Into the wild: 3 logeeradressen ver weg van het massatoerisme

Wel willen reizen, maar geen zin in massatoerisme? Laat de beschaving achter je en trek into the wild.

Aan alle kanten liggen besneeuwde toppen en reflecteert de lage zon op het water. Een droom. In de buurt van deze hypermoderne chalet kan je ‘s zomers walvissen spotten, kajakken op de langste fjord van IJsland of een balletje slaan op ‘s werelds noordelijkste golfbaan. Op het terras geniet je na onder de middernachtzon. ‘s Winters word je met wat geluk getrakteerd op het noorderlicht.

In Vaðlaheiði, vlak bij Akureyri in het noorden van IJsland. Vanaf 141 euro/nacht. airbnb.be/rooms/1083329

Tahkuna Forest House, Estland. Beeld rv

Op vijftien minuten van de Oostzee, die je ‘s avonds hoort kabbelen, verschuilt dit hutje zich te midden van de dennen. Hiiumaa, het op een na grootste eiland van Estland, is een aaneenschakeling van bossen, véél bossen. Ter referentie: hoofdstad Kärdla telt 3.000 zielen. Dat laat ruimte voor wildernis. In de duinbossen en moerassen van het nabije reservaat van Tahkuna broeden zeearenden en porseleinhoenen.

Tahkuna Forest House ligt in het noorden van Hiiumaa. Vanaf 120 euro/nacht, min. 3 nachten. airbnb.be/rooms/22824847

Sankt Margareten im Rosental. Beeld rv

Dit romantisch plaatje lijkt zo uit een Tirolerfilm te komen. Deze Troadkasten, een oude graanschuur, ligt in Sankt Margareten im Rosental, een petieterig Oostenrijks dorpje. De zon schijnt hier het hele jaar door uitbundiger dan in de rest van het land, wat maakt dat de vele meren aangenaam opwarmen. Erg fijn na een dagje klauteren in de Karawanken, de bergketen die de grens met Slovenië vormt.

In de Oostenrijkse deelstaat Karinthië. Vanaf 111 euro/nacht, min. 4 nachten. airbnb.be/rooms/349999