Het brengt wat teweeg, een feest voor de vijftigste huwelijksverjaardag van je ouders organiseren. Samen duiken we in fotoalbums, ik zie mezelf terug op beelden waarvan de context grotendeels is vervaagd. De herinneringen borrelen op, de ene helderder dan de andere. Aan gezinsvakanties, familiefeesten, grootouders die er niet meer zijn.

Met de eerste september in aantocht komen ook flarden uit de eigen schooltijd naar boven. Mijn vader die ons komt wekken en de kat nog even in mijn slaapkamer binnenlaat. Mijn moeder die tijdens de eerste dagen van het schooljaar aan de grote eettafel onze nieuwe boeken kaft. De geur van dat bruine papier.

Afgelopen week hoorde ik vrienden vertellen over hun nu al onhandelbare kroost en ik vraag me af of ik ook zo baalde om terug naar school te gaan. En keken mijn ouders, net als mijn vrienden nu, dan ook stiekem uit naar september? Naar ‘alles weer normaal’. Naar een beetje meer structuur. In retrospect begrijp ik hen, ik voel me namelijk ook opgelucht nu ik opnieuw de regelmaat van wekelijkse deadlines heb.

Marjolijn Vanslembrouck, chef De Morgen Magazine