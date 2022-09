Is het beter om je kinderen te laten opgroeien buiten de stad?

Na de rust in de stad tijdens de coronaperiode beginnen ouders met jonge kinderen zich achter hun oren te krabben. Het uitgaansleven bloeit weer op, de verkeersdrukte neemt toe en lege ruimte wordt volgebouwd. Is er nog wel genoeg plek voor kinderen om te spelen? Of is de stad niet langer geschikt om je kroost groot te brengen?

“Intrinsiek aan een stad is dat er minder groen is en meer steen”, vertelt natuuronderwijzer en pedagoog Chantal Overgaauw. “Buitenspelen is in een stad ook iets minder makkelijk. Er moet vaak een ouder of verzorger mee, omdat het groen of de speeltuin verder weg is en omdat een stad over het algemeen minder veilig is.”

“Daarbij komt nog dat kinderen tegenwoordig veel achter hun beeldscherm zitten”, voegt pedagoog Lars Limburg toe. “Door die combinatie ligt de drempel om buiten lekker te gaan ravotten voor kinderen in steden nog net een tikje hoger.”

Een band opbouwen met de natuur

En dat ravotten is van groot belang, stelt Overgaauw. “Kinderen moeten regelmatig in de natuur spelen om er een band mee op te bouwen. Als ze geen band met de natuur krijgen, zullen ze die in de toekomst ook minder goed beschermen. Als opvoeder heb je de taak om je kind de schoonheid en verwevenheid van de natuur te laten zien, en ze te leren over onze plek als mens daarin. Buitenspelen is in die zin essentieel voor verantwoord burgerschap.”

Toch geven zowel Limburg als Overgaauw geen eenduidig antwoord op de vraag of verhuizen naar het platteland de oplossing is. “Ten eerste heeft niet iedereen de mogelijkheid om zomaar te verhuizen. Veel mensen wonen in een stad vanwege hun werk en vanwege de voorzieningen, of omdat familie dichtbij woont”, merkt Overgaauw op. “Daarnaast heeft een stad veel te bieden voor kinderen, zoals musea en culturele evenementen.” Daar sluit Limburg zich bij aan: “In een stad kom je in aanraking met andere culturen en levensstijlen, terwijl kinderen op het platteland al snel in een dorpsbubbel belanden.”

De stad vergroent

Ondanks de bevolkingsdichtheid is er ook in steden genoeg speelruimte voor kinderen, stelt Limburg. “Als je goed zoekt, vind je ook in de stad rustige plekken waar kinderen vrij kunnen rondrennen en elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn tegenwoordig zelfs apps, zoals NextDoor, waarbij je in contact kan komen met andere gezinnen in je buurt die naar dezelfde speeltuin gaan. Zo kan een kind ook in een grote stad vaste buurtvriendjes maken om mee te spelen.” Overgaauw denkt bovendien dat de stad zich steeds beter zal lenen als opvoedomgeving: “Veel steden zijn bezig met vergroening, niet alleen omdat dat helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook omdat het de stad leefbaarder maakt voor iedereen.”

Beide omgevingen bieden voordelen voor de opvoeding van een kind. Limburg concludeert: “Volgens mij is het niet nodig om naar het platteland te verhuizen om je kind vrij te laten opgroeien, het vergt in een grote stad alleen iets meer planning.”