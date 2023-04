Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is blauw-geel: de verborgen kleuren voor het menselijk oog

Tussen de kleuren die het menselijk oog kan waarnemen zitten nog een paar schakeringen die we niet zien. Tenzij je een truc verzint.

Er bestaan kleuren die wij mensen nooit zullen zien. Die kleuren worden ook wel onmogelijke of verboden kleuren genoemd. Slechts zes mensen hebben deze kleuren ooit gezien, namelijk in een wetenschappelijk experiment.

Wat zijn dit voor mysterieuze kleuren? Hoe vreemd het ook klinkt, vanuit wetenschappelijk oogpunt is het logisch dat mensen niet alle kleuren kunnen zien. Kleuren maken bij elkaar deel uit van ons zichtbare licht, dat in golven beweegt. De lengte van zo’n golfje wordt de golflengte genoemd. Verschillende golflengten nemen we waar als verschillende kleuren. De golflengten die we met het oog waarnemen noemen we het zichtbare spectrum.

Het zichtbare spectrum bevindt zich voor mensen tussen een golflengte van ongeveer 400 nanometer en 750 nanometer. 400 nanometer nemen wij waar als violet en 750 nanometer als rood. Daartussen bevinden zich de golflengten die we waarnemen als blauw, groen, geel en oranje.

Het licht dat wij mensen waarnemen is elektromagnetische straling. Röntgenstraling en gammastralen bijvoorbeeld, behoren ook tot het elektromagnetische spectrum, maar zijn voor mensen niet zichtbaar en hoogstwaarschijnlijk ook niet voor dieren. Wel zijn er wetenschappelijke aanwijzingen dat palingen, sommige vlinders en gnoes beschikken over zintuiglijke receptoren waardoor zij magnetische straling in het aardoppervlak kunnen waarnemen gedurende migraties over lange afstanden.

Kegeltjes

Alle dieren en mensen hebben in ieder geval specifieke straling op specifieke golflengten nodig om kleuren te kunnen zien. Maar dan zijn we er nog niet. We hebben ook de juiste apparatuur nodig, namelijk onze ogen én ons brein. Het menselijk oog is daarom voorzien van kleurreceptoren, die we ook wel kegeltjes noemen. De kegeltjes bevinden zich op het netvlies en zijn gevoelig voor golflengten straling, die we met blauw, rood en groen associëren.

Echter, er bestaat straling die voor dieren wel waar te nemen is, maar voor mensen niet. Dat zijn dus voor mensen onzichtbare kleuren. Bioloog Casper van der Kooi is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en houdt zich onder meer bezig met optica van bloemen en dieren. “Het heeft een magische lading, kleuren die wel bestaan en die wij toch niet kunnen zien. Maar sommige dieren hebben andere receptoren, waarmee ze andere golflengten kunnen waarnemen. Slangen bijvoorbeeld kunnen infrarode straling waarnemen. Mensen kunnen deze straling wel voelen, in de vorm van warmte, maar niet zien. Voor bijen geldt het andersom. Zij hebben geen rode receptoren, maar wel een receptor waarmee ze de kleur ultraviolet kunnen zien. Dat is uv-straling en die is voor mensen onzichtbaar. Het is veel feller dan paars.”

Ook vlinders kunnen uv-licht zien met een speciale receptor. Waar mensen drie soorten kegeltjes hebben, hebben de meeste vlinders er namelijk vier. We hebben het over de meeste vlinders, want Japanse wetenschappers hebben een vlinder onderzocht met maar liefst vijftien verschillende kleurreceptoren. De vlinder heet Graphium sarpedon en het beestje kan dus kleuren zien waarbij wij ons met onze miezerige drie kegeltjes niets kunnen voorstellen. “Waarschijnlijk zijn dat niet alleen uv-receptoren, maar ook verschillende kleuren blauw en groen. Waar wij amper verschil zouden zien tussen twee bijna identieke kleuren blauw, ziet de Graphium waarschijnlijk twee totaal verschillende kleuren”, aldus Van der Kooi.

Paars is een bedenksel van ons brein

Infrarood en ultraviolet mogen voor sommige dieren dan gesneden koek zijn, voor mensen zijn dit onmogelijke kleuren. We komen receptoren tekort. Maar er zijn nog meer kleuren die problemen opleveren voor mensen. Daarvoor moeten we kijken naar dat andere deel van onze lichtontvangst: het brein. Kleurwaarneming gebeurt niet alleen met de kegeltjes in onze ogen, maar ook met de interpretatie waarvoor we onze hersenen nodig hebben. De kleuren paars die mensen zien, worden namelijk niet opgevangen door de kegeltjes op onze netvliezen. We hebben immers geen uv-receptoren, maar wel blauwe en rode. Ons brein maakt daar paars van. Het is niet het paars dat vlinders en bijen waarnemen met hun uv-receptor. Het is eigenlijk een bedenksel, een goeie gok van ons brein.

Op een zogenoemd chromaticiteitsdiagram is goed te zien welke kleuren het menselijk brein nog meer brouwt. Langs de curve staan alle kleuren die de menselijke receptoren puur waarnemen. Alle kleuren daarbinnen en langs de rechte lijn tussen violet en rood worden gecombineerd door ons brein. En daar komen we een heel eind mee.

Chromaticiteitsdiagram van het voor mensen zichtbare spectrum. Beeld Ted du Bois

Het chromaticiteitsdiagram In een chromaticiteitsdiagram kunnen we goed zien welke kleuren vallen in het zichtbare spectrum voor mensen. De kleuren langs de boog, die in de linkeronderhoek beginnen met violet en dan via blauw, groen, geel, oranje ten slotte overlopen in rood in de rechteronderhoek, zijn de kleuren die onze receptoren puur waarnemen. Het hele kleurvlak daartussen zijn de kleuren die ons brein samenstelt, naar aanleiding van de pure kleursignalen van de receptoren op onze netvliezen. Dat geldt ook voor de rechte verbindingslijn tussen violet en rood, namelijk de paarse kleuren. In het midden loopt het witte licht, dat kan variëren van warm wit licht met rode of gele tinten, tot koud licht dat blauwe tinten heeft.

Toch missen we een paar kleuren, zeggen de Amerikaanse wetenschappers Brian Tsou en Vince Billock. Tsou en Billock doen onderzoek naar kleuren voor de Amerikaanse luchtmacht en hebben kleuren ontdekt die ons brein niet zomaar kan combineren. Dat zijn de kleuren die zij onmogelijk of verboden noemen. De wetenschappers claimen dat zij erin geslaagd zijn tijdens experimenten testpersonen deze kleuren te laten zien. Het gaat om de kleuren blauw-geel en rood-groen, welke nadrukkelijk niet hetzelfde zijn als respectievelijk groen en bruin. Groen is de kleur die je krijgt als je blauw met geel mengt. Sommige groene kleuren leunen meer naar de kant van het blauw en andere groene kleuren zijn geliger, maar geen enkele kleur groen is zowel blauw als geel. Ditzelfde principe geldt voor rood-groen. Rood-groen is niet hetzelfde als bruin, omdat bruin nooit in gelijke mate groen en rood oogt. Groen en rood verdwijnen in de kleur bruin, net zoals de kleuren geel en blauw verdwijnen in de kleur groen.

De zenuwbaan zit al vol

Wat maakt geel-blauw of rood-groen tot een verboden kleur? Dat heeft te maken met het brein. De cellen in de kegels dragen de blauwe, groene en rode data over naar zenuwcellen, die de kleursignalen naar de hersenen sturen. De zenuwen maken er vier kleuren van, namelijk blauw, geel, groen en rood. Hoe de zenuwen exact het signaal aan het brein doorgeven, dat moet de kleuropponentietheorie verklaren. Volgens deze theorie zijn er twee zenuwbanen: een voor blauw en geel en een voor rood en groen, waardoor deze kleuren tegengesteld zijn voor elkaar en niet tegelijkertijd kunnen worden waargenomen. De ene zenuwbaan geleidt geel of blauw, maar niet beide tegelijkertijd. Dat geldt ook voor de andere zenuwbaan: die doet rood óf groen.

Dat is de theorie, maar valt die te omzeilen? Tsou en Billock zijn altijd terughoudend geweest over de details van het experiment. Hun onderzoeksrapporten vallen onder de geheimhouding van de Amerikaanse defensie, en ze zijn niet bereikbaar voor een toelichting. Maar neurowetenschapper Jeroen Goossens van het Donders Instituut aan de Radboud Universiteit in Nijmegen vindt het concept van onmogelijke kleuren kunnen zien nog niet zo gek. Hij heeft zelf veel hersenonderzoek gedaan naar het zien van licht. “Het klassieke idee is dat blauw en geel met elkaar in competitie gaan en dat een van die kleuren het wint in signaaloverdracht. Als je ervoor zorgt dat zowel het geel als het blauw even helder is, zorg je voor gelijkspel voor de zenuwen.”

Verder benadrukt Goossens dat het belangrijk is om de focus stabiel te houden. De oogbal maakt altijd kleine bewegingen en daarmee dus ook het netvlies. Een consistente focus op kleurvlakken is daarom lastig. Spiegels die meebewegen met die kleine bewegingen fixeren de blik op het kleurvlak, zodat deze als het ware vastgeplakt wordt op het netvlies.

Ten derde hebben ze niet gekozen voor toevallige deelnemers aan het experiment, maar voor deelnemers die receptoren met een grote gelijke gevoeligheid hebben. “Als jouw blauwreceptor namelijk veel gevoeliger is dan je groenreceptor, werkt het experiment natuurlijk niet. Dan wordt het geel alsnog verdrongen. Onder die voorwaarden kan het inderdaad dat men nieuwe kleuren heeft waargenomen.”

Omschrijf het maar eens

Volgens de Amerikaanse onderzoekers lukte het experiment bij zes van de zeven deelnemers. De zevende deelnemer bleek namelijk alleen grijs te zien in plaats van geel-blauw of rood-groen. De overige zes konden de onmogelijke kleuren wel zien, maar hadden veel moeite deze te omschrijven. Ze konden de kleuren nog uren na het experiment helder voor de geest halen.

Ook thuis is het experiment provisorisch na te bootsen. Je hebt er een blauw en geel kleurvlak voor nodig die even helder zijn (of een rood en groen kleurvlak natuurlijk). Een kruis in het midden helpt je ogen te focussen. Met een beetje oefening moet het mogelijk zijn het gele en het blauwe kleurvlak visueel samen te laten vloeien en een geel-blauwe kleur te zien.

Nu is het wel de vraag wat er gebeurt met blauw-geel, infrarood of ultraviolet als we deze niet kunnen zien. Blijven dergelijke kleuren onzichtbaar of interpreteert ons brein dit als een andere kleur? Dat ligt eraan om welke kleur het gaat. Een paardenbloem is voor een mensenoog egaal geel, maar door de ogen van een vlinder hebben de buitenste randen van de bloemblaadjes een ultraviolette kleur. Het ultraviolet is voor ons onzichtbaar, maar we zien het als geel. Blauw-geel zal voor een groene tint doorgaan en rood-groen voor een bruine.

Of het aan onze kegeltjes ligt of aan onze hersenen, sommige kleuren zullen voor de meeste stervelingen nooit te zien zijn. Maar onder de juiste omstandigheden lijkt het een enkeling dus wel gegeven.

Geel-blauw zien, de tip van neurowetenschapper Jeroen Goossens Zet het onderstaande plaatje over het hele scherm, en ga met je neus en voorhoofd boven op het scherm zitten. Het puntje van je neus zet je op de scheidslijn tussen geel en blauw zodat het geel alleen in je linkeroog, en het blauw alleen in je rechteroog valt. Blijf recht vooruit staren, en merk op wat er met de kleuren op de middenlijn gebeurt. Je kunt dan mogelijk de kleuren zien variëren van geel naar geel-blauw naar blauw, naar blauw-geel enzovoorts.