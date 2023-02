Is elke burn-out wel een ‘burn-out’? ‘Geen enkele arts kan het betrouwbaar vaststellen’

Het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek laat de term burn-out los en spreekt vanaf nu over ‘psychische vermoeidheid door het werk’. Door de brede invulling van het begrip zouden te veel mensen van een burn-out spreken terwijl ze eigenlijk andere klachten ervaren. Moet ook België volgen?

Stress, vermoeidheid, je leeg voelen. Het is maar een greep uit de symptomen die we als maatschappij met een burn-out zijn beginnen te associëren. Ook het Nederlands Centraal Bureau voor Statistiek peilde tot voor kort via vijf simpele vragen naar het percentage Nederlanders die zich opgebrand voelen door het werk. Geeft iemand op de meeste stellingen aan dat die er meerdere keren per maand last van heeft, dan spreekt het bureau officieel over iemand met burn-outklachten.

Of toch: sprak. Want vanaf dit jaar schrapt het statistiekbureau de term ‘burn-out’. Niet omdat ze niet langer geloven in het verschijnsel of heel Nederland plots een perfect gezonde relatie met het werk heeft gekregen. Maar wel omdat de term een te breed containerbegrip zou zijn geworden. Vanaf dat iemand twee keer per maand slecht sliep en geen zin had in het werk, zou die al tot de groeiende groep Nederlanders behoren met burn-outklachten. Dat klopt niet, realiseerde het bureau zich en dus spreken ze vanaf heden over ‘psychische vermoeidheid door het werk’.

Is de term ‘burn-out’ dan zo verkeerd? In de Nederlandse krant Trouw reageren organisatiepsychologen in ieder geval tevreden op de beslissing. En ook Nederlands psychiater en hoogleraar Christiaan Vinkers vindt het “een hele goede eerste stap”. “Je hebt enerzijds een burn-out en anderzijds burn-outklachten”, legt hij aan de telefoon uit. “Dat eerste is een ernstig fenomeen, waarvoor je een hele tijd thuis moet uitrusten. Het tweede, wat het statistiekbureau meet, zijn lichte stressklachten, waar iedereen af en toe last van heeft. Het is goed dat de associatie met burn-out nu weg is.”

Vinkers twijfelt wel of de keuze voor ‘psychische vermoeidheid door het werk’ ideaal is: “We zouden eigenlijk naar een soort stressbarometer moeten gaan. Waar je niet alleen meet hoeveel stress mensen hebben maar ook om welke redenen.”

Dat we er met een naamsverandering alleen niet gaan komen, benadrukt ook professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven): “Je ziet wel dat er nu soms te snel over een burn-out gesproken wordt en er terminologievervuiling optreedt. Dat een statistiekbureau nu alleen over symptomen spreekt als het ook alleen symptomen meet, is goed. Wat niet betekent dat we vanuit klinisch oogpunt niet meer zicht moeten krijgen op wat een burn-out is.”

Geen officiële diagnose

In zijn boek In de ban van burn-out kaartte Vinkers al aan dat dé burn-out niet bestaat. Juist door die onzekerheid is het volgens de DSM-5 (het officieel handboek voor de classificatie van psychische stoornissen) nog steeds geen officiële ziekte en ook de Wereldgezondheidsorganisatie noemt het enkel “een werkgerelateerd fenomeen”.

“De olifant in de kamer is dat we eigenlijk vrij weinig weten over wat een burn-out is”, vertelt Vinkers. “Er bestaat geen officiële diagnose, geen enkele arts kan het betrouwbaar vaststellen.” Hij pleit er dan ook voor om “terug naar de tekentafel” te gaan.

Dat is exact wat professor arbeidspsychologie Sara De Gieter (VUB) en haar team op dit moment aan het doen zijn. Door onder meer te kijken naar de verscheidenheid aan symptomen die artsen opmerken als ze iemand diagnosticeren met een burn-out, hopen ze inzicht te krijgen in de eerste, unieke tekenen ervan en het samenspel van symptomen. Uiteindelijk moet dat tot een duidelijker ‘ziektebeeld’ leiden. “We moeten beter zicht krijgen op hoe een burn-out zich ontwikkelt, zodat artsen maar ook de personen zelf, collega’s of familie het op tijd kunnen herkennen.”

“Ik volg de redenering dat het begrip erg breed getrokken is de laatste tien jaar”, vervolgt De Gieter. “De oorspronkelijke definitie uit de jaren zeventig was nochtans heel helder: burn-out is een gevoel van uitputting als gevolg van het werk. Nu hoor ik soms mensen zeggen: ik had vorige week efkes een burn-out. Neen, je had stress.”

Burn-out of depressie

De vraag blijft of je het zo niet nog moeilijker maakt voor mensen die het psychologisch moeilijk hebben om hulp te krijgen. Elisa (29), bijvoorbeeld, werkte tot een aantal jaar geleden als laborante tot haar huisarts haar verplicht thuis zette met een burn-out. In De Morgen van 15 november 2022 getuigde zij al over hoeveel schaamte dat met zich meebracht.

“Mijn burn-out was zeker niet alleen werkgerelateerd”, vertelt ze nu. “En dat ging ook met fysieke vermoeidheid gepaard. Die nieuwe definitie zou dus veel te eng zijn voor mijn situatie.” Elisa volgde een behandeling bij een psycholoog en psychiater. Naast een burn-out stelden zij ook een depressie vast. “Zij leren je heel persoonlijk kennen. Zo konden ze mij gericht helpen met mijn klachten, of ze nu door mijn burn-out of depressie kwamen”, vertelt ze.

Elisa’s verhaal is zeer herkenbaar voor arbeidspsychologe De Gieter, die naast haar onderzoek ook mensen met een burn-out terug naar het werkveld begeleidt. “Uiteindelijk gaat het erom dat iemand fysiek en mentaal uitgeput is en we die persoon er weer bovenop moeten krijgen. De patiënt kan evenveel baat hebben bij een behandeling voor een depressie als een burn-out. Op dat vlak snap ik het wel dat huisartsen, bijvoorbeeld, die brede definitie hanteren.”