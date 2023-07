Is de tijd van worst, appelmoes en patatten op kamp voorbij? ‘Wie halal eet, sluit aan bij de vegetariërs’

Komt de klassieke ovenschotel ‘hete bliksem’ nog op tafel? Meer en meer komen kinderen met specifieke voedingsnoden toe op kamp: de ene wil vegetarisch eten, de andere misschien halal. Hoe pakken jeugdbewegingen dit aan?

Worst, appelmoes en patatten oftewel WAP (neen, niet het lied) en ovenschotels als hete bliksem, met laagjes gehakt, appelmoes en aardappelpuree, of gehakt Parmentier. Het zijn namen van gerechten die menig lid van de jeugdbeweging wellicht bekend in de oren klinken: doorgaans staan kampmenu’s in steen gebeiteld.

Maar net zoals de broodjeszaak om de hoek er intussen achter is dat een ‘broodje gezond’ meer is dan droog brood met sla en groenten, schaafden ook jeugdbewegingen aan hun menu’s. Vaak noodgedwongen, omdat de vraag naar alternatieven toeneemt. Zo’n tien jaar geleden waren de leden die vroegen om vegetarisch te eten eerder een uitzondering bij Chiro Crescendo uit Pellenberg. “Een vijftal jaar geleden steeg dat plots”, zegt ‘chef’ Kjel Schiepers. “Sindsdien zijn het er altijd meer. Dit jaar eten twintig van de 140 leden vegetarisch.”

Kookploeg

Cijfers hebben koepelverenigingen als Scouts en Gidsen Vlaanderen of Chirojeugd Vlaanderen niet. Al valt ook hen de toegenomen vraag naar alternatieven voor vlees op. “Ik merk het niet alleen omdat ik een aantal jaar deel van een kookploeg op kamp ben geweest”, zegt Marij Germijns, woordvoerster van Chirojeugd Vlaanderen. “Maar ook als we vormingen of animatorcursussen organiseren, vragen meer deelnemers om vegetarische gerechten.”

“Onder jonge mensen is nu eenmaal een verschuiving bezig richting vegetarisch eten”, zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen. “We voelen dat zij meer aandacht besteden aan voeding. Al gaat het om meer dan louter vegetarisch of zelfs veganistisch eten: het gaat ook over de kwaliteit van eten. Al zijn er ook meer gedifferentieerde behoeften, zoals kinderen die halal eten. Maar denk ook aan jongeren die met een allergie kampen.”

Denkwerk

Deze combinatie van verschillende vragen maakt het voor kookploegen, foerages of leiding soms net dat tikkeltje uitdagender om te koken op kamp. “Als je telkens voor een grote groep van zo’n 170 mensen moet koken, is het toch altijd zoeken naar maaltijden die voor veel verschillende leden tegelijk kunnen”, zegt Annelies De Backer, die al tien jaar kookouder is bij Chiro Sint-Jozef Meisjes. “Anders ben je op de duur vijf potjes tegelijk aan het koken.”

Denk dan bijvoorbeeld aan de WAP-klassieker waarbij de worst vervangen wordt door een vleesvervanger. “Maar dan moet je controleren of die niet te veel gluten bevat zodat kinderen met een glutenintolerantie mee kunnen eten”, zegt De Backer. En net dan kan er iets mislopen met de bestelling bij de winkel waardoor er plots andere vegetarische worsten in de winkelmand liggen en begint het puzzelen.

Veel groepen vragen kinderen die halal eten bijvoorbeeld of ze ermee akkoord gaan om aan te sluiten bij het vegetarische menu. “Toen er vorig jaar één jongere meeging op kamp die halal at, vermeden we gewoon varkensvlees”, zegt Schiepers. “Maar nu er vijf zijn, kwamen de families zelf met het voorstel om hen gewoon bij de vegetarische leden te rekenen.” Het is ook de tip die Eva vzw (dat binnenkort omgedoopt wordt tot ProVeg vzw), een Vlaamse sociaal-culturele beweging die informatie en recepten verspreidt over plantaardig eten, geeft aan jeugdbewegingen en professionele kookploegen: wie vegetarisch kookt, houdt sowieso rekening met wie halal is.

Eetstoornis

Aan zulke tips en voorbeelden voor het kampmenu intussen geen gebrek overigens. De lijst van organisaties die groepen hiermee proberen te helpen is lang. Eva Vzw heeft een brochure met kamprecepten en organiseert workshops. JNM, de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, was een van de bezielers van BOEF, een kookboek waarin bekende chefs kampklassiekers in een vegetarisch jasje goten. En Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft zelfs hele webpagina’s met tips rond eten op kamp – bijvoorbeeld ook over hoe leden met een eetstoornis geholpen kunnen worden.

Al zou het beeld als ware alle jeugdbewegingen bezig met het in vraag stellen van hun menu niet helemaal correct zijn. Een vijftal jaar geleden stelde een lid van de kookploeg bij Chiro Cresendo bijvoorbeeld voor om het hele menu vegetarisch te maken. Hij moest vrede nemen met een compromis: er zou voortaan elk kamp één vegetarische dag komen. Intussen denkt de groep wel na over een tweede.

Nobelprei

Ook bij Scouts Windeke uit Oosterzele bleek volledig vegetarisch koken een brug te ver. De jeugdbeweging won enkele jaren geleden wel de Nobelprei – een prijs van gemeente Oosterzele voor de groep die het meeste vegetarische alternatieven voorzag op kamp. Ging dat destijds gepaard met enkele dagen waarop het hele kamp vegetarisch at, dan zijn die intussen verdwenen, zo erkent groepsleider Dries Vandenbroeck. “Al denken we er intussen ook aan om daar opnieuw op in te zetten.”

Dat je wel een heel kamp lang vegetarisch kan koken, bewijzen de groepen van JNM. “Sinds 1991 staat in ons intern reglement geschreven dat wij a priori vegetarisch eten”, zegt woordvoerder Rohan Meerhaeghe. “Lang heeft daar ook ingestaan dat leden wel om vlees kunnen vragen. Ook dat is er vorig jaar uit geschrapt. Tegenwoordig eten we zelfs heel vaak veganistisch – wat wel geen officiële richtlijn is. Ik ben net zelf op kamp: ik denk dat wij geen enkele fles koemelk op tafel hebben staan, wel andere soorten melk.”