In deze restaurants eet je voor 35 euro lekker en verfijnd. En er kan ook nog een glas wijn van af

Wat zijn jullie favoriete restaurants voor een gezellige avond uit, binnen een behapbaar budget? Dat was de vraag die we onze collega’s voorlegden. Het resultaat: 35 adressen waar je voor 35 euro per persoon lekker en verfijnd eet. En er kan ook nog een glas wijn van af.

Brussel

Café Des Minimes

Fijne plek tussen de Zavel en de Marollen. Je vindt er heerlijke ossobuco met polenta (21 euro), burratasalade met sperziebonen (13) of gegrilde aubergine met tomatensaus en koriander (13). De gegrilde kip met citroen kost 36 euro, maar kan je gerust met twee delen. Café Des Minimes staat voor een ontspannen sfeer en een uitgebreid aanbod aan bieren uit Belgische microbrouwerijen, natuurlijke wijnen en cocktails. Je kan er ook een concert of film meepikken.

Minimenstraat 60, Brussel, cafedesminimes.com

Chabrol. Beeld rv

Chabrol

Fijne, intieme plek met art-nouveau­fresco’s en -smeedwerk. Chabrol – van ‘faire chabrol’, de Franse gewoonte om het laatste restje soep in je bord weg te spoelen met rode wijn – is een initiatief van twee zussen met een bijzondere interesse in slowfood en duurzaamheid. De kaart is beperkt tot drie entrees, evenveel hoofdgerechten en desserts. Momenteel op de kaart: polenta met witte bonen (23 euro), tartaar van forel (27) of suprême van gevogelte en gegrilde Romeinse sla (26). Huiselijke en warme keuken.

Louis Bertrandlaan 61, Schaarbeek, chabrol-restaurant.be

Habibi

Hier moet je zijn voor Libanees comfortfood. De man’oushes, Libanees flatbread, zijn de publiekslieveling. Ze worden ter plaatse gebakken in een artisanale oven. Je kan kiezen uit vijf verschillende soorten, maar de allersappigste is misschien wel de feta man’oushe: fetacrème met za’atar, geroosterde knoflook, spinazie, zeste van citroen, gekaramelliseerde ajuinen en walnoten. De hemel op een bord voor 11 euro. Wie nog plaats heeft, gaat voor de Habi’Balls: zachte balletjes met chantillycrème (extra zoete slagroom) en gekaramelliseerde rode biet. Nog meer hemel voor 7 euro. Mik op twee gerechtjes per persoon.

Baljuwstraat 38, Brussel, habibibrussels.com

La Gazzetta

Voor wie altijd al een Italiaanse grootmoeder gemist heeft. La Gazzetta eert de Noord-Italiaanse keuken met een kleine maar overheerlijke kaart. In dit kleine hoek­etablissement zie je de chef jouw antipasta of bijzonder grote burrata met zoete tomaten klaarmaken. Er staan slechts drie pasta’s op de kaart, de ­klassieke pomodore met basilicum heb je voor 15 euro, maar op donderdag of vrijdag kan je je laten verrassen door de keuze van de chef. Voor de panna cotta vind je sowieso nog een plekje. Hidden gem, en toch op een boogscheut van de Louizalaan.

Langehaagstraat 12, Brussel, gazzetta.be

Nona Pizza en Pasta. Beeld RV

Nona Pizza en Pasta

Sebastian Dupont, oprichter en bezieler van Nona, was vijftien jaar lang bankier in Londen toen hij besloot dat het Brussel ontbrak aan echte authentieke pizza en pasta. Je vindt er bijna uitsluitend seizoensgebonden ingrediënten van lokale boerderijen. Pastadeeg maken ze dan weer met semola, een soort griesmeel uit Puglia. Je haalt er je hart op aan heerlijk romige al dente pasta. En nee, er wordt heus niet zoveel room of boter in de pan gezwierd. All hail voor pastawater, het vloeibare goud. Voor een pasta met kerstomaten, ansjovis, look en pecorino betaal je 14,50 euro, een vegan marinara pizza heb je voor 7,90 euro.

Nona Pizza, Sint-Katelijnestraat 17-19, en Nona Pasta, Sint-Katelijnestraat 7, Brussel, nonalife.com

Nightshop. Beeld rv

Nightshop

De ingang heeft veel weg van een garage­deur en de naam doet denken aan die schimmige plek waar je rond midder­nacht een te dure fles wijn koopt. De Britse Jocasta, die de zaak runt, noemt het haar ‘cave à manger’. En ‘à boire’, want ze is ook sommelier. De grote betonnen eettoog is er zowel voor de chefs als voor de gasten. De gerechten zijn om te delen en bestellen doe je wanneer en in welke volgorde jij wilt. De sardienen met gebrande citroen (8,50 euro) spreken ons alvast aan. Net als de salade met witloofblaadjes, schapenkaas, stukjes walnoot en dressing van ansjovis en sinaasappel (12,50). Je vindt er ook veel natuurlijke wijnen.

Vlaamsesteenweg 167, Brussel, op Instagram: @nightshop.brussels

Vlaams-Brabant

Het Strand

Net buiten het stadscentrum van Leuven kan je een trip maken naar Het Strand, een ontspannen plek met zomerse vibe voor vegetariërs en vegans. Met zes gerechten heeft Het Strand een kleine kaart, maar de keuzes die je kan maken, zijn daarom niet minder boeiend. Topfavoriet is de onion bhaji burger: mango chutney, pappadums, limoenmajo en aardappelpartjes. Voor 15 euro zet je je tanden in deze smeuïge topper. De bloemkoolburger staat niet altijd op het menu, maar zou zeker een vaste optie mogen worden.

Tiensestraat 138, Leuven, hetstrand.xyz

Florida Food Bar. Beeld RV

Florida Food Bar

Terug naar de jaren 80, maar dan op een goede manier. Florida Food Bar vind je op een vroegere industriële site met uitzicht over de Vaartkom. Het interieur is bijzonder mooi, met een blauw betegelde vloer en grote spiegels die doen denken aan de Miami-art-decostijl. De pijlinktvis met limoen en koriander is voor 17 euro een no-brainer, net als de padrón-pepers voor 9,50 euro. Maar de basis zijn de pita’s. Een pita met lamsvlees, zwarte olijventapenade, sla en zongedroogde tomaten smaakt overheerlijk. En al helemaal voor 15 euro.

Vaartkom 43, Leuven, barflorida.be

Raffat. Beeld rv

Raffat

Traditioneel Pakistaans fusionrestaurant dat de twee jonge zaakvoeders vorig jaar opdroegen aan hun overleden moeder, Raffat. Hun eerbetoon is meer dan geslaagd, want na amper drie maanden verkoos Gault&Millau hen tot beste ‘Gourmet Street & Fast Food’ van Vlaanderen. Paradijs voor vis- en vleeseters, maar ook voor vegetariërs. De gegrilde kip en tempuragarnalen zijn aanraders. Voor een gerecht betaal je tussen de 9 en 14 euro. Een volledig menu heb je voor 35 euro. Probeer ook zeker de originele (alcoholvrije) cocktailkaart, met bijzondere huiscocktail. Je betaalt tussen de 9,50 en 17 euro voor een drankje.

Naamsestraat 45, Leuven, raffat.be

Antwerpen

Brusketta

Een klassieke Italiaan in een klein en levendig pand. Eenvoudige keuken, maar zo lekker. Geen beperkte kaart maar wel een mooi aanbod van vlees, vis en pasta. Alles wordt à la minute bereid in de open keuken. Als we de collega’s mogen geloven, maak je veel kans om hier de beste pasta vongole van heel ‘t stad te eten. In ruil geef je 22 euro. Er is trouwens niet zoveel adaptie van de Zuid-Italiaanse keuken aan de Belgische smaak. Als je ernaar vraagt, bereiden ze de carbonara met plezier zonder room, zoals de Italianen hem het liefst eten. Voor elk budget is er een gerechtje: pasta all’arrabiata heb je al voor 16 euro.

Jan van Rijswijcklaan 67, Antwerpen, brusketta-antwerpen.be

Humm. Beeld RV

Humm

Lekker Libanees in een fris en licht interieur. Veel kleuren en veel smaak: zo kan je de kaart het beste omschrijven. In dit plant-based restaurant hebben zowel vegetariërs als vegans keuze te over. De zoeteaardappelfrietjes zijn volgens velen maar moeilijk te overtreffen. Voor amper 9,50 euro neem je zelf de proef op de som. Je krijgt ze samen met duqqakruiden en harissamayonaise. Voor 53 euro geniet je met twee van de ultieme Humm-­ervaring: twee dips, drie mezze, een salade en brood. Een goed glas wijn kan er ook bij.

Dageraadplaats 33, Antwerpen, humm.love

De Arme Duivel

Begonnen als een bruin café, maar sinds 2015 een veelbezocht restaurant. In deze gezellige hotspot vol Vlaamse klassiekers heeft het stoofvlees een haast mythische status. Nog beter nieuws: voor 21,50 euro kan je het zelf proeven. Nog zo’n klassieker op de kaart is de rundstartaar. Wie het liever iets exotischer heeft, zit goed met de tonijntartaar: soja, limoen, wasabi, koriander en gemarineerde groenten blijken een meer dan fijne combinatie. En vergeet de crispy duck niet. Gekonfijte eendenbout met koriander heb je al voor 21 euro.

Armeduivelstraat 1, Antwerpen, armeduivel.be

De Reddende Engel

Charmant, rustiek, authentiek... Adjectieven genoeg om De Reddende Engel te omschrijven. Het restaurant van Bruno en Christine bevindt zich in een geklasseerd pand uit 1725, vlak bij de kathedraal. Het koppel brengt met hun uitmuntende, klassieke gerechten een ode aan de Franse cuisine. Het interieur zal er voor sommigen te oubollig uitzien, maar als je je laat onderdompelen in de verfijnde sfeer en de stilte zal je er de charme zeker van inzien. Ga voor de stoverij van varkenswangen of de gebraden parelhoen met suprêmesaus, geparfumeerd met salie. Tip: een driegangenmenu krijg je er al voor 32 euro.

Torfbrug 3, Antwerpen, de-reddende-engel.be

Overzee. Beeld RV

Overzee

Smaken die ontploffen op je tong, wijnen en cocktails die perfect bij het eten passen én een ontspannen sfeer: restaurant Overzee heeft het allemaal. Wie gek is van de Zuidoost-Aziatische keuken, kiest kriskras door elkaar van de kaart. Hier geen vaste volgorde, maar gewoon nemen waar je zin in hebt. Absolute aanrader is het krokant buikspek met koolsla. 20 euro well spent. Combineer met een goed glas natuurwijn of sluit af met de panna cotta met kardemomsiroop (10).

Dageraadplaats 7, Antwerpen, restaurantoverzee.be

Varelli

Huiselijk, no-nonsense Grieks restaurant vlak bij de Schelde. Chef Thanassis kwam 25 jaar geleden naar België en begon drie jaar later met Varelli. Op het krijtbord vol lekkere suggesties staan toppers als gesmolten fetakaas met tomaat, olijfolie en knoflook (11,50 euro), gegrild lamsgehakt (13,50), kippenboutjes met citrusvruchten (14) of huisgemaakte baklava (6). Authentiek Grieks, vaak in grote porties, en met de glimlach geserveerd.

Plantinkaai 15, Antwerpen, varelli.be

Pintxos Bar. Beeld RV

Pintxos Bar

Een pintxo is een snack of hors-­d’oeuvre die veelal gegeten wordt in bars in Noord-Spanje. Ze zijn vooral populair in Cantabrië, Asturië, het Baskenland en Navarra. In Pintxos Bar op de Mechelse Vismarkt specialiseren ze zich in zulke fijne, kleine gerechtjes. De chef beperkt zich niet tot de Spaanse keuken, maar laat invloeden van over de hele wereld toe. Je vindt er daarom niet alleen burratinabolletjes met pesto van paprika (15 euro), gegrilde sardines (12,50) of kip limoncello met ingemaakte citroen (8), maar ook Zeeuwse mosselen op Thaise wijze (9).

Nauwstraat 12, Mechelen, pintxos.bar

Oost-Vlaanderen

Fattoush

Syrisch restaurant waar je moet zijn voor kleurrijke gerechten op al even vrolijk gekleurde borden. Tapas op z’n Syrisch, dus keuze te over. Yoghurt met komkommer, munt en tijm heb je voor 4,50 euro. Druivenbladeren met rijst, citroen, granaatappelmelasse en koffie bestel je voor 6 euro. Je komt terug voor de makali aubergine, manqousheh en falafelsandwich. De rekening zal je verrassen, op een positieve manier, beloofd.

Brabantdam 69, Gent, fattoush-gent.business.site

Faja Lobi

Hier kan je terecht voor exotische soepen en stevige hoofdgerechten. Oorspronkelijk was de keuken Surinaams, maar door de jaren heen hebben meerdere culturen en stijlen de kaart beïnvloed. Voor 17,50 euro proef je de Creoolse kip met rijst, groenten, sla en pomtayer. Voor een klein hongertje neem je de soto soep met citroengras (6 euro) of roti (7). Faja Lobi heeft bovendien een uitgebreide wijn- en bierkaart, veel cocktails en verfrissende huisgemaakte limonades. Het café en terras veranderen doorheen de dag van een oase aan rust naar een sfeervolle afsluiter. Gratis kraanwater en goede playlist.

Vlaanderenstraat 2, Gent, fajalobi.be

Golden Gai. Beeld rv

Golden Gai

Klein maar gezellig en kleurrijk ingericht eethuisje vlak bij Gent-Dampoort. De Japans geïnspireerde ramen worden integraal in huis bereid. Voor 17 euro krijg je een portie miso ramen met traag gegaard buikspek of wakame en amandelen. Je vindt er zowel vegetarische als veganistische opties. Als je wil, krijg je glutenvrije zeewiernoedels op je bord in plaats van tarwe- of roggenoedels. Probeer zeker ook een (of meerdere) van hun killer cocktails. Dan blijft er nog altijd budget over voor een (gedeeld) dessertje: matcha cheesecake (6 euro) of miso brownie (5).

Dampoortstraat 11, Gent, goldengai.be

Jour De Fête

Feestje in de mond gegarandeerd in dit fijne restaurant net buiten het centrum van Gent. Jour De Fête zet in op een seizoensgebonden, eenvoudige kaart met mediterrane toets. Voor 22 euro staat er een hoofdgerecht voor je neus. Leg je nog eens 5 euro bij, dan krijg je een voor- en hoofdgerecht. Niet echt een moeilijke keuze, lijkt ons. Kies bijvoorbeeld voor de gebakken sardinefilets met tzatziki en aubergine, en daarna de vislasagne met saffraan en venkel.

Gustaaf Callierlaan 233, Gent, restaurantjourdefete.be

Pycke Zot

De tweelingzussen Johanna en Yassin Pycke maakten vijf jaar geleden hun horecadroom waar. In een mooi hoekpand in de buurt van de Gentse Oude Dokken startten ze Pycke Zot. De kaart is gevarieerd en springt van vlees naar vis, vegetarisch of glutenvrij. Start met berloumifrietjes met chilimayonaise (9 euro) of auberginebolletjes in tomatensaus (8). Schuif door naar het hoofdgerecht en kies de vol-au-vent met huisgemaakte kroketten (22) of de gevulde rijstballetjes met mozzarella, saffraan, ratatouille en zongedroogde tomaten (20). De dessertliefhebbers storten zich op ganache (8) of dame blanche met verse chocoladesaus en huisgemaakte slagroom (8). Smaakt even lekker als het klinkt, jawel.

Sint-Salvatorstraat 129, Gent, pyckezot.be

De Buffel. Beeld rv

De Buffel

Witte tegelmuren met roze neonletters. De vroegere slagerij werd omgevormd tot een walhalla voor liefhebbers van een vintage sfeertje én voor hongerige magen. Voorgerechten komen in vele vormen. Denk aan zoete aardappel met citroengras en zure room (7 euro), sardines met gember en pistache (11) of geroosterde mais met knolseldercrème en pinda (8,50). Verder kies je uit vier hoofdgerechten. Het lamsstoofpotje met couscous (22,50) en de groene shak­shouka met spinazie en een eitje lijken alvast winnaars. Eindelijk een restaurant waar je voldoende groenten op je bord krijgt.

Gandastraat 19A, Gent, debuffel.be

Met Tijd en Boterhammen

Klein restaurant in het gezelligste straatje van Sint-Niklaas. Binnen brandt een kachel en aan de muren hangen vaak kunstwerkjes die je kan kopen. De kaart is beperkt, maar wisselt elke maand. Hier kom je voor de salades en de burgers. Als je de Karel Appel-­salade bestelt, krijg je voor 21 euro een overvloedige portie gegrilde geitenkaas, notenbrood, gebakken appels en spek of walnoten. De Warhol-burger is net zo’n fijne klassieker: voor 18 euro ligt er een sappige burger met sla, tomaat, rode ui en barbecuesaus op je bord. Er zijn ook glutenvrije opties.

Nieuwstraat 5, Sint-Niklaas, mettijdenboterhammen.com

Nam Nam Nam

Een trip naar Thailand in Sint-Niklaas? Kan perfect. Nam Nam Nam is een Thais eethuisje vlak bij de Grote Markt, gezellig ingericht met wit geverfde bakstenen muren en houten tafeltjes. Maar het beste is de kaart. Wie aanschuift of afhaalt, krijgt vers en véél. Wie keuzestress voelt opkomen, gaat resoluut voor de pad thai. De rijstnoedels met huisgemaakte chili- en tamarindesaus serveren ze met tofu of hoevekip, telkens voor 22,50 euro. Combineer dat lekkers met een verrassend lekker huisbier of een Thais geïnspireerde caipirinha met limoen, cachaça en basilicum.

Houtbriel 17, Sint-Niklaas, namnamnam.be

​West-Vlaanderen

't Werftje. Beeld rv

’t Werftje

Het kan druk zijn in het oudste eetcafeetje van Zeebrugge, maar daar is reden toe. Hier kom je voor vissoep (9,50 euro) of tapas zoals gegrilde scheermesjes (19). En natuurlijk... voor de garnaalkroketten. Hun reputatie is hardnekkig positief. Voor een slaatje met twee kroketten betaal je 18,70 euro, maar je kan ze ook per stuk bestellen en uit het vuistje eten: 5,20 euro per kroket. Een bezoek aan dit vroegere visserscafé, vlak bij de Oude Vismijn, is dan ook altijd een goed idee. Ze houden hier trouwens vast aan het thema. In het toilet hangt zelfs een schelpvormige handenwasser.

Werfkaai 29, Zeebrugge, twerftje.be

Ensorito. Beeld rv

Ensorito

Chef Anthony is afkomstig uit Reggio Calabria, helemaal in het zuiden van Italië. In dit klein, Italiaans restaurant eet je lekkernijen uit de laars van Europa. Pizza, maar ook antipasta zoals scamorza. Voor 23 euro heb je een sharingformule met charcuterie, kaas, bruschetta en groenten. Probeer ook de carpaccio, mosselen op Italiaanse wijze, ossobuco of verse ravioli van de week. Alles in een heerlijk, Italiaans sfeertje.

Dorpsstraat 103, Oostende, ensorito.be

Apero Fish Palace

Visrestaurant met modern interieur en muurgrote, oude vissersfoto’s die de geschiedenis van Oostende belichten. Zodra je binnenkomt, zie je de dagverse vis, mosselen en zeeschelpen in de toog liggen. Hier kom je voor klassieke visgerechten, fruits de mer en tapas. De bouilla­baisse is om duimen en vingers bij af te likken. Je betaalt er wel 32 euro voor, maar als je een fles water deelt met je tafelgenoot, blijf je nog altijd onder het budget. Voor het vispannetje betaal je 23 euro en voor de vissoep met toast 16 euro.

Nieuwstraat 5, Oostende, apero-fish-palace.be

Boo Raan. Beeld rv

Boo Raan

In 2018 door Gault&Millau gekroond tot Aziaat van het jaar en in 2021 kwam er zelfs een Michelinster bij. In de open keuken bereidt de chef à la minute gerechten uit het zuiden en het noordoosten van Thailand. Van haar grootmoeder leerde ze hoe ze pittigheid beheerst en zoet en zuur in evenwicht brengt. De ­currypasta vijzelt ze zelf en kokosmelk maakt ze zoals haar oma het geleerd heeft. Ga voor de gerechtjes om te delen. Licht pikante massaman curry, zoute aardappel, laurier, cashewnoten en tofu (24 euro) of mals rundvlees op Thaise wijze gemarineerd, geserveerd met koriander, munt, rode ui en kerstomaatjes (30). Te veel keuze om op te sommen. Wij vragen ons alvast af hoe de Thaise pannenkoek met gekaramelliseerde banaan en ijs (12) smaakt.

Edward Verheyestraat 17, Knokke-Heist, booraan.be

De Zeven Zonden

Wie snel last heeft van keuzestress, zit goed bij De Zeven Zonden. Met zes hoofdgerechten is de kaart vrij beperkt, maar wel verrassend en uiteenlopend. Hier geen traditionele steak met friet, maar wel meer verfijnde opties zoals rundstartaar met focaccia en een salade (26 euro), kabeljauw met knolselder en snijbiet (28) of ravioli met gorgonzola, okkernoot en optioneel spek (19,50). Nog een pluspunt is het extraatje bij de apero: zwarte olijventapenade. Wie geen alcohol lust, proeft een van de huisgemaakte limonades (3,80 euro). Ongedwongen en rustige sfeer.

Leiestraat 22, Kortrijk, d7z.be

Vesper

Low key eetkroeg in centrum Kortrijk. Hippe plek waar het jonge volkje graag vertoeft. Bestel ‘shrimply the best’ en krijg voor 20 euro een slaatje met tien verschillende groenten, scampi’s in look, gerookte zalmsnippers en dillemayonaise. Verder staan er veel gins, wijnen en cocktails op de kaart. Een heerlijk frisse picon vin blanc is hun specialiteit en moet je gewoon even proberen. Je vindt er ook voldoende ­alcoholvrije drankjes zoals vlierbloesem met tonic, blauwe bes en sinaas.

Voorstraat 34, Kortrijk, vesperkortrijk.be

Café Fernand

Een klassieke bistro met originele gerechten uit grootmoeders tijd. In Café Fernand vind je troost op koude herfstavonden. Zoek een plaatsje bij het haardvuur en bestel karne­melkstampers met kaas en ei (17 euro), bloedworst met gebakken appeltjes (17) of worst met puree, erwtjes en bruine saus (18). Nog zo’n must is de (vegetarische) lasagne Fernand voor 16 euro. De spaghetti bolognaise kost evenveel en is volgens reviewers net zo lekker. Met een dampende koffie sla je de bal hier evenmin mis.

Zwevegemsestraat 61, Kortrijk, cafe-fernand.be

Limburg

Enigma

Informeel tafelen volgens het sharingconcept doe je sinds kort in Enigma. Je vindt er de authentieke Kretenzische keuken, Griekse wijnen en een uitgebreide cocktailkaart. Hier ga je voor een tafel vol mezze. Garnalen saganki: geflambeerd met ouzo en geserveerd met geroosterd brood (14 euro), twee soorten gebakken Griekse kazen met huisgemaakte tomatenjam (12) of gerookt Kretenzisch varkensvlees in rodewijnsaus (11). Voor 32 euro p.p. kiest de Griekse chef zorgvuldig zes verschillende hapjes en een nagerecht.

Persoonstraat 14, Hasselt, Op Facebook: enigmahasselt

Pulcinella

Klein en huiselijk restaurant waar je uitkijkt op de kathedraal en ondertussen van een zelfbereide pasta of pizza geniet. Pulcinella staat voor betaalbaar en lekker comfortfood, alleszins exact wat wij nodig hebben. La Mama staat in de keuken en stuurt haar gerechten weleens in de pan naar de tafels. Pikante penne all’arrabiata heb je voor 12 euro. Voor spaghetti gustosi met kappertjes, ansjovis, olijfolie en paneermeel betaal je 16 euro. Probeer ook de pizza pulcinella (14,50) met hesp, ansjovis, champignons, olijven en kappertjes.

Fruitmarkt 14, Hasselt, op Facebook: pulcinellahasselt

Botanique. Beeld rv

Botanique

Streetfoodbar annex groene ­stadsjungle: Botanique is een fijne plek met een eigenwijze kijk op de foodcultuur van wereldsteden. De chefs werken steevast met lokale en biologische producten. Je komt er voor burgers en salades, maar net zo goed voor Koreaanse bao buns (11 euro), pita sabich met gegrilde aubergines, spiegel­ei en mango (15) of kapsalon: zoeteaardappelfrieten met pulled chicken shawarma (15). Nog plaats over? Kies dan een van de desserts, zoals de brownie met gezouten karamel (9) of de vegan matcha bananencake (8,50).

Zuivelmarkt 11, Hasselt, botaniquehasselt.be

Vangroenten. Beeld RV

Vangroenten

In dit knusse restaurant eet je in alle rust en op wandelafstand van centrum Hasselt. Vangroenten zet in op vegetarische en veganistische gerechten die altijd seizoensgebonden zijn, en dus afhankelijk van de oogst van de groenteboer. Probeer zeker de vangroentenlasagne: rode ui, seitan, venkel, spinazie, warmoes, prei, courgette, aubergine en tomatensaus. Een legertje aan groenten, en dat voor slechts 21 euro. De Spaanse, Italiaanse en Duitse natuurwijnen zijn ook het ontdekken waard.

Runkstersteenweg 39, Hasselt, vangroenten.be