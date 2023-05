Is geurloze deodorant de beste keuze?

Wat te kiezen: deodorant met geur, deo zonder geur, of laten we de oksels volledig met rust, hopend dat plaatselijke bacterieculturen zich een beetje koest zullen houden? En als we kiezen voor een geurtje, welke moet het dan zijn? Zoet en bloemig, of liever stoer en fris?

Goed advies is lastig te geven, want zoals smaken verschillen, doen geurzinnen dat ook. Elk van ons verschilt gemiddeld voor ongeveer 30 procent van anderen in wat we ruiken en hoe sterk, zegt Monique Smeets, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij Unilever. “We hebben ongeveer vierhonderd genen die coderen voor de reuk. Elk gen leidt tot een geurreceptor, maar daar zijn allerlei variaties in, waardoor eigenlijk niemand hetzelfde geurapparaat heeft. Dat betekent dat we waarschijnlijk geuren ook anders waarnemen.”

Emotionele herinneringen

Boven op die biologische verscheidenheid komen verschillen in culturele achtergrond en persoonlijke geschiedenis. Van jongs af aan leren we sommige geuren meer te waarderen dan andere. Wat we erg lekker vinden ruiken is vaak verbonden aan emotionele herinneringen, niet zelden uit de kindertijd – de geur van stroopwafels bij oma, of het parfum van een aardige schooljuf.

Ook de koppeling tussen geur en emoties heeft trouwens een biologische oorsprong. Vluchtige moleculen die we opsnuiven leiden tot zenuwprikkels die direct terechtkomen bij de amygdala, ons hersencentrum voor emotieverwerking, en de hippocampus, betrokken bij ons geheugen.

Andere zintuiglijke prikkels komen daar pas via een langere omweg terecht. “We weten niet precies waarom dit zo is, maar waarschijnlijk was het voor onze voorouders belangrijk om te overleven”, legt onderzoeker Nils Kohn van het Nijmeegse Donders Instituut uit. “Zij moesten direct kunnen reageren op de geur van een beest dat ze zou kunnen opeten.” Het gevolg: wie eenmaal een krachtige negatieve emotie heeft ervaren bij een bepaalde geur, zal die in het vervolg vinden stinken.

Snuffelend aan verschillende soorten deodorant keuren we bewust wat we lekker vinden ruiken en wat niet. Steeds meer onderzoek wijst erop dat we ook reageren op geuren die we waarnemen zonder het te beseffen.

Zo zijn er tientallen experimenten naar onze reactie op angstzweet. De effecten zijn subtiel en hebben betrekking op de manier waarop we sociale signalen interpreteren. Proefpersonen die angstzweet opsnuiven uit een prop watten lijken bijvoorbeeld sneller in staat te zijn angstige gezichten te herkennen, zo laat onderzoek van Kohn en zijn collega’s zien.

‘Een partner kies je ook een beetje voor de geur’

Een Israëlische studie uit 2022 suggereert dat vrienden meer op elkaar lijken qua lichaamsgeur dan mensen die elkaar niet kennen. Hoe dat precies komt, is niet helemaal duidelijk – het hoeft dus niet per se zo te zijn dat we onze vrienden onbewust uitkiezen om hun luchtje. Het kan ook zijn dat we mensen aardig vinden die toevallig dezelfde eetgewoonten hebben, wat eveneens een effect heeft op de lichaamsgeur.

Bij liefdespartners speelt geur in elk geval wel een belangrijke rol, vertelt Kohn. “Een partner kies je ook een beetje voor de geur.” Veelbesproken in deze context zijn feromonen: signaalmoleculen die onze huid afgeeft en die ons aantrekkelijk zouden maken. Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt volgens Kohn.

Het onderzoek naar de sociaal-emotionele effecten van onbewust opgesnoven luchtjes staat nog in de kinderschoenen. De experimenten zijn kleinschalig en vinden plaats in uitzonderlijke omstandigheden. Onderzoekers herhalen ze nu om te kijken of de resultaten wel robuust zijn. Voorlopig zijn de inzichten dus nog niet toe te passen in een sociaal stimulerend bouquet van lichaamsgeur, om maar wat te noemen.

Wat betreft de deodorantkeuze denkt Smeets dat het vooral draait om wat we zelf lekker vinden ruiken. “Sterke lichaamsgeur is een teken geworden van slechte hygiëne. Zo willen we niet dat anderen ons waarnemen, het maakt ons onzeker. Als je een product hebt waarmee je je prettig voelt en dat je zelfvertrouwen geeft, doet dat al veel positiefs voor je.”