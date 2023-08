‘Ik weet zelf niet of mijn personage een moordenares is of niet’: Duitse steractrice Sandra Hüller over haar hoofdrol in ‘Anatomie d’une chute’

Met haar rol in Toni Erdmann veroverde ze wereldwijd harten, vandaag draagt ze Gouden Palmwinnaar Anatomie d’une chute op haar getalenteerde schouders. Sandra Hüller (45) is dé Duitse actrice van het moment, al huivert ze zelf van het woord ‘carrière’. ‘Soms verdwijn ik graag een tijdje.’

Wie dit jaar prijzen wilde winnen op het filmfestival van Cannes, kon maar beter Sandra Hüller casten. De 45-jarige Duitse speelde hoofdrollen in de twee films die met de hoogste onderscheidingen gingen lopen. In Jonathan Glazers ijzingwekkende Holocaustdrama The Zone of Interest, dat de Grand Prix won, schitterde ze als de akelige echtgenote van een nazi-officier, die haar persoonlijke paradijsje opbouwt in de schaduw van het vernietigingskamp van Auschwitz. Gouden Palmwinnaar Anatomie d’une chute is volledig opgehangen aan haar vertolking: Hüller speelt Sandra, een schrijfster die beschuldigd wordt van moord nadat haar man Samuel van het balkon van hun Alpenchalet te pletter stort. Is hij gesprongen, gevallen, of heeft Sandra hem geduwd? Een assisenproces moet uitsluitsel brengen.

Het zijn twee rollen met een scherp randje: personages die de kijker uitdagen, en soms weerstand of - in het geval van The Zone of Interest - zelfs walging oproepen. Hüller vindt niet dat ze daarmee iets bijzonders doet, zegt ze ons in Cannes: “Zo is het in de echte wereld toch ook? Mensen zijn niet wit of zwart. Ik ken niemand die altijd alles goed doet. Ambiguïteit is deel van het leven. De uitdaging is om dat echt te omarmen en ermee aan de slag te gaan.”

Geen whodunit

Goed of slecht: in Anatomie d’une chute hangt het er maar vanaf hoe je naar Sandra kijkt. De een ziet een manipulatieve moordenares, de ander een vrouw met karakter, die slachtoffer wordt van framing en sluimerend seksisme. “Of ze schuldig is of niet, daar gaat het niet om”, zegt Hüller. “Zelfs regisseur Justine Triet en ik hadden voor onszelf niet uitgemaakt of Sandra haar man nu geduwd had of niet. Deze film lijkt misschien een whodunit, maar eigenlijk gaat hij over hoe we denken over anderen, waartoe we hen in staat achten, en hoe onze perceptie helemaal gekleurd kan worden door bepaalde feiten. In deze film worden op het proces bijvoorbeeld zaken over Sandra’s seksualiteit onthuld, en wordt een hevige echtelijke ruzie openbaar gemaakt. Hoe verandert die informatie de manier waarop mensen naar haar kijken?”

Dat mensen over elkaar oordelen, is van alle tijden. Maar vandaag geldt dat toch nog een tikje meer. Het rechtbankdrama dat zich in Anatomie d’une chute ontvouwt, is op sociale media dagelijkse kost, weet Hüller. “Wanneer iemand van iets ergs beschuldigd wordt, en dat online de ronde begint te doen, hebben velen snel een oordeel klaar. Ik heb het daar moeilijk mee. Ik ben geen advocaat of rechter, dus ik wacht liever af totdat er een echt juridisch verdict is.”

Sandra Hüller acteert al een kwarteeuw, maar is pas de laatste jaren de Duitse landsgrenzen ontgroeid. Vandaag is ze een naam die Duitse films meteen op de radar zet bij een internationaal publiek, en acteert ze ook niet meer alleen in haar moedertaal. In Anatomie d’une chute spreekt Hüller Engels en Frans, en vooral dat laatste kostte haar heel wat moeite. “Ik heb veel les gevolgd om me de taal eigen te maken, maar eerlijk gezegd kan ik nog altijd geen deftig gesprek voeren in het Frans”, lacht ze gegeneerd. “Ik versta nagenoeg alles, maar mijn grammatica blijft bedroevend slecht. Nochtans hou ik enorm van talen. Als kind al leerde ik zes jaar lang Russisch op school (Hüller groeide op in het communistische Oost-Duitsland, LT). Dat was mijn eerste vreemde taal. Ik hou ervan dat elke taal zich op een andere manier in je mond en je lichaam nestelt. Als je een andere taal spreekt, veranderen je lichaam en je bewegingen mee.”

Beeld LESFILMSPELLEAS

Wat is waar?

Taal speelt ook een cruciale rol in Anatomie d’une chute: Sandra, een Duitse die in Frankrijk woont, moet zich in de film verdedigen in een taal die niet de hare is, en schakelt regelmatig op Engels over. “Dat speelt in haar nadeel,” zegt Hüller, “want mensen zijn sneller geneigd om iemand te geloven als ze met hun eigen oren kunnen verstaan wat die zegt. Maar dat is gevaarlijk, want de waarheid is volgens mij iets dat je niet zomaar kan uitleggen. Dat is de diepe vraag die deze film stelt: wat is waar? En waarom geloven we iemand? Geloven we mensen waarin we onszelf herkennen? En kunnen we ook mensen geloven die een levensstijl of een overtuiging hebben die niet strookt met de onze?”

Dat Hüller vandaag in verschillende talen kan acteren, heeft ze in belangrijke mate te danken aan Toni Erdmann, de weergaloze Duitse komedie die in 2016 het festival van Cannes inpakte, in cinema’s over de hele wereld vertoond werd, en een Oscarnominatie kreeg. Maar wanneer we Hüller vragen wat de impact van die film op haar carrière is geweest, antwoordt ze met dezelfde verrassende oprechtheid als haar personage Sandra tijdens haar proces: “Ik hou niet van het woord ‘carrière’. Want dat impliceert dat ik een soort plan zou hebben, en dat is niet het geval. Ik heb bijvoorbeeld af en toe echt nood aan rust, en wanneer ik dat voel, verdwijn ik even, ga ik weg van alles en iedereen. Dat is natuurlijk vergif als je een echte carrière nastreeft. (lacht) Ik bekijk mijn werk dus niet als een plan, maar als iets dat op me af komt. Als een soort geluk. Natuurlijk werk ik hard, wanneer ik een rol krijg. Maar ik probeer nooit iets te forceren, of iemand van mijn kunde te overtuigen. Ik doe gewoon.”

‘Anatomie d’une chute’ speelt vanaf 30/08 in de bioscoop.