In Idaho is het Wilde Westen springlevend

Dichte bossen, eindeloze kronkelwegen, kolkende riviertjes en af en toe een roofvogel boven je hoofd: Idaho is niet de meest voor de hand liggende roadtripbestemming, maar de staat heeft alles in huis voor wie houdt van natuur en avontuur.

Ik ben gisteren pas laat geland op de kleine luchthaven van Idaho’s hoofdstad Boise en het kost mijn lijf wat tijd om de jetlag te verteren. Vandaag heb ik dus geen haast. Ik tuur vanaf een machtig uitzichtpunt boven de Snake River Canyon naar roofvogels en ben alleen. Ik probeer nesten van slechtvalken te spotten. In de kliffen boven de Snake zou de grootste concentratie nesten van deze soort in Amerika te vinden zijn. Dat vertelden ze mij vanochtend toch in het World Center for Birds of Prey. Die kleine vogeldierentuin heeft tientallen fokprogramma’s voor bedreigde roofvogelsoorten, waaronder de slechtvalk die ooit in Amerika bijna uitgestorven was, maar nu niet meer.

Maar ik krijg er bij de canyon geen enkele te zien, ook al passeert er af en toe wel wat boven mijn hoofd – een kalkoengier, een buizerd... Gelukkig maakt de aanblik van deze legendarische rivier van het Wilde Westen mijn dag al helemaal goed.

De hoge duinen van Bruneau Sand Dunes State Park. Beeld Jonathan Vandevoorde

Naast de zandduinen van Bruneau Dunes State Park, drie kwartier rijden verderop, heb ik me in mijn kampeerstoel genesteld, biertje in de hand, terwijl ik toekijk hoe de enorme zandduinen bewegingloos, korrel voor korrel, over het landschap kruipen. In de roze avondhemel hangt een valk luid kwetterend te bidden en maakt continu schijnduiken naar de grond. Ik weet niet hoelang dit doorgaat, maar ik heb alle tijd.

Onthaasten? In Idaho weten ze hoe dat moet. Verlaat je Boise, dan rijd je na twintig minuten al door de eindeloze naaldbossen van de wildernis. Ik neem de Ponderosa Highway 21, genoemd naar de alomtegenwoordige dennen met hun dieporanje basten, en rijd noordwaarts. Hoe uitgestrekt het bosareaal in het Westen van de VS eigenlijk is, dat kunnen wij, Europeanen, ons niet voorstellen. Idaho is zeven keer zo groot als België en telt krap twee miljoen inwoners. Driekwart van hen leeft in het zuiden tussen Boise en Idaho Falls, een gebied zo groot als de Benelux. De rest, een half miljoen dus, heeft zijn toevlucht gezocht in pioniersdorpen verspreid in bergachtig terrein: de Rocky Mountains. In het hart van de staat ligt ook nog eens de Frank Church River of No Return Wilderness, een groene woestenij zo groot als Vlaanderen. Hier woont niemand. De route die ik de komende dagen afleg, maakt een grote cirkel rond dat gebied; een rondje Idaho dus, al zal ik daarvoor wel een stuk door de staat Montana moeten rijden. Gewoon omdat er geen andere weg is.

Het voormalige goudzoekersstadje Idaho City, de allereerste hoofdstad van de staat. Beeld Jonathan Vandevoorde

Via het fotogenieke goudzoekersstadje Idaho City brengt Highway 21 mij naar Redfish Lake. Het langgerekte bergmeer, aan weerskanten omzoomd met gigantische, beboste moreneruggen, ligt in de Sawtooth Mountains. Het is eind juni en er ligt nog sneeuw op de meer dan 3.000 meter hoge granieten zaagtanden van het massief. Toeristisch gezien draait alles om de Redfish Lake Lodge op de noordoever van het meer, maar de meeste Idahoans vieren vakantie op een van de natuurcampings. Ze komen hiernaartoe in een enorme pick-uptruck en sleuren een gigantische caravan achter zich aan, volgeladen met hun hebben en houden. Mijn buurman heeft naast zijn enorme trailer een heuse houtkachel opgestookt en lampjes opgehangen. Dat wildernisgevoel stel ik dus nog even uit.

Alleen op de wereld

Ik maak in het gebied prachtige wandelingen waarbij het alleen-op-de-wereldgevoel toeslaat zodra ik de parkeerplaats achter mij gelaten heb. Fishhook Creek Trail brengt mij op de rand van de Sawtooth Wilderness door een onaangetast hooggebergtedal zoals je dat alleen nog in natuurdocumentaires ziet: een bergbeek die door een vlak hoogveengebied meandert, ranke sparren links en rechts en hoge bergkammen op de achtergrond. De klim naar de Bench Lakes, een paar meren gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd, gunt mij diverse doorkijkjes op het Redfish Lake diep onder mij. Eekhoorns en witstaartherten kijken mij vanop een afstand nieuwsgierig aan en hoewel hier ook zwarte beren schijnen voor te komen, laten ze zich niet zien.

Op de laatste dag maak ik een flinke dagtocht tot in het hart van het bergmassief. Om mijzelf 24 wandelkilometers te besparen neem ik de lake shuttle, een veerpontje op steroïden, naar de overkant van Redfish Lake waar ik in alle rust een ongerepte, door een gletsjer uitgeslepen bergdal verken.

Cruisen in kronkels

De tweeënhalf uur durende rit van Redfish Lake naar het stadje Salmon, langs grillige basaltformaties, hoge bergtoppen en met geurende saliestruiken bedekte hellingen, moet de moeder van alle Rocky Mountains-roadtrips zijn. Zomaar van achter het stuur spot ik herten, een witkoparend en een visarend.

De Salmon River, die in de Sawtooths ontspringt, stroomt maar liefst 685 kilometer lang zonder dat hij één stuwdam tegenkomt. De rivier wordt door rafters gezien als de crème de la crème en kreeg zelfs de bijnaam ‘River of No Return’. Wanneer je er met een raft of kajak eenmaal op zit kom je er – tenminste, als je over het nodige uithoudingsvermogen beschikt – pas na zes tot negen dagen klotsen aan de andere kant weer uit.

Goldbug Hotsprings. Beeld Jonathan Vandevoorde

Het charmante stadje Salmon, gelegen midden in een agrarische vallei, is mijn uitvalsbasis voor een paar korte excursies in de omgeving. When in Rome, do as the Romans do, gaat het spreekwoord, en Romeinen hadden een badcultuur. Zo ook de Idahoans: in de Rockies zijn overal heetwaterbronnen te vinden. Zo wandel ik ten zuiden van Salmon naar de Goldbug Hotsprings, waar een warmwaterpoel pal naast een ijskoud watervalletje mijn vermoeide lijf streelt.

Opgepast, bizons

Om mijn ‘rondje Idaho’ te kunnen maken, moet ik een stukje door het westen van Montana reizen, langs Highway 93. Zodra de weg de Bitterroot Valley induikt, kom ik in een andere wereld. De brede vallei is een aaneenschakeling van grote ranches en westernstadjes zoals Darby en Hamilton, die leven van het toerisme sinds hier scènes zijn opgenomen van de populaire tv-serie Yellowstone.

In Montana wil ik, na een nachtje slapen in het charmante centrum van de vroegere mijnstad Missoula, een drietal attracties niet missen. De hobbelrit door de National Bison Range is in veel opzichten een hoogtepunt. Niet alleen vanwege de vergezichten richting de machtige Mission Mountains en de vallei van de Flathead River; het zijn de loslopende kuddes bizons die het spannend maken. Voor ik het weet moet ik in de remmen omdat een aanzienlijke kudde met jonkies midden op de grindweg staat. Die trekken zich van mij niets aan en blokkeren minutenlang de doorgang.

Bizons lopen vrij rond in de National Bison Range in Montana. Beeld Jonathan Vandevoorde

Dezelfde middag heb ik in het dorp Alberton een afspraak voor een middagje raften. Onder het motto “weer of geen weer, wie raft wordt toch nat” geniet ik samen met drie dames uit Iowa en een twintigjarige bootsman, Adam, onder een warme zon op de Clark Fork River van de opeenvolgende, niet zo heel spannende maar wel leuke stroomversnellingen. Als er echter na een uur een hoosbui uitbreekt en we de donder horen rollen, wordt de sfeer aan boord een beetje grimmig. Adam ontpopt zich gelukkig tot een volleerd alumnus van de comedy academy en houdt het moreel op verdienstelijke wijze hoog. We zijn nog maar pas aan land als we de bliksem met een harde knal op het water zien inslaan.

Het Idaho-gevoel

De volgende dag is de zon, zoals elke dag, gewoon weer op de afspraak. Ik heb een mountainbike gehuurd in de Bitterroot Range maar moet eerst anderhalf uur over de snelweg tot op de Lookout Pass rijden. Daarboven begint de zogenaamde Road of the Hiawatha: een sportieve attractie en formidabele bezienswaardigheid tegelijk. Op de fiets jakker ik 24 kilometer lang door de bergbossen over het tracé van wat vroeger de meest noordelijk gelegen transcontinen­tale spoorweg in de VS was, die 71 jaar lang Chicago met Seattle heeft verbonden. Het gaat alleen maar zachtjes bergafwaarts en in een paar uur tijd rijd ik door negen tunnels en over evenveel duizelingwekkend hoge schraagbruggen. Op de borden onderweg lees ik hoe spoorwegingenieurs dit huzarenstukje voor elkaar kregen.

De Road of Hiawatha, een fietsparcours over een voormalige spoorlijn door de Bitterroot Mountains. Beeld Jonathan Vandevoorde

Mijn uiteindelijke reisdoel is McCall, een gezellig vakantieoord aan de oever van Payette Lake, nog eens twee uur rijden ten zuiden van Kooskia. Hier komen Idahoans zich in het weekend vermaken op het strand naast de plezier­haven of een ambachtelijk biertje drinken op een van de terrassen die uitgeven op het bergmeer. Mij lijkt het een prima vooruitzicht om daar, na mijn eenzame ronde door de Rockies, een laatste dag door te brengen, alvorens terug te keren naar Boise.

Maar voordat ik de Lochsa achter mij laat, wil ik ervaren waar alle Idahoans die ik onderweg sprak zich met zoveel trots over hebben uitgesproken: hun great outdoors, de uitgestrekte bergwouden en heldere rivieren die de groene rijkdom vormen van de ruigste staat van Amerika. Ik verlaat Highway 12 ter hoogte van de nederzetting Lowell en volg de oever van de kolkende Selway River over een slingerende grindweg. Na 30 kilometer steek ik een krakkemikkige brug over en vind nog enkele kilometers verderop een kampeerplekje midden in de bossen langs een ruisende beek. Dit wordt mijn stekje voor vanavond. Ik was me in het stromende, koude water terwijl de zon langzaam achter de hoge bomen schuift. Als ik op mijn gasbrandertje een potje pasta zit te koken staren twee muildierherten deze vreemde snuiter vanaf de bosrand minutenlang aan. Krekels zingen in de oever. Voor dít gevoel kwam ik naar Idaho. Hier hoor je de aarde nog ademen.

’s Ochtends voor zonsopgang laat ik de Selway River Wilderness achter me. Beeld Jonathan Vandevoorde