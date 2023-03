Is je kind gewoon slim, of hoogbegaafd? ‘Ouders zijn vaak te bang voor die stempel’

Bij de term hoogbegaafdheid denken veel mensen aan knappe koppen die moeiteloos de ingewikkeldste materie tot zich nemen. Maar het is veel meer dan alleen een hoog IQ, zegt Yvonne Duran van Praktijk Hoogbegaafd in Roosendaal uit eigen ervaring. Want ja, Duran is zelf hoogbegaafd. Ze probeert kinderen en volwassenen hulp te bieden bij zaken en sociale worstelingen waar ze zelf tegenaan liep. Nog altijd, zegt Duran, zijn er veel misvattingen. “Sommige mensen denken dat hoogbegaafdheid alleen draait om een hoog IQ, om ‘slim zijn’.”

Voor alle duidelijkheid: een hoogbegaafde is geen bijzondere diersoort of een rariteit, maar een mens met enkele eigenschappen die anderen niet hebben. Duran betoogt dat het daarbij niet alleen draait om hoge intelligentie en creatief denkvermogen. Het gaat ook om het hart.

Daarbij doelt de psycholoog op prikkels die bij hoogbegaafden intenser binnenkomen, het intenser beleven van verbeeldingskracht, scherpere zintuigen en het snel van slag zijn, zoals onbedaarlijk hard huilen bij een zielige film. Hoogbegaafden leggen daarnaast vaak de lat ook heel hoog voor zichzelf, waarmee ze een opdracht als ‘teken een huis’ nodeloos complex maken.

Vroege diagnose

Duran pleit voor een vroege diagnose. De suggestie dat nogal wat ouders gauw het etiketje ‘hoogbegaafd’ op hun kind plakken als zoon- of dochterlief iets slims zegt of doet, verwerpt Duran. “In onze praktijk zien we juist het omgekeerde. Vaak durven ouders hun kind niet te laten testen, omdat ze juist bang zijn voor een stempeltje. Het gevolg is dat mensen vaak te laat zijn met het laten testen.”

En met ‘te laat’ bedoelt ze in dit geval dat kinderen op school al zijn vastgelopen, emotionele problemen ondervinden of moeite hebben om hun plaats in de klas te vinden. Denk bijvoorbeeld aan het kind dat in de pauze moederziel alleen over het schoolplein zwerft, het kind dat woedend reageert bij tegenslag, of het jongetje dat nooit gevraagd wordt om na schooltijd bij een vriendje te spelen.

Anders voelen

Veel hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak ‘anders’ dan hun klasgenootjes. Ze hebben een kritische houding en nemen niet alles zomaar aan. Als de juf bijvoorbeeld een vierkant of rechthoek laat zien, knikt de rest van de klas braaf, terwijl de hoogbegaafde leerling meent dat dit toch echt een parallellogram is.

Vastlopen kun je gedeeltelijk voorkomen als je vanaf jonge leeftijd – kinderen kunnen vanaf 4 jaar worden getest – werkt aan een positief zelfbeeld. Door ze te laten zien wat hoogbegaafdheid is en ze te leren omgaan met sterke emoties.

Oplossing

Voor hoogbegaafde kinderen is geen standaardoplossing beschikbaar, schetst Duran. Ieder individu is uniek, dus een intellectuele bolleboos lukraak één of meer klassen laten overslaan is veel te simplistisch gedacht. “Stel, je fysieke leeftijd is 10 jaar, en je hebt een IQ dat past bij een 16-jarige. Sociaal gezien kun je 14 jaar zijn en in emotioneel opzicht 11. Wat doe je dan, als je daarnaast weet dat rond 13 of 14 jaar de puberale verwarring optreedt? De goede oplossing bestaat dan eigenlijk niet.”

In dergelijke gevallen ligt de best mogelijke oplossing in het bekijken van het totaalbeeld van alle kenmerken die het kind uniek maakt. “Ik ben niet tegen het overslaan van klassen, en ik juich toe dat er speciale scholen en lesprogramma’s zijn voor hoogbegaafden, maar dat is niet voor iedereen de beste oplossing. Sommige kinderen zitten veel liever bij klasgenootjes of vinden het fijner om in de eigen omgeving te blijven. Ik ben dus geen voor- of tegenstander van versnellen. Bedenk vooral op welke manier het kind zijn of haar talenten kan ontplooien.”

Begeleiding

Daarbij kunnen professionals hulp bieden. Psychologen en orthopedagogen werken in Durans praktijk onder meer aan het verminderen van angst, het reguleren van woedeaanvallen en het verminderen van depressieve kenmerken.

Kinderen en ouders – “hoogbegaafdheid is in hoge mate genetisch bepaald, we behandelen ook ouders die zijn vastgelopen” – leren ook wat hoogbegaafdheid is en op welke manier je de omgeving kunt aanpassen om er goed mee om te gaan. Bijvoorbeeld door meer uitdaging te bieden.

Duran omschrijft hoogbegaafden als een klavertjevier. “Je bent een ‘gewoon’ klavertje, net als zo veel andere klavertjes in een grasveld, maar dan met een extra blaadje. Als hoogbegaafde neem je meer prikkels op, denk je snel en creatief. Die talenten kun je gebruiken om, op welk gebied dan ook, iets moois aan de wereld toe te voegen. Je bént niet je hoogbegaafdheid. Maar je hoogbegaafdheid kan je wel kracht geven om je sterke punten te gebruiken.”

Duran ziet het als haar missie om misverstanden weg te nemen en om kinderen en volwassenen wegwijs te maken in hun wereld met bijzondere talenten. “Diversiteit is fantastisch. In de ideale wereld is het niet erg om bijzonder te zijn, maar mag je zijn wie je bent.”