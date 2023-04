In Frankrijk en Duitsland levert een spaarboekje drie procent op. Waarom lukt dat in België niet?

Sinds vorige zomer zitten de spaarrentes op spaarrekeningen in de lift. Maar erg ver springen we met die 1 of hooguit 1,5 procent intrest nog niet. Waarom kan ING in Duitsland bijvoorbeeld 3 procent bieden? En vooral: waarom doen onze banken dat niet? Geldexpert Pascal Paepen geeft antwoord.

Wat brengt een spaarboekje bij ons momenteel op?

“Vandaag brengen 27 van de 65 Belgische spaarrekeningen minstens één procent op. Het hoogste rendement krijg je momenteel bij Santander Consumer Bank. De internationaal actieve internetbank met hoofdzetel in Spanje biedt sinds deze week 0,80 procent basisrente en 1,20 procent getrouwheidspremie, samen goed voor precies 2 procent intrest op het spaarbedrag dat minstens een jaar lang op haar Vision Max-rekening staat.

Let wel, je moet daarvoor minimaal 125.000 euro en maximaal 200.000 euro op de rekening plaatsen, anders bedraagt het rendement 1,25 procent. De Santander Vision Plus-rekening zonder minimuminlage brengt 1,75 procent op. MeDirect en Aion Bank hebben vrij opneembare spaarrekeningen die 1,50% rente opleveren, NIBC Direct is goed voor 1,40%. Ook Argenta trok deze week de rente voor haar Groeirekening op, van 0,90% naar 1,50% . Voorwaarde hier is dat je maximaal 500 euro per maand spaart. Voor diezelfde formule bieden grootbanken ING en KBC minder, respectievelijk 1,40% en 0,90%.

Voor spaarrekeningen zonder voorwaarden kan van de Belgische grootbanken enkel BNP Paribas Fortis (1,25%) de koplopers enigszins volgen. ING (1%), Belfius (0,80%) en KBC (0,60%) doen merkelijk minder goed. Ook kleinere spaarbanken als Argenta, Axa en Crelan geven vandaag nog steeds niet meer dan 0,60% op hun gewone spaarrekening.

De volledige lijst met rentevoeten van 65 Belgische spaarrekeningen vind je hier op spaargids.be.

In België bedraagt de rente bij de meeste banken hooguit 1 procent, veelal zelfs minder. Hoe zit dat in het buitenland?

“In het buitenland zit er al langer meer leven in de spaarrentes. Daar is al een tijdje een stijgende tendens waarneembaar. Steeds meer banken lokken klanten met verleidelijke renteaanbiedingen”, aldus geldexpert Pascal Paepen.

Zo pakken het Franse Renault Bank en de Zweedse banken Nordax Bank en Klarna uit met spaarrentes van respectievelijk 1,75 procent, 1,60 procent en 1,55 procent. Het Estlandse Inbank biedt 1,70 procent. Het gaat telkens om rekeningen zonder maximale inleg. In Nederland kondigde beleggersplatform Bux Zero woensdag aan 2,01 procent rente te geven op alle niet-geïnvesteerde cash van haar beleggers. In Frankrijk levert de bekende spaarformule Livret A op aangeven van de overheid zelfs 3 procent rente op. Als particuliere spaarder mag je, exclusief de gesprokkelde rente, wel niet meer dan 22.950 euro op maximaal één Livret A-spaarrekening hebben staan.

In Duitsland pakt ING vandaag uit met een promotionele rentekraker: voor elke euro die klanten tussen vandaag (woensdag 5 april) en 25 april storten of van een andere bank overmaken, betaalt ING Duitsland zes maanden lang 3 procent rente per jaar. Navraag bij de Belgische poot van ING leert dat wij nog niet meteen op een gelijkaardige promotie moeten hopen. De grootbank volgt in haar rentebeleid naar eigen zeggen “de Belgische marktsituatie”.

Waarom blijven de spaarrentes hier teleurstellend laag?

Dat in bepaalde landen sommige banken de rente optrekken, is om te beginnen vaak puur een beleidskeuze van die financiële instellingen, veelal om markaandeel te kopen, weet Paepen. “Komt daarbij dat wij héél grote spaarders zijn. Met de zowat 300 miljard euro op onze spaarboekjes - en ook nog heel wat op zichtrekeningen en andere spaarvormen - is er een overschot, en dan word je als spaarder afgestraft”, aldus de prof Bank & Beurs aan de KU Leuven.

“Plus, wij zijn hondstrouw aan onze bank. Mensen zijn er vaak wel kwaad op, maar veranderen amper of niet. Heel raar. Moesten we dat meer doen, zouden de banken de concurrentie meer moeten laten spelen. Nu kunnen banken zich relatief goedkoop financieren, en laten ze de slapende honden onder de spaarders zo lang mogelijk rustig slapen.”

Wat eveneens meespeelt: de vraag van banken naar geld is op het moment relatief laag. En die zal volgens Paepen nog lager worden. “Banken hebben minder behoefte aan geld nu we onder meer door de duurdere leningen minder huizen kopen en dus minder lenen. De banken zijn ook voorzichtiger geworden in het toekennen van kredieten.”

Kan ik bij een buitenlandse bank sparen die een aantrekkelijker rente biedt?

“In principe geldt in Europa vrij verkeer van kapitaal, dus heb je als Belg ook het recht te sparen in pakweg Nederland, Frankrijk of Duitsland. Dat is de theorie toch”, zegt de geldexpert. “Want er gelden voor ons als spaarder niet dezelfde fiscale regels. Een Nederlander betaalt bijvoorbeeld geen roerende voorheffing in eigen land. Spaar je als Belg in Nederland of een ander buitenland, dan betaal je daar wel belastingen op de rente, bovenop de 30 procent roerende voorheffing die je via de belastingbrief al in België betaalt.”

En daarmee houdt het niet op: “De aangegeven intrest is hier ook nog onderworpen aan gemeentetaksen. Terwijl in eigen land de belasting van de rente op een gereglementeerde spaarrekening tot 980 euro per persoon is vrijgesteld. En op het bedrag daarboven word je maar aan 15 procent belast.”

Conclusie: de hogere rentevoeten klinken dan misschien wel aanlokkelijk, spaarrekeningen bij buitenlandse banken zijn op het eind van de rekening lang niet altijd interessanter. Bovendien zijn buitenlandse spaarrekeningen soms enkel toegankelijk voor inwoners van dat land. “Kijk zeker ook steeds na of je geld bij buitenlandse banken net als hier tot 100.000 euro gewaarborgd bij een eventueel faillissement van de bank”, adviseert Paepen. “Zeker buiten de EU is dat vangnet er niet altijd.”

Hoe zullen de spaarrenten de komende maanden wellicht evolueren?

Naar verwachting zal de spaarrente in 2023 blijven stijgen. De rente die je als spaarder ontvangt, hangt grotendeels samen met het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Na vele jaren van een negatieve ECB-rente, waarbij de banken een strafrente moesten betalen voor het overtollige geld dat ze bij de ECB parkeerden, staat de ECB-rente sinds 22 maart op 3 procent. Dit betekent dat banken verdienen als ze jouw spaargeld laten ‘overnachten’ en als spaarder zou je hiervan moeten profiteren in de vorm van hogere rentes. “Het ziet er inderdaad relatief goed uit voor de spaarder, aangezien de ECB naar verwachting nog met renteverhogingen zal komen”, aldus Pascal Paepen.

Maar dat mooie liedje zal niet heel lang blijven duren. “Mogelijk volgt er al in het najaar een recessie, met bijhorende zakkende ECB-rentes. De banken hebben hun spaarrentes niet snel verhoogd, hopelijk zullen ze dan ook niet rap verlagen en gebeurt dat met enige vertraging.”