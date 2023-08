‘Ik sus mezelf met het idee dat Prince mij toestemming heeft gegeven om lui te zijn’

De muziekcarrières van Selah Sue en Thomas Geysen lopen sterk uiteen. Geysens electroproject KRANKk timmert nog aan de weg terwijl Selah Sue als grande dame van de Belgische soul incontournable is. De passie voor jazz en drum-‘n-bass bracht hen nu samen. Niet verwonderlijk volgt straks een samenwerking.

Selah Sue hoeft niet lang na te denken als we haar vragen wanneer de muzikale perfectie laatst nog eens haar pad kruiste. “Ik zag onlangs Herbie Hancock op Gent Jazz”, zegt ze, ei zo na zwijmelend. “Nu ja, hij en zijn bandleden zijn sowieso al goden. Wat zij hebben als ze samen musiceren, dat is het summum. Zoveel vrijheid! Zoveel spelplezier! De levensvreugde die zij uitstraalden! Meesterlijk. God op een podium, noem ik dat. Creatie ten top. Het deed me een beetje denken aan een psychedelische trip. Je verstand staat uit en je drijft op schoonheid.”

Naast haar in de sofa knikt Thomas Geysen wijdogig. Hij herkent de overrompelende euforie die een mens kan treffen wanneer muzikale genialiteit zich op een zilveren schoteltje aandient. “Ik voelde dat toen ik ooit Chick Corea zag spelen. Maar ook de bassist Thundercat bracht mij al van mijn melk.”

We keuvelen over jazz en elektronische muziek, over schoonheid en ontroering in de knusse muziekstudio bij Selah Sue thuis in het Leuvense, tussen mengpaneel en keyboards. De zangeres geniet van een korte pauze in een heftig tourschema. De volgende weken doet ze Frankrijk, Zwitserland en Roemenië aan, bij ons staan onder meer Dranouter, de Leuvense Half-Oogst Feesten en Crammerock op het programma.

Drummer-producer Thomas Geysen vormt samen met producer-pianist Aram Abgaryan en gitarist Willem Heylen het Antwerpse electronicaproject KRANKk, dat in het verleden hoge ogen gooide met erg Brits klinkende clubmuziek: stuwende, schaduwrijke grime bijvoorbeeld waarvoor de mannen Londense rapgrootmeesters zoals Manga Saint Hilare een microfoon onder de neus duwden.

Selah Sue rechts, Thomas Geysen van Krankk links. Beeld Thomas Nolf

Dichter bij huis bewees KRANKk moeiteloos dat zijn mélange van oer-Londense dancegenres zoals 2-step en jungle prachtig aardt bij de stemmen van Belgische rappers en zangeressen zoals Shaka Shams, Miss Angel, Blu Samu en Rare Akuma. Op dit moment zit het trio in de laatste fase van het debuutalbum van de Brusselse zangeres Martha Da’ro, waarop zij de meeste producties verzorgen. In het najaar verschijnt eveneens hun eerste samenwerking met Selah Sue: een liedje dat op het volgende KRANKk-album zal prijken.

“Toen we net aan het conservatorium van Antwerpen waren afgestudeerd en droomden over samenwerkingen met Belgische artiesten, stond jij hoog op onze lijst”, zegt Geysen tegen Selah Sue. Een ontmoeting in de backstage van Pukkelpop zorgde wat later voor de aha-erlebnis. De KRANKk-bende ging er met het Selah Sue-kamp helemaal uit de bol tijdens een concert van de drum-‘n-bass-band Noisia.

“Daarna heeft het lang geduurd voor we écht konden afspreken”, aldus Selah Sue. “Er kwam altijd iets tussen. (tot Geysen) Maar jij was wel heel zeker van je stuk en dat vond ik wel cool. Vorig jaar zat ik in een bad vibe, dus ik voelde het mentaal niet helemaal om muziek te maken. Maar jij bleef aandringen: ‘Hey, gaan we toch niet iets proberen?’ Twee weken later: ‘Hey, zouden we het nú proberen?’” (lachen allebei)

Jullie hebben een internationale sound gemeen. In tegenstelling tot Vlaamse popartiesten die met hun geluid niet van onder de kerktoren weggeraken, klinken jullie allesbehalve kneuterig. Mocht ik jullie niet kennen, men zou me kunnen wijsmaken dat Selah Sue en KRANKk uit pakweg Londen of Los Angeles afkomstig zijn. Hoe moeilijk is dat, internationaal klinken?

Selah Sue: “Als je dáárover begint na te denken, gaat het niet lukken, denk ik. Je muziek moet oprecht zijn. Dat je toevallig internationaal klinkt, is geluk hebben. Omdat we in een superklein land leven, hebben Belgische muzikanten nu eenmaal altijd heel aandachtig geluisterd naar hun buitenlandse collega’s. Vooral als het over soul, hiphop of elektronische muziek gaat: die genres waren lang schaars in ons land. Ik heb met die invloeden iets gebrouwen waarin ik mezelf weerspiegeld zie. Mijn muziek is eerlijk.”

Akkoord, maar je legt toch érgens een lat? Iedereen weet dat je met schabouwelijk Engels en een sound die niet kan wedijveren met buitenlandse acts de grenzen niet over kunt. Dus pas je een instinctieve kwaliteitscontrole toe.

Selah Sue: “Ja, dat klopt. Het is instinctief. Ik heb geluisterd naar het beste van het beste. The Miseducation Of Lauryn Hill, probeer dat maar eens te overtreffen. Maar je kunt er wel datgene uithalen wat in je eigen verhaal past. Ik heb nooit geprobeerd om even goed als Lauryn Hill te zijn, dat heeft geen zin. Maar je kunt de lat inderdaad hoog leggen. Voor mijn laatste album heb ik bijvoorbeeld gewerkt met een producer uit L.A. die elke tekstregel heeft nagekeken, woord voor woord, en die mij heeft getoond hoe ik het accent zo juist mogelijk krijg.”

Sport is alles

Eenzelfde perfectionisme tekent de projecten die KRANKk al op de goegemeente afvuurde. De heren experimenteerden in het verleden op hoog niveau met sounddesign en immersieve, multimediale concerten waarbij het publiek als het ware wordt ingebed in de muziek. Ze sloegen de handen in elkaar met de organisatie KONEKT, die ijvert voor een betere maatschappelijke inclusie voor mensen met een beperking. Vorig jaar vertaalden ze hun futuristisch aandoende aanpak naar drie goed onthaalde shows op Pukkelpop.

Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat KRANKk moeilijk in een hokje te plaatsen is, laat staan dat concertprogrammatoren en boekers het trio probleemloos een plekje kunnen bieden op affiches. Het frustreert Geysen zichtbaar. “Waarom zouden wij ons tot één genre of stijl moeten beperken?”, klinkt het hoofdschuddend.

“Sommige mensen binnen de muziekindustrie raadden ons aan om een telkens een andere artiestennaam te kiezen voor een nevenproject. (fel) Zijn ze gék? Dat zorgt voor kortsluiting in mijn hoofd! Waarom zouden we KRANKk opsplitsen in pakweg drie verschillende projecten?”

Thomas, jij combineert je muzikantenjob vooralsnog met een job in het onderwijs. Je geeft muzikale opvoeding in het middelbaar. Met een leerkracht als jij kan ik me voorstellen dat je de leerlingen iets meer biedt dan Bach en blokfluit?

Geysen: “Ik wil van mijn klas weten hoe die mensen muziek zien en hoe ze zichzelf zien ontplooien. Hoe willen ze hun plek in deze wereld veroveren? (enthousiast) Ik kan vanuit een expertise praten en bovenal is muziek iets waarmee je heel snel een connectie kunt bouwen. Het gaat over energie en emoties.”

Selah Sue: “Klopt helemaal. Muziek overstijgt taal en religie. Het is magisch om live te spelen met een band waarbinnen iedereen in hetzelfde moment zit. Iedereen is evenwaardig. Het is een waardevol, meditatief moment. Je houdt echt van elkaar als je samen in die vibe zit. Da’s pure liefde.”

Je leert die jongeren dus alles over de drum-‘n-bassgoeroes van weleer zoals Roni Size en Goldie?

Geysen: (enthousiast) “Jazéker, sowieso, want Goldie heeft ooit samengewerkt met een klassiek orkest. Op die manier eer je tegelijkertijd het klassieke en het authentieke. Het is niet zo gemakkelijk om de jeugd van tegenwoordig bij het nekvel te pakken. Maar mijn manier wérkt gewoon. Ik vind het zelf superinspirerend.”

Selah Sue: “Het is zo waardevol wat je doet, toch? Je staat aan het begin van hun leven en je kunt hen zoveel bieden.”

Geysen: “Vorig jaar kon ik er het laatste trimester niet altijd zijn omdat ik met een gescheurde kruisband zat. Plots kreeg ik heel emotionele, diepgaande brieven van ouders waarin ze schreven dat hun kind volledig was opengebloeid door mijn lessen. Zotte dingen.”(lacht)

Selah Sue: “Ik vind het belangrijk dat een muzikant nog iets on the side heeft. Ik sport bijvoorbeeld vollenbak. In de natuur gaan wandelen, helpt ook. Zie je, op tournee gaan, is gemakkelijk. Je krijgt veel bevestiging, je agenda wordt geregeld en je plukt de vruchten van het harde werk. Maar wat daarna komt, is minder evident: een lange periode thuis zijn om songs te moeten schrijven. Een volledig lege agenda hebben om het te moeten waarmaken, vind ik heel stresserend. Inspiratie komt vaak als een doorlopende flow en dan wil je ’s avonds kunnen doorwerken. Dit is geen 9-to-5-job. En als er kinderen zijn, sta je om kwart voor vier aan de schoolpoort te kletsen met andere mama’s over…(giechelt)… over niks. Je pikt de kinderen op, je moet nog eten maken. Da’s meteen een stevige mind switch. Ik ben blij dat mijn partner ook muziek maakt en dat hij soms kan inspringen.”

Thomas, jij bokst. Is dat meer dan een uitlaatklep?

Geysen: “Sowieso. Ik geef ook bokstrainingen. Een op een. Ik ben geen vechter, laat staan een agressieveling, maar ik hou van die sport. Je leert jouw lichaam nu eenmaal op de meest efficiënte manier gebruiken. Het is een mega-uitlaatklep. Ik zou gek worden indien ik dat niet zou doen. Het brengt mijn leven in balans.

Selah Sue: “Sport is álles, toch? Luister je naar muziek als je bokst?”

Geysen: “Tijdens het boksen niet altijd omdat dat nu eenmaal al gebaseerd is op een ritme. Je traint je concentratie. Je leert er nederig zijn: je moet niet als de grote held naar een training komen. Als je niet geconcentreerd bent of als jouw discipline te wensen over laat en je doet het niet met het nodige respect…tja, dan krijg je lappen. Maar in mijn geval helpt het dus wel echt.”

Lui met Prince

Muzikanten zijn vandaag een stuk eerlijker wanneer het over hun mentale gezondheid gaat. Selah Sue speelde daarin een voortrekkersrol, maar ook collega’s als Stromae en James Blake praatten er opvallend openhartig over. Hoe zit dat bij KRANKk?

Geysen: “We leren er allemaal mee omgaan. Het is voor iedereen anders. Het leven gaat met ups-and-downs en je leert elke dag een balans zoeken tussen het positieve en het negatieve. Hoe balanceer je tussen wat gemakkelijk loopt in het leven en de vervelende confrontaties?”

Allemaal goed en wel maar is de industrie er klaar voor? De getuigenissen van muzikanten zijn één. Een muziekindustrie die er vervolgens naar handelt, is twee.

Selah Sue: “Ik mag me op dat vlak gelukkig prijzen. Mijn management en mijn label beschermen mij. Tegelijk begrijp ik de angst van de industrie. Er worden nu eenmaal nog amper fysieke platen verkocht. Daardoor reageert iedereen verkrampt en overwegen artiesten soms om vooral op veilig te spelen. Kijk, ik ben de voorbije jaren door de donkerste krochten van mijn psyche gegaan: de zwaarste depressie die je kunt hebben. Mijn management zei godzijdank simpelweg: ‘Als het niet lukt, dan lukt het niet’. Als ik niet klaar ben voor de plaat, dan stellen we ze uit. Wat ik nu vertel, zou geen uitzondering mogen zijn op de regel. Het zou de standaardreactie moeten zijn. Maar ik besef dat dat absoluut niet het geval is. Voor een stuk helpt een goede mindset wel. Want ik ben dankbaar voor alles wat komt.”

Hoe zie jij KRANKk evolueren? Een veteraan als jij die overal ter wereld speelt en die ooit het voorprogramma van Prince verzorgde in het Sportpaleis heeft ongetwijfeld gouden raad te over.

Selah Sue: “Als ik Thomas hier hoor vertellen, leer ik van hém. Zijn passie, zijn vuur en zijn expertise zijn nu al impressionant. Als ik in een dipje zit, zal ik wellicht bij hem komen smeken: ‘Wat moet ik doe-oe-oen, Thomas?’ (lacht) Jullie zijn getalenteerd, jullie hebben het hart op de juiste plaats, jullie hebben niet te veel last van jullie ego’s. Je bent perfect aan het doen wat je moet doen, alleen moeten de externe factoren natuurlijk mee willen. Het draait namelijk niet alleen om talent. Je moet geluk hebben met de tijdgeest. En met jouw entourage. Oké, jullie willen graag wat vaker optreden, dat begrijp ik. Maar jullie maken fantastische muziek. Het scheppingsproces an sich is al superwaardevol.”

Wat is de beste raad die je zelf ooit kreeg?

Selah Sue: “Prince zei me ooit iets wat mij nog steeds voedt in mijn luiheid. Toen ik hem ontmoette, vroeg ik of ik wat meer gitaarles zou moeten volgen, want ik voelde me niet goed genoeg als gitariste. Hij antwoordde: ‘No, because you breathe music, so never take lessons, just breathe’. Dus telkens ik speel en denk: ‘Fuck, ik ben echt supercrappy op gitaar‘, dan sus ik mezelf met het idee dat Prince mij de toelating heeft gegeven om lui te zijn.” (lacht)

Selah Sue speelt 6/8 op Dranouter.