Is chocomelk wel zo goed voor elk? ‘Er zit evenveel suiker in als in frisdrank’

“Moeten we chocolademelk met veel suiker serveren in onze scholen?”, vraagt New Yorks burgemeester Eric Adams zich af. Als het aan hem ligt alvast niet. De erg met gezondheid en gezonde voeding begane Adams, zelf veganist, steunde eerder al een voorstel van zijn voorganger Bill de Blasio om chocolademelk uit scholen te weren, zonder gevolg. Nu hij zelf in de burgemeestersstoel zit komt dat idee volgens het Amerikaanse blad Politico opnieuw op tafel. Steden als Washington en San Francisco deden chocomelk eerder al in de ban.

Is chocolademelk dan zo slecht voor onze kinderen? “Er zit evenveel suiker in als in frisdrank en fruitsap”, zegt voedingsdeskundige Patrick Mullie (VUB). Hij wijst erop dat het aantal kinderen met overgewicht stijgt en de fysieke activiteit van jongeren daalt. Bijna één op de vijf kinderen kampt met overgewicht en bijna 6 procent is obees. In die context verdienen magere en ongezoete dranken volgens Mullie de voorkeur.

“Chocolademelk is een bron van calcium, maar dat zijn gewone melk en ongezoete en verrijkte plantaardige alternatieven ook. Bovendien zit calcium ook in diverse groenten en in kraantjeswater, bronnen waar je door de zuivellobby weinig over hoort.”

Betekent dat dan dat je thuis je koters beter zo weinig mogelijk chocolademelk opgiet? “Er is een verschil tussen een aanbeveling op populatieniveau en individuele gevallen”, zegt Mullie. “Voor een kind met een gezond gewicht dat veel beweegt kan dat geen kwaad, of kan het zelfs goed zijn. Want door de combinatie van eiwitten en koolhydraten is chocolademelk een goede recuperatiedrank na het sporten.”

Gedoogbeleid

Het Instituut Gezond Leven, dat ook de voedingsdriehoek ontwikkelde, stelde aanbevelingen op voor scholen. Die raden aan gezoete melkdranken bij voorkeur niet aan te bieden. Dat gebeurt steeds minder. Volgens de meest recente bevraging (in 2018) biedt een kleine 15 procent van de lagere scholen bijna dagelijks gezoete melkdranken aan. Dat is ook het geval in minder dan 10 procent van de secundaire scholen.

Ongeveer de helft van de lagere scholen serveert nog gewone melk, een daling met zo’n 10 procent ten opzichte van 2006. Hoe dat komt is niet helemaal duidelijk. “We peilen daar niet naar, maar merken wel dat we van scholen geregeld vragen krijgen over de gezondheid en milieu-impact van zuivel”, zegt Jolien Plaete, voedingsexpert bij het Instituut Gezond Leven. De met calcium verrijkte ongezoete sojadranken, die volgens het instituut een gezonde optie zijn, krijgen nauwelijks een voet tussen de schoolpoort: slechts 3 procent van scholen biedt ze aan.

Een rondje melk op school kan met Europese en Vlaamse subsidies. In 2017 werden twee subsidiemechanismen (voor groenten en fruit op school, en voor melk) samengevoegd. Ruim 1.200 scholen tekenden daarop in. Sinds 2017 komen melkdranken met toegevoegde suikers niet langer voor subsidies in aanmerking. “De bedoeling is om kinderen gezonde eetgewoontes bij te brengen”, zegt Bart Merckaert van het Vlaams departement Landbouw en Visserij, dat een deel van het budget voorziet.

Naast de directe impact op het gewicht is er nog een indirect effect om rekening mee te houden. “Het is belangrijk voor de smaakontwikkeling dat jonge kinderen niet te veel aan zoet wennen”, zegt Plaete. “Om een algemene hang naar zoet te vermijden moeten ze natuurlijke smaken zoals die van gewone melk leren appreciëren. Daarom is het beter om zeker in een schoolcontext het goede voorbeeld te stellen. We zien gelukkig dat steeds meer scholen dat doen, al is er nog ruimte voor verbetering.”