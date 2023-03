Is dit een goed moment om over te stappen, of wacht u beter nog even? 6 vragen over het nieuwe vaste contract bij Engie

Energieleverancier Engie biedt vanaf 1 april opnieuw vaste contracten aan voor elektriciteit en gas. Waarom doet Engie dit, en is het een goed moment om over te stappen?

Om welk type contract gaat het precies?

Het gaat om Easy Vast, een vast contract met een looptijd van 1 jaar.

Waarom doet Engie dit?

De energieprijzen zijn de voorbije maanden gedaald. “De markt is iets gekalmeerd, minder volatiel geworden”, zegt ombudsman Energie Eric Houtman. “De grote schommelingen zijn eruit gegaan.”

“Ik neem aan dat Engie inspeelt op de enorme vraag naar een vast energiecontract”, zegt Laura Clays van Testaankoop. “Consumenten zijn grote voorstander van een vast contract, omdat dat zekerheid biedt. In 2021, het jaar voor de prijzen enorm begonnen te stijgen, had 65 procent van de Belgen een vast contract. Naarmate de prijzen begonnen te stijgen, boden steeds minder leveranciers nog een vast contract aan, waardoor nu nog minder dan een derde van de Belgen op een vast contract zit.”

Welke leveranciers bieden nog een vast contract aan?

Luminus was tot nog toe de enige grote speler die vaste energiecontracten aanbood: het Optifix-contract voor 2 jaar, en het Comfiplus-contract voor 1 jaar. Vanaf april komt daar dus het Easy Vast-contract van Engie bij.

Testaankoop is alvast enthousiast dat er een tweede leverancier (terug)komt met een vast contract. “Wij hopen dat de concurrentie zo meer zal spelen, en dat dat positief zal zijn voor de consument”, zegt Clays. “Hopelijk zet deze stap van Engie andere leveranciers aan om ook opnieuw vaste contracten aan te bieden.”

Kan iedereen de overstap naar zo’n vast contract bij Engie maken?

Het vast contract van Engie is bestemd voor klanten met een vast contract dat wordt vernieuwd in juni 2023 en voor “consumenten die stabiliteit en zekerheid op lange termijn verkiezen”, klinkt het. Engie zal de contracten met vaste prijs “geleidelijk en gecontroleerd herintroduceren, rekening houdend met de algemene verwachtingen van de Belgische markt en met de evolutie van de marktomstandigheden”.

In mensentaal komt dat erop neer dat iedereen dus op zo’n vast contract zal kunnen intekenen, zegt Clays: “Maar het kan zijn dat het binnenkort tijdelijk wordt bevroren.”

Wie op dit moment een variabel contract heeft bij Engie dat binnenkort afloopt, wordt niet automatisch overgeschakeld naar een vast contract. Wie al een vast contract heeft dat binnenkort afloopt, zal van Engie wel een voorstel krijgen om over te stappen naar het nieuwe vast contract. Wie zelf geen stappen onderneemt, zal automatisch worden overgezet.

Is het een goed idee om over te stappen?

Alles hangt ervan af wat voor contract je nu hebt. “Mensen die een vast contract hebben dat dateert van de zomer van 2021 zitten nog altijd goed. Zij zullen niet beter af zijn.” Het komt er, zoals altijd, op neer dat je als consument goed moet vergelijken, benadrukken Houtman en Clays.

Engie raamt het prijsverschil zelf op 27 euro per maand voor een gezin met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 3.000 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 13.000 kWh gas. In vergelijking met de huidige variabele tarieven betaal je dus zo’n 300 euro per jaar extra voor het vast contract van Engie.

Clays: “Mensen moeten voor zichzelf de afweging maken: betaal ik nu wat meer voor een vast contract, maar dan met de zekerheid dat het nooit duurder zal worden dan dit? Of kies ik voor goedkopere, variabele contracten met als risico dat ik meer zal moeten betalen als de prijzen opnieuw stijgen?” Houtman: “Je moet zelf beslissen hoeveel je wil betalen voor zekerheid.”

Clays voegt er wel aan toe dat het vast contract dat Engie binnenkort aanbiedt al een pak goedkoper is dan de eerste vaste contracten die Luminus in januari aanbood. “Had je me toen gevraagd of het een goed idee was om over te stappen, dan had ik wellicht geadviseerd om nog wat te wachten, omdat de prijzen sowieso zouden dalen. Daar zijn we dan nu.”

Is het dan niet beter om nog wat te wachten op verdere prijsdalingen?

“Dat is altijd de vraag”, zegt Clays. “Het zou kunnen dat, als je nog een maand wacht, de prijzen nog gedaald zullen zijn en dat Engie nog lagere prijzen kan aanbieden voor een vast contract. Dat is mogelijk.”

“Ik heb geen glazen bol”, lacht Eric Houtman. Hij vraagt wel meer transparantie over de verschillende types contracten. Hij heeft het over “een kluwen”. “Het zou goed zijn dat op nieuwe contracten die in de markt gezet worden een voorafgaande controle zou gebeuren door de energieregulator. Zo kan er meer vertrouwen komen in de markt.”