Is een veganistisch dieet voor je hond een goed idee?

Onze huisdieren eten veel vlees. Al die blikken hebben bij elkaar opgeteld een flinke impact op het milieu. Kun je als dierenvriend je huisdier niet beter op een plantaardig dieet zetten?

Ben je een klimaatbewuste dierenvriend? Goede kans dat je dan je best doet om minder vlees te eten. Maar als dierenvriend bezit je wellicht ook een hond of kat. En die eet... vlees. Veel vlees. Elke dag schrokt je viervoeter een flinke portie rund, varken of kip naar binnen. Doe je daarmee je eigen goede gedrag teniet?

Eigenlijk wel ja, want de vleesproducten die onze honden en katten verorberen, hebben een grote impact op het milieu, zegt hoogleraar duurzame ontwikkeling Pim Martens van Universiteit Maastricht.

Ecologische pootafdruk

Martens onderzocht de ecologische voetafdruk – of dus eigenlijk pootafdruk – van Nederlandse honden en katten. Die pootafdruk refereert aan hoeveel land er per jaar wordt gebruikt om een huisdier te voeden. Land dat bijvoorbeeld nodig is om het voedsel te verbouwen voor de kippen die op hun beurt worden opgegeten door je hond. De pootafdruk van een Nederlandse hond schommelt, afhankelijk van de grootte van het dier, tussen 0,9 en 3,66 hectare per jaar berekende Martens. De pootafdruk van een kat ligt tussen de 0,4 en de 0,67 hectare. Hierbij is alleen de impact van het voedsel meegerekend. Ter vergelijking: de totale ecologische voetafdruk van een gemiddelde Nederlander (dus inclusief vliegreizen, elektronische spullen, et cetera) is 4,9 hectare.

Die grote impact van huisdieren komt vooral door het vlees dat ze eten, zegt Martens. Hier wordt vaak tegenin gebracht dat huisdieren hoofdzakelijk restvlees krijgen. Het zijn bijproducten die mensen niet eten. Maar dat is maar gedeeltelijk het geval, aldus Martens. “Er zijn zoveel honden en katten in Nederland, dat zij aan ons restvlees alleen niet genoeg hebben.”

Beeld Thinkstock

Plant based puppy

Wie zijn huisdier op een duurzamer dieet wil zetten, kan klein beginnen. Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) schat bijvoorbeeld dat ongeveer 35 procent van alle honden en katten overgewicht heeft. Voer je huisdier dus niet te veel, zegt hoogleraar Martens. En liever geen plakjes worst meer als tussendoortje. Verder blijft droogvoer langer houdbaar dan natvoer uit blikjes en zakjes, waardoor je er minder van weggooit.

Een rigoureuze stap is je huisdier op een plantaardig dieet zetten. Heel ingewikkeld is dat niet, althans: in het geval van honden. Fabrikanten brengen de laatste jaren steeds meer plantaardig hondenvoer op de markt.

Beeld Shutterstock / Jiri Hera

Maar krijgt je hond dan nog wel de juiste voedingsstoffen binnen? In principe wel, vertelt dierenarts Ronald Corbee, die als specialist diervoeding is verbonden aan de Universiteit Utrecht. “Je kunt in alle behoeften van je hond voorzien met een puur plantaardig dieet.”

Maar honden zijn toch carnivoren? Ja dat klopt, legt Corbee uit. “Maar wel adaptieve carnivoren. Dat betekent dat de hond zich zo heeft aangepast dat hij ook zonder vlees kan leven. Dat is een overlevingsstrategie. Voor wolven geldt hetzelfde. Als die geen prooi vangen, kunnen ze overstappen op plantaardig eten.” Honden gaan van een plantaardig dieet alleen wel meer hun behoefte moeten doen. Dat komt doordat plantaardig eten voor een hond minder licht verteerbaar is dan dierlijk voedsel.

Carnivoren

Ga niet zelf plantaardig voor je hond kokkerellen, maar koop een product van een professionele diervoederfabrikant. Het is belangrijk dat het voer compleet en uitgebalanceerd is, vertelt Corbee, zodat je hond alle voedingsstoffen uit zijn brokjes kan halen.

Een veganistische hond hoeft dus niet ingewikkeld te zijn, maar zou je het aan je viervoeter zelf vragen, dan kiest hij voor vlees, aldus Corbee. Het blijven carnivoren.

Je kat plantaardig voeden is een ander verhaal. Corbee: “Mensen en honden kunnen voedingsstoffen zoals vitamine A uit groente halen. Katten kunnen dat niet. Die moeten daarvoor dierlijk voedsel consumeren.” Hetzelfde geldt voor stoffen als arachidonzuur en bepaalde aminozuren die noodzakelijk zijn voor de aanmaak van hormonen en het goed functioneren van de organen. Het is in theorie mogelijk om dat allemaal met plantaardige vervangers op te vullen, maar het wordt een ingewikkelde puzzel waarschuwt Corbee. Raadpleeg in ieder geval je dierenarts.