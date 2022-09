In 8 op de 10 gezinnen ontstaat ruzie door Monopoly, maar dat is niet erg

Monopoly is één van ‘s werelds meest geliefde bordspellen. Het bestaat in meer dan 2.000 verschillende uitgaven en is toegankelijk voor bijna alle leeftijden. De regels zijn niet moeilijk. Wie wil winnen, moet vooral geluk hebben. Heb je dat niet, dan moet je geld dokken. En dat laatste zorgt weleens voor frustratie of zelfs ruzies.

Monopoly deed vorige maand onderzoek in België en Nederland bij 1.000 respondenten met kinderen tussen acht en twaalf jaar. 65 procent van de gezinnen speelt het spel zéér competitief, bij maar liefst 83 procent leidt het tot ruzie.

Volgens pedagoog Philippe Noens hoeft dat niet negatief te zijn. Het kan voor kinderen zelfs een goede les zijn. “Conflicten vinden elke dag plaats in de echte wereld. Net als onderhandelingen en financiële transacties. Monopoly is daar een gezonde mix van en dient als een veilige oefenwereld. En zeker, soms lopen de gemoederen op. Maar dan is het net interessant om te kijken hoe de kinderen reageren: komen ze voor zichzelf op? Proberen ze de ander te overbluffen? Een ruzie hoeft niet het einde van het spelletje te betekenen.”

Noens moedigt mensen zelfs aan om eens expres vals te spelen. “Confronteren ze je nogal fel, dan kan je laten zien hoe je zo’n conflict wél aanpakt: rustig en begripvol blijven, de fout erkennen en herstellen. Je leert ze een manier van reageren die ze later in soortgelijke situaties kunnen gebruiken.”