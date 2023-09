Is het echt zo erg om een kleurtje op te doen in de zon?

Verbranden in de zon is slecht, zo weten we. Maar wat met een een tintje bruiner worden? Is dat even ongezond? Of kan die extra vitamine D ons net deugd doen?

De zonnebank mag dan minder populair zijn dan vroeger, nog steeds proberen heel veel mensen bruin te worden. Volgens een analyse van het Amerikaanse National Cancer Institute van gegevens uit 2020 had ongeveer 39 procent van de vrouwen en 29 procent van de mannen in de Verenigde Staten het jaar voordien bewust geprobeerd om buiten bruin te worden.

Maar hoewel een gebronsde huid geen pijn doet of vervelt zoals bij zonnebrand, is het nog steeds niet veilig, zeggen experts. “Als je huid kon praten, zou ze ‘Au!’ zeggen als je bruin wordt”, zegt Maral Skelsey, dermatoloog aan de Georgetown University.

In feite, zegt ze, wordt de huid juist bruin omdat ze beschadigd is - de extra pigmentatie is de poging van de huid om zichzelf te beschermen tegen verdere schade.

Zonnebrand wordt al lang geassocieerd met een verhoogd risico op huidkanker, maar zonnebaden verhoogt het risico ook, zegt Patricia Farris, een dermatoloog in Metairie, Louisiana.

Bruinen en zonnebrand worden veroorzaakt door blootstelling aan twee soorten ultraviolette stralen die door de zon worden uitgezonden. Ultraviolette B-stralen veroorzaken zonnebrand en ultraviolette A-stralen dringen dieper door en veroorzaken een bruine kleur. Beide soorten UV-stralen kunnen DNA-mutaties veroorzaken die het risico op kanker verhogen, aldus Farris.

“Toen zonnebaden binnenshuis in de mode kwam, werd het verhaal verspreid dat je veilig kon zonnen zolang je niet verbrandde”, zei ze. “Vrijwel onmiddellijk begonnen dermatologen steeds jongere patiënten te zien met huidkanker en in het bijzonder melanoom.”

UVA-straling beschadigt de huid ook op andere manieren, zegt Min Deng, dermatoloog bij MedStar Health in Chevy Chase, Maryland. “Er is een hele reeks moleculaire gevolgen”, zegt ze. Naast directe schade aan het DNA onderdrukt UVA-straling het immuunsysteem op manieren die ook het risico op kanker verhogen, zegt ze.

Het veroudert ook de huid; UVA-stralen zijn betrokken bij “het afbreken van collageen en elastinemoleculen en veroorzaken rimpels, bruine vlekken en een verweerde huid”, zegt Farris.

En vitamine D?

Hoewel het belangrijk is om voldoende vitamine D binnen te krijgen - volwassenen van 19 tot 70 jaar zouden moeten streven naar 600 internationale eenheden (IE) vitamine D per dag - hebben mensen vaak misvattingen over hoe ze dit het beste kunnen verkrijgen, aldus experts.

Vitamine D wordt in de huid aangemaakt na blootstelling aan UVB-stralen van de zon. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste volwassenen met een lichtere huid voldoende vitamine D binnenkrijgen als ze ’s middags tot tien minuten buiten zijn tijdens de lente- en zomermaanden.

Studies suggereren ook dat zonnebrandcrème het vermogen van het lichaam om vitamine D aan te maken uit blootstelling aan zonlicht niet significant aantast, aldus Farris.

Als je een donkere huid hebt, kan je lichaam mogelijk niet zoveel vitamine D aanmaken uit zonlicht, dus is het veiliger om het te halen uit voedingsmiddelen zoals zalm, eierdooiers, verrijkte melk en vruchtensap, en uit supplementen, aldus Skelsey.

Oudere volwassenen hebben ook meer moeite met het aanmaken van vitamine D dan jongere mensen, zegt Skelsey. Dus hoe ouder je bent, hoe meer je zult willen overwegen om vitamine D-rijk voedsel te eten of supplementen te nemen, zegt ze.

Veilig in de zon

Om je huid zo goed mogelijk te beschermen tegen UVA- en UVB-stralen, gebruik je een zonnebrandcrème met het label ‘breedspectrum’, aldus Skelsey; de American Academy of Dermatology raadt factor 30 aan.

Voor mensen met een donkere huidskleur raadt Deng aan om getinte minerale zonnefilters te gebruiken, omdat de ijzeroxide die deze bevatten de huid beschermt tegen andere golflengtes van licht die kunnen bijdragen aan hyperpigmentatie en andere aandoeningen die vaak voorkomen bij een donkere huid.

“Patiënten met een diepere huidskleur kunnen nog steeds verbranden en huidkanker ontwikkelen”, aldus Deng.

De meeste mensen smeren zich veel te weinig in met zonnebrandcrème, zegt Deng. “Ze brengen slechts een kwart van de dikte aan die ze zouden moeten aanbrengen”, zegt ze.

Om de juiste dekking te krijgen, moet je zonnebrandcrème op alle blootgestelde huid aanbrengen. Als je een spray gebruikt, raadt ze aan om een paar centimeter van de huid te sprayen en het dan met je handen in te wrijven.

© The New York Times