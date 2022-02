In 2022 mag een reis opnieuw wat kosten: ‘We hebben gezien hoe snel de wereld op slot kan gaan’

In 2022 geen vakantie meer in eigen land. We willen weer de bucketlist afvinken, en volgens reisbureaus mag dat een flinke duit kosten. ‘Mensen zijn het beu om centen enkel aan hun huis te spenderen.’

Veiligheid. Dat was volgens reisexpert Britta Baeke (Travel Express Benelux) vorig jaar het codewoord voor de sector. Maar de angst voor quarantainehotels lijkt aan een sneltempo weg te ebben. “Reisbureaus merken een geweldige drang om erop uit te trekken, de laatste twee weken is het zoeken naar bestemmingen echt losgebarsten”, aldus Baeke. De virologen zijn hoopvol voor de lente en zomer, landen als Denemarken bannen het coronavirus uit de draaiboeken. “En mensen hebben gezien hoe snel de wereld op slot kan gaan”, zegt Koen van den Bosch van de Vereniging voor Vlaamse Reisbureaus. “Ze willen volop reizen nu het weer kan.”

Hoe ziet die reisdrang er precies uit? De trendrapporten voor 2022 van grote internationale spelers zoals Booking.com of Expedia – altijd met een korrel zout te nemen – voorspelden eerder al dat reizigers zullen loeren naar de top van hun bucketlist en kiezen voor een ‘GOAT’-vakantie (Greatest of All Time) met alle mogelijke toeters en bellen. Ook reizen met vrienden of de hele familie zou populair worden, na een lange periode vol bubbels en isolement.

Om echte conclusies te trekken, is het zeker voor de zomer nog te vroeg. De Vlaming is van oudsher sowieso een trage boeker, en de lastminutereflex die de pandemie heeft aangebracht verdwijnt niet zomaar. “Wat we wel al duidelijk zien in de boekingen, is dat mensen bereid zijn om er een serieus budget voor uit te trekken”, zegt van den Bosch, die voelt dat reizen weer een beleving moet zijn.

Volgens Baeke is dat logisch: “Mensen zijn het beu om hun centen enkel aan hun huis te spenderen.” De hotelkamers die geboekt worden zijn dan ook net een slagje chiquer, de optie wellness is in trek en ook culturele uitstapjes worden al meteen toegevoegd aan het reismenu. Bij TUI zien ze bijvoorbeeld dat de Belg in januari gemiddeld 1.330 euro per persoon neertelde voor een vliegvakantie, 8 procent meer dan in 2019. Voor een autovakantie (+20 procent) of een citytrip (+12 procent) is het verschil zelfs nog groter.

Aan louter inflatie is dat volgens Baeke niet te wijten. “Pakketreizen zijn gemiddeld slechts zo’n 3 procent duurder geworden.” De vraag is natuurlijk wel of de ongelijkheid op vlak van reizen niet zal toenemen. In 2020 konden zo’n 950.000 Vlamingen zich geen week vakantie permitteren. De pandemie, en de torenhoge energiefactuur, heeft heel wat mensen in armoede geduwd.

Huurauto

Eén ding is zeker: de staycation, vorig jaar nog een modewoord, heeft afgedaan. “Onze reizen in België hebben het heel moeilijk, mensen hebben het daar nu wel gezien”, zegt marketingverantwoordelijke Laurens DeBlock. Al blijft er aan de andere kant van het spectrum – de verre reizen buiten Europa – ook nog steeds een zekere terughoudendheid.

“Vergeet niet dat 40 procent van de landen nog steeds op slot is”, zegt van den Bosch. Zowel bij TUI als bij Brussels Airlines is het zonnige zuiden binnen Europa dan ook weinig verrassend het meest in trek, met Spanje als absolute koploper. Gedroomd wordt er wel volop. In reiswinkel Atlas en Zanzibar herleven de gidsen voor bestemmingen zoals Colombia, de Verenigde Staten of Kenia. “Azië is wel nog niet helemaal terug, mensen wachten duidelijk af tot een versoepeling van de maatregelen”, zegt zaakvoerder Frank van Os.

Vast komen te zitten door een of andere nieuwe variant, het speelt duidelijk nog in de hoofden. Wellicht ook de reden waarom cruises nog spaak lopen, een type reis dat door grote uitbraken heel wat imagoschade leed. Een reisverzekering wordt alvast veel minder weggewuifd, merkt Baeke. “Mensen hebben gezien hoe snel omikron roet in het eten heeft gegooid. En in een aantal populaire bestemmingen, zoals Dubai of Canada, geraak je zelfs niet binnen zonder een bijstandsverzekering.”

Volgens van Os is het dan ook geen toeval dat er vooral vanuit de reisbureaus een gigantische vraag is naar reisgidsen en -kaarten. “Het is echt een overrompeling. De consument ziet opnieuw de toegevoegde waarde van het reisbureau. Die nemen het risico voor hun rekening.” Heel wat mensen hebben de voorbije twee jaar een gevecht moeten voeren om het geld van een geannuleerde vlucht terug te zien.

Ter plaatse kom je misschien ook minder voor verrassingen te staan. Daar is het advies van de reisbureaus vooral: boek een huurauto op tijd. Tijdens de pandemie hebben heel wat verhuurmaatschappijen hun wagenpark afgebouwd. “Zeker in een land als Portugal zou je wel eens kunnen schrikken als je à la minute nog een huurauto wil regelen”, zegt Baeke.

Nachttrein

En wat met die andere trend? Het duurzame reizen, de vliegschaamte? Volgens van Os is er opvallend veel interesse voor treinreizen en ecologische groepsreizen, en zijn er opvallend veel klanten die gidsen en kaarten zoeken voor lange fiets- of wandelvakanties. Een webinar van Zuiderhuis over treinbestemmingen liep in een mum van tijd vol, en de nachttrein tussen Brussel en Wenen kent volgens inrichter ÖBB een “erg hoge bezettingsgraad”.