dat kan toch niet goed zijn? Bestaat er nog zoiets als te veel gamen en wanneer grijp je als ouder in? Het wordt er zo niet makkelijker op om de juiste grenzen te stellen.”

Afwisseling

“Wat we als ouder vaak doen, is de situatie van onze kinderen vergelijken met de situatie waarin wijzelf opgegroeid zijn”, zegt Marije Lagendijk, mediapedagoog bij Bureau Jeugd & Media. We zijn geneigd om kinderen van het scherm weg te halen en hen naar buiten te sturen. Want dat is immers gezond. “Het grote verschil is dat wij opgroeiden zonder (online) gamen en sociale media. Voor onze kinderen is het vanzelfsprekend.”

Anouk Tuijnman, wetenschappelijk onderzoeker ‘gamen, gokken en digitale balans’ bij het Nederlandse Trimbos-instituut, kent de studies over de positieve effecten van gamen. “Gamen kan je zeker wat opleveren, meer dan de meeste mensen vaak denken. Maar het kan je ook wat kosten.”

Het toverwoord is balans. Niet het aantal uren gamen telt, maar een gezonde afwisseling tussen activiteiten die je kind in een week onderneemt, aldus Tuijnman. Zij benadrukt dat lang zitten sowieso niet goed is, omdat jongeren ook al de hele dag op school zitten. Daarnaast moeten ze ook voldoende tijd besteden aan huiswerk, slapen, voldoende beweging en verzorging, eventueel een bijbaantje en sociale contacten.

“Zit je 13-jarige zoon de ene dag uren te gamen, maar gaat hij de volgende dag met een vriendje afspreken, voetbalt hij twee keer in de week en lijden zijn schoolresultaten niet onder het gamen, dan is er waarschijnlijk niet zo veel aan de hand”, zegt Lagendijk. “Het is verstandig om eens een week bij te houden wat je kind eigenlijk allemaal doet. Zo krijg je een beter beeld van hoeveel tijd er daadwerkelijk aan gamen besteed wordt. Soms voelt het als heel veel, maar blijkt het in de praktijk toch mee te vallen.”

Helpen met grenzen

Dat neemt niet weg dat afspraken maken over gamen verstandig is. Games en sociale media zijn gemaakt om onze aandacht zo lang mogelijk vast te houden en zijn in de meeste gevallen altijd aantrekkelijker dan het maken van je huiswerk. Tuijnman: “Maak afspraken, maar niet zozeer over het aantal uren. Spreek bijvoorbeeld af dat eerst het huiswerk wordt afgemaakt voordat hij gaat gamen.”

Pubers hebben die grenzen echt nog nodig. “Ze hebben nog moeite om hun emoties en gedrag zelf te reguleren”, zegt Lagendijk. “Stoppen of de verleiding weerstaan is heel lastig. Dus help je puber daarbij.”

Vaak is veel gamen overigens niet de oorzaak, maar een manier om om te gaan met stress, onzekerheid of (mentale) problemen. Lagendijk: “Ga in dat geval altijd het gesprek met je kind aan. Nooit verwijtend, maar vanuit betrokkenheid. Kies daarvoor een ‘neutraal’ moment. En dus niet wanneer er ruzie, discussie of irritatie is over het gamen.”