Is er nood aan een menstruatiecoach voor vrouwelijke topsporters? ‘Door de pil liep ik twee tienden trager’

Ongesteld zijn en toch moeten presteren, voor veel vrouwelijke topsporters is dat de maandelijkse realiteit maar begeleiding is er amper. Vier atleten hangen de rode vlag uit: ‘Slechts een tweetal gynaecologen in België zijn hier echt mee bezig.’

Voormalige Belgische sprintster Kim Gevaert: ‘De juiste begeleiding kan het verschil maken’

“Op 60 meter liep ik onmiddellijk bijna twee tienden trager. Dat is op olympisch niveau echt te veel. Dat maakt het verschil tussen een podiumplaats en laatste zijn”, vertelt ex-atleet en olympisch kampioen Kim Gevaert. Tijdens haar (best roemrijke) carrière ondervond ze heel wat last als ze ongesteld was, maar toch vond ze het niet altijd evident om toe te geven dat menstruatie impact had op haar prestaties.

Gevaert zocht zelf naar manieren om met haar zware en lange maandstonden om te gaan. Dokters gaven haar het advies om de pil te nemen, maar dat viel serieus tegen op prestatievlak. Die twee tienden verschil dus. “De pil onderdrukt testosteron, maar als olympisch atlete heb je dat hormoon juist nodig om te recupereren. Ik voelde mijn vermoeidheid toenemen en recupereerde wel degelijk trager.” Aangezien Gevaerts vetpercentage ook nog eens steeg en ze te veel moeite moest doen om dat vet te verliezen, stopte ze met de pil.

Door de zware trainingen was haar cyclus niet regelmatig. Dat bezorgde haar heel wat stress. “Ik heb één keer meegemaakt op een WK dat ik supergoed in vorm was, maar dat mijn regels doorkwamen op de eerste dag. Ik had een heel zwaar programma voor de boeg. Ik moest presteren tijdens de 100, 200 en 4 x 100 meter in één week. Ik heb volgehouden, maar op het einde van dat seizoen was ik helemaal op.”

Andere hormonen waren voor haar geen optie, door de slechte ervaring met de pil. Op doktersadvies probeerde ze daarom acupunctuur, een omstreden methode – want niet evidencebased – waarbij naalden in het lichaam geplaatst worden, in dit geval om de buikpijn tijdens menstruatie te verminderen. “Acupunctuur hielp me wel om mijn cyclus weer regelmatig te krijgen. Ik kon ook iets beter inschatten wanneer mijn regels zouden doorkomen. Dat gaf me toch wel wat rust”, vertelt Gevaert.

Gevaert denkt nu, vijftien jaar na het einde van haar carrière, terug aan hoe ze als 14-jarig aanstormend talent geen blijf wist met haar lichaam. “Als jong meisje wist ik totaal niet wat ik moest doen, zelfs tampons en maandverbanden waren een heel gedoe. Je draagt zo’n minibroekje en kort topje, dat is verre van ideaal als je ongesteld bent. Het was wel fijn geweest om iemand te hebben die mij kon begeleiden.”

Gevaert hamert erop dat jonge atletes geïnformeerd moeten worden over wat ze met hun menstruatie kunnen aanvangen. “Je lichaam zo goed mogelijk kennen blijft de sleutel tot succes. Ik denk dat bij ploegsporten het team geholpen is met een aanspreekpunt, maar individuele sporters zullen zelf op zoek moeten gaan naar oplossingen. Als je de top wilt bereiken, is die individuele aanpak van groot belang en kan de juiste begeleiding het verschil maken.”

Red Flame Jody Vangheluwe: ‘Er werd vroeger geen rekening mee gehouden als je aangaf je niet goed te voelen’

Jody Vangheluwe. Beeld Visionhaus/Getty Images

“Het was aftasten in het begin”, vertelt Red Flame Jody Vangheluwe, die tijdens het seizoen in de verdediging van Club YLA speelt. Het vrouwenelftal van Club Brugge heeft recent een menstruatiecoach aangesteld. Nodig, zegt Vangheluwe, want vóór de komst van die coach werd over het thema helemaal niet gesproken in de kleedkamer. “Maar ik merkte al snel dat het hielp om ons fitter te voelen.”

Met behulp van de app FitrWoman volgt de coach samen met speelsters de menstruatiecyclus tot in de puntjes op. “Vroeger had ik geen idee wanneer mijn regels zouden beginnen, terwijl ik dankzij de coach nu weet dat ik een regelmatige cyclus heb. Daarbovenop toont die app me perfect in welke fase van de cyclus ik zit.”

Aan die fase van de menstruatiecyclus hangen specifieke oefeningen vast, die inspelen op de fysieke noden van de speelsters. Zo weten ze meteen wanneer ze vatbaarder zijn voor blessures, bijvoorbeeld door zwakkere ligamenten. “Bij bepaalde fases van de menstruatie wordt er aangeraden extra kracht te winnen of je ligamenten te versterken. Dat helpt ons om toch fit aan de training te kunnen beginnen.”

Als Vangheluwe ongesteld is, blijft ze wel lichte klachten ervaren, zoals buikpijn. Daarnaast sukkelt ze al een tijd met een knieblessure, en merkt ze dat haar kraakbeen iets gevoeliger is als ze haar regels heeft.

Een anticonceptiemiddel gebruiken, is voor haar geen optie omdat ze een natuurlijke cyclus verkiest. “Ik hoef geen extra hormonen. Het nadeel is dat ik mijn regels niet kan vermijden tijdens een match. Als ik ze toch heb, dan verhelpt een pijnstiller de pijn meteen.”

Bepaalde klachten zijn dus niet verdwenen, maar de communicatie rond menstruatie verloopt in haar ogen wel veel losser dankzij de komst van een menstruatiecoach. “Het is niet dat het een taboe was, maar doordat niemand erover praatte, werd er ook geen rekening mee gehouden als iemand zich even niet goed voelde. Alles is veel professioneler nu.”

Maar goed ook, vindt Vangheluwe. “Menstruatie maakt toch een groot deel uit van hoe een vrouw in elkaar zit.” In die zin is het verschil tussen Club YLA en de Red Flames best opvallend. Volgens Vangheluwe wordt er bij de Flames nog niet echt rekening gehouden met de menstruatiecyclus. “We moeten wel elke week een vragenlijst invullen waarbij ze nagaan of we onze regels hebben gehad. Maar daar wordt voorlopig niks mee gedaan.”

Vangheluwe hoopt en verwacht dat er in de toekomst veel meer aandacht rond menstruatie komt, ook bij de Flames. “Als je ziet wat voor meerwaarde dit nu teweegbrengt bij ons op de club, zouden veel meer vrouwenploegen op de kar moeten springen.”

Belgian Cheetah Hanne Claes: ‘Er zijn honderd pillen en dan zeggen dokters ‘probeer er maar een’’

Hanne Claes. Beeld BELGA

“Op het EK van 2014 had ik mijn regels en liep ik mijn slechtste prestatie ooit”, vertelt Hanne Claes, olympisch hordeloopster en Belgian Cheetah. “Ik durfde dat toen niet zeggen aan de pers, omdat ik dacht dat de reactie zou zijn: ‘Ze vindt hier allemaal excuses waarom ze niet goed gelopen heeft’. Ik denk dat ik daar op dat moment nog niet klaar voor was, nu zou ik er wel voor uitkomen.”

Het thema menstruatie en topsport houdt Claes heel erg bezig. Voor haar is het een prioriteit om haar eigen lichaam te kennen en te weten wat helpt en wat niet. “De dagen voor mijn regels voel ik me vermoeider, ik recupereer minder goed en heb sneller last van ontstekingen”, zegt Claes, die al enkele jaren bezig is met het bijhouden van haar menstruatiecyclus. “Je moet tijdens je regels je lichaam oplappen, terwijl je op dat moment gewoon bezig wil zijn met je wedstrijd. Ik voel dat ik dan minder goed presteer.”

Via boeken over het topic heeft Claes zich zelf wat bijgeschoold over hoe om te gaan met ongemakken. “Ik neem omega 3-vetzuur, magnesium en soms aspirine in de zes dagen voor ik ongesteld ben. Het verschil is echt immens. Ik heb enerzijds minder ontstekingen, minder krampen, minder hoofdpijn en anderzijds meer energie.” Dankzij de kennis die ze opdeed weet ze naar eigen zeggen ook correcter om te gaan met voedingsmiddelen. Zo neemt ze in het tweede deel van haar cyclus meer supplementen om geen spierafbraak te hebben.

Dat ze dat zelf allemaal op eigen houtje uitdokterde, zegt natuurlijk veel. “Mij is er nooit iets verteld”, zegt ze. Op dit moment is er nog geen begeleiding rond menstruatie bij de Belgian Cheetahs. Als ze met vragen tot bij de arts komen, worden ze doorgestuurd naar een gynaecoloog die meer ervaring heeft met vrouwelijke atleten. “Er zijn slechts een tweetal gynaecologen in België die daar echt mee bezig zijn, dus er is nog heel weinig begeleiding rond”, zegt Claes.

Volgens haar is het in de toekomst mogelijk dat ook individuele sportsters die op teamniveau trainen een menstruatiecoach kunnen hebben. “De federatie zou misschien in de toekomst iemand kunnen aanstellen die de atletes kan begeleiden”, besluit ze.

Van de pil blijft ze sowieso af. “Ik neem de pil zelf niet. Puur voor mijn sport. Omdat ik merkte dat ik mezelf niet voelde, mijn prestaties gingen achteruit. Mijn pure snelheid, de pure explosiviteit was een stuk lager. Op mijn niveau maakt elk tiende van een seconde het verschil. Er zijn honderd pillen en dan zeggen dokters ‘probeer er maar een’. Dat vind ik jammer, want wij hebben als atleten geen tijd om te experimenteren. Als wij in drie maanden tijd 2 kilo aankomen, dan kan heel ons seizoen naar de kloten zijn.”

Belgian Cat Laure Résimont: ‘Mijn coach heeft er geen flauw benul van wanneer ik ongesteld ben’

Laure Résimont. Beeld Getty Images

“Mijn donderdag is doorgaans de zwaarste”, zegt basketbalster Laure Résimont, die bij Kangoeroes Mechelen speelt en met de Belgian Cats net Europees kampioen is geworden. Bij beide teams komt menstruatie “nog niet zo veel aan bod”, vertelt ze. “Die invloed tijdens mijn maandstonden is er nochtans wel, dat voel ik tijdens trainingen. Bij belangrijke wedstrijden durf ik de pil dan door te nemen, zodat ik die week kan overslaan.”

Ze merkt dat ook andere speelsters er last van kunnen hebben. “Ze hebben dan bijvoorbeeld buikklachten of rugpijn. Het zou dus wel interessant zijn om er meer rekening mee te houden, iets wat weinig coaches op dit moment doen. Want die menstruatie kan best veel invloed hebben op onze prestaties.

“Er worden af en toe wel tips gegeven, wanneer iemand een zware dag heeft en zich slap voelt. Dan wordt er wel eens aangeraden om meer groenten te eten met ijzer, om meer aan te sterken.” Voor Résimont mag het gerust meer zijn dan enkel die tips. “Begeleiding bij menstruatie kan volgens mij een meerwaarde zijn op hoog niveau.”

Nu is het een beetje iedereen die voor zichzelf beslist, zowel bij de Belgian Cats als Kangoeroes. “Binnen vrouwensport is het een grote factor, maar onder speelsters wordt er niet zo veel over gesproken. En rechtstreeks met de coach al zeker niet. Mijn coach heeft er geen flauw benul van wanneer ik ongesteld ben.” Daar wordt dan ook weinig rekening mee gehouden, ook al loop je dubbel door rug- of buikpijn.

“Toch denk ik dat het aan de speelster zelf is om aan te geven dat ze extra rust nodig heeft, of wanneer ze tout court niet kan trainen. Voor mij persoonlijk werkt het om mijn pil door te nemen of het schema aan te passen zodat ik op het juiste moment mijn regels krijg. Er zijn alleszins weinig speelsters die een training gemist hebben omdat ze ongesteld waren.”

Heeft dat ook te maken met het feit dat topsport nog steeds een erg mannelijke wereld is? Vrouwen op het veld, betekent nog niet meteen vrouwen in de staf of vrouwen in de bestuurskamer. “Het is inderdaad niet zozeer dat menstruatie verborgen wordt, maar er zijn simpelweg veel mannelijke coaches in de sportwereld”, geeft Résimont aan. “Dat maakt zo’n thema niet meteen makkelijker om te bespreken.”

Voor de medische staf is volgens Résimont een grote rol weggelegd in dit verhaal. Sowieso zou wat minder “heisa” het gesprek vooruithelpen. “Als je ten minste weet dat iemand ongesteld is, kun je er rekening mee houden. Voor iedereen is het een ander verhaal. Soms is er naast de fysieke factor ook die emotionele component. Dan kun je als coach of teamgenoot misschien plaatsen waarom iemand geprikkeld reageert.”

Dit is een beknopte versie van de bachelorproef van Toon Deleenheer, Maxine Decaluwé, Gilles De Wispelaere en Emma Kimpe, studenten journalistiek aan de Arteveldehogeschool.