In de gevangenis van Oudenaarde mogen ze voortaan zélf hun potje koken: ‘Dit verhoogt onze levenskwaliteit’

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar in de gevangenis van Oudenaarde mogen gedetineerden die dat wensen voortaan zelf hun potje koken. ‘Door dit project leren veel jongens weer voor zichzelf te zorgen.’

Terwijl hij met de wijsvinger van zijn rechterhand langs het wandrek vol kruiden strijkt, vertelt Marco* dat hij graag aromatisch eet. Hij koestert zijn oosterse kruidenmengsels, garam masala en een Chinese mix onder meer. “Smaak”, zegt hij. “Daar gaat het om.”

Zoals een schilder pigmenten opspaart, zo heeft Marco in zijn cel in de gevangenis van Oudenaarde in de loop der jaren kruiden verzameld, in alle kleuren en geuren. Komijn, chili, paprika, steranijs, een rist olies en sauzen.

Sinds kort heeft hij ook een eigen kookplaat, een magnetron met oven en een diepvries met drie vakken. “Dat is vrij uniek in België”, zegt Marco. “Het is geboren uit pure frustratie en noodzaak, maar dankzij dit project voel ik me weer mens.”

Prak

Voor hij vijftien jaar geleden achter de tralies belandde, werkte Marco als chef-kok. Al van kinds af houdt hij van koken. Zijn vader stierf jong, samen met zijn broers en zussen roerde hij haast dagelijks in de potten.

Wanneer hij zijn levensverhaal vertelt, waan je je in een Netflix-reeks. Weinig is geschikt voor publicatie. Dit wel: “Als kind was ik al enorm koppig”.

Op 13 november 2018 was de maat opnieuw vol. Marco wilde van het slechte gevangeniseten af. De klachtenlijst was lang. “Alles ging urenlang in een bain-marie”, zegt hij. “De groenten waren zo kapot gekookt dat er geen enkele smaak meer in zat. Het was prak, alle proteïnes waren weg. Het vlees lag drie uur in een bak, je kon het op je knie breken. Als je met het brood schudde, had je alleen de korst nog vast, zo uitgedroogd was het. Ik ben diabeet, ik krijg al vijf jaar hetzelfde potje suikervrije yoghurt als dessert. Mijn maat, die veganist is, kreeg gewoon zijn dagelijks verplichte 120 gram groenten zonder enig vervangproduct. De menu’s zijn elke week haast hetzelfde en naar mijn smaak te vaak gefrituurd. Ik woog 88 kilo toen ik hier binnenkwam, nu 120.”

Ook de geestelijke impact was onmiskenbaar. Door de kwaliteit van het voorgeschotelde voedsel voelde Marco zich minderwaardig.

“Oké, we zitten hier niet op hotel, we hebben allemaal iets misdaan”, zegt hij. “Maar we blijven toch mensen? En dan hebben we het hier nog relatief goed. In de meeste gevangenissen is er geen eigen keuken meer en moeten de gedetineerden goedkope diepvriesmaaltijden vol chemicaliën door hun keel krijgen.”

Bovendien wordt alles duurder, ook in de gevangenis. “Het is onbetaalbaar aan het worden”, zegt Marco. “Voor een kilo gehakt betaalde ik in de kantine veertien jaar geleden 2,80 euro, nu 9 euro. Maar onze vergoedingen, voor het werk dat we hier verrichten, zijn niet gestegen.”

In de kantine kost een kilo ‘gepaneerde kippenhaasjes’ vandaag 8,55 euro, anderhalve kilo ‘paella royale’ 7,10 euro en een watermeloen 5,45 euro, blijkt uit de bestelbon die Marco heeft klaargelegd.

“Dat is allemaal extra”, zegt hij. “In principe moet je kunnen leven van wat de gevangenis je te eten geeft. Maar voor wie eten een passie is, valt het hier wel tegen.”

Zelfzorg

Het had flink wat voeten in de aarde, maar na anderhalf jaar vergaderen krijgt Marco – net als veertien andere kooklustige gedetineerden – de ingrediënten nu rauw aangeboden en kan hij ze vervolgens in zijn cel zelf op smaak brengen, wanneer hij wil.

Het kookproject past in de andere leefsfeer die gevangenisdirecteur Hans Claus hier voorstaat en die als inspiratie dient voor wat justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de ‘stille penitentiaire’ noemt, met als meest in het oog springende wapenfeit de geboorte van het kleinschalig detentiehuis.

“Voor mensen buiten de gevangenis is het onmogelijk om te begrijpen hoe je levenskwaliteit verhoogt door zoiets simpels als zelf koken”, zegt Marco. “Door dit project leren veel jongens weer voor zichzelf zorgen.”

Of hij ooit nog vrijkomt, is een raadsel. Naar eigen zeggen blijft hij zen bij die gedachte. Hij leest Homerus en Plato, kijkt films en kookt.

Dan, lachend: “Maar een goed Chinees restaurant, daar verlang ik wel eens naar”.

* Marco is een schuilnaam.