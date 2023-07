‘Ik kan eigenlijk niets bedenken waarop het schildklierhormoon níét inwerkt’

De schildklier is zonder twijfel een van onze minder bekende organen. Wellicht weet u niet eens waar ze juist zit, hoe ze eruitziet en wat ze precies doet. Terwijl de schildklier een enorme invloed heeft op de goede werking van uw lichaam. Meteen ook de reden waarom ze een breed gamma gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Maar ook waarom er bij allerlei klachten vaak onterecht – ‘het ligt aan mijn traag werkende schildklier’ – in de richting van dit misbegrepen en enigszins mysterieuze orgaantje wordt gewezen. Hoog tijd, kortom, om ze eens nader te bekijken.

Professor Lapauw, u hebt een boek geschreven over de schildklier, getiteld Over de grote impact van een klein orgaan.

Bruno Lapauw (professor endocrinologie aan het UZ Gent): “De schildklier is inderdaad een zeer klein orgaan: ze weegt amper 15 tot 20 gram. Ze bevindt zich onderin de hals, voor de luchtpijp en onder de adamsappel. Omdat ze twee kwabben heeft, heeft ze een beetje de vorm van een vlinder. Maar eigenlijk dankt ze haar naam aan het feit dat ze lijkt op de vorm van een Grieks schild.”

Welke functie heeft de schildklier?

“Het is een endocriene klier, net als de bijnier, de teelballen en de eierstokken. Dat wil zeggen dat ze hormonen aanmaakt die aan het bloed worden afgegeven en vervolgens naar diverse organen en weefsels worden vervoerd. In de schildklier worden twee belangrijke hormonen aangemaakt: tri-joodthyronine, of kortweg T3, en thyroxine, of T4. Dat laatste is een ‘voorloperhormoon’. Anders gezegd: T4 heeft zelf zo goed als geen biologische activiteit, en moet bijgevolg eerst worden omgezet in het actieve schildklierhormoon T3. Dat gebeurt voornamelijk in de lever.”

Wat doet het actieve schildklierhormoon precies?

“Het beïnvloedt een hele reeks processen in de cellen. Het activeert of blokkeert bepaalde genen in de celkern. De cel zal daardoor meer of minder eiwitten aanmaken. Dat kan de functie van een cel veranderen, ze laten groeien of doen afsterven. Daarnaast heeft T3 een belangrijke impact op de mitochondriën: dat zijn de energiefabriekjes die in bijna elke cel aanwezig zijn.”

Schildklierhormoon heeft een grote invloed op heel wat weefsels en organen, onder meer de hersenen en het zenuwstelsel.

“Klopt. Hoe groot die invloed is, zie je bij kinderen die zonder goed functionerende of zelfs – dat gebeurt weleens – zonder schildklier worden geboren. Zulke kinderen zullen zich geestelijk en lichamelijk niet normaal ontwikkelen. Hun metabolisme, of stofwisseling, zal ook zeer gestoord zijn. Die aandoening wordt cretinisme genoemd. Daar komt ook het Franse scheldwoord crétin vandaan.

“Verstoringen aan de schildklierfunctie hebben een grote impact op ons lichaam. Als er te veel schildklierhormoon wordt aangemaakt, word je hyperactief, zeer alert en prikkelbaar. Je reflexen worden dan ook extra vinnig. Bij een tekort zie je dan weer net het omgekeerde: dan krijg je te maken met concentratiestoornissen, worden je reflexen trager en gaat alles wat moeizamer.

“Er zijn eigenlijk weinig organen waarop het schildklierhormoon géén invloed heeft. Het heeft bijvoorbeeld ook een impact op het hart, de bloedvaten, de spieren, de vetcellen en het vetweefsel. En zeker ook op de lever: het laboratorium en de afvalverwerkingsfabriek van het lichaam. Hoeveel stollingseiwitten de lever aanmaakt, wordt mee bepaald door het schildklierhormoon. Een overschot kan tot bloedstolsels of tromboses leiden. Een tekort kan bloedingen in de huid of spieren tot gevolg hebben. Het verwerken van cholesterol door de lever wordt ook heel sterk door het schildklierhormoon beïnvloed.”

Er is ook een grote impact op de fertiliteit. Bij vrouwen die zwanger willen worden, is een goed functionerende schildklier van groot belang.

“Klopt. Als er te veel of te weinig schildklierhormoon wordt aangemaakt, raakt de menstruatiecyclus verstoord, en dat heeft natuurlijk een invloed op de vruchtbaarheid en de kans om zwanger te worden. Er is mogelijk een verband tussen schildklierafwijkingen en moeilijkheden om zwanger te worden. Vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen, of die het risico lopen op een vroegtijdige miskraam, krijgen daarom vaak een synthetisch schildklierhormoon toegediend, hoewel het verband niet onomstotelijk bewezen is.

“Wat we wél zeker weten: tijdens de eerste twintig weken van de zwangerschap produceert de baby zelf geen schildklierhormoon. Daarvoor is hij volledig afhankelijk van de moeder. We denken dat onvoldoende blootstelling aan schildklierhormoon vroeg in de zwangerschap nadelige gevolgen kan hebben voor de intelligentie van het kind. Zeker in die eerste fase van de zwangerschap is een goed werkende schildklier dus belangrijk.”

Schildklierhormoon regelt ook onze energiehuishouding. Zo heeft het onder meer een impact op de warmte die ons lichaam aanmaakt. Dat is ook de reden waarom mensen met schildklierstoornissen het sneller koud of warm hebben.

“Mensen met te veel schildklierhormoon hebben het inderdaad vaak te warm en zweten veel sneller. Bij extreem hoge concentraties schildklierhormoon, een zogeheten thyroïdstorm, kan men koorts krijgen, tot meer dan 40 graden. Bij een tekort zul je dan weer sneller een koudegevoel hebben, maar kan de lichaamstemperatuur ook gevaarlijk laag zakken. Het is dus een belangrijke regelaar van onze lichaamstemperatuur.

“Schildklierhormoon heeft verder ook een invloed op het skelet, de huid, het spijsverteringsstelsel, het immuunsysteem, de zintuigen, het beenmerg… Ik kan eigenlijk niets bedenken waarop het níét inwerkt. Dat is ook de reden waarom schildklierstoornissen zoveel verschillende klachten kunnen veroorzaken. En ook waarom ze vaak tot verwarring leiden.”

Lees ook Reinhart Speeckaert, professor dermatologie: ‘De grootste boosdoener voor melanomen is verbranding op jeugdige leeftijd’

KROP IN DE KEEL

Schildklierproblemen komen vaak voor: een op de tien mensen krijgt er ooit mee te maken.

“De vraag is wel of je dat altijd als een probleem moet bestempelen. Als we bij iedereen een echografie van de schildklier zouden maken, vinden we bij ongeveer de helft van de mensen knobbeltjes op de schildklier. Die hoeven echter niet noodzakelijk een probleem te zijn. Dat is het pas wanneer die knobbeltjes klachten veroorzaken, een impact hebben op de werking van de schildklier of wanneer er een risico bestaat dat het om schildklierkanker gaat. Anders is het hoogstens een esthetisch probleem, omdat je nek wat dikker is. In dit geval letterlijk, ja (lacht).

“Hetzelfde geldt voor stoornissen bij de aanmaak van schildklierhormoon. Niet elke afwijking is een probleem. De testen waarmee de diagnose gebeurt zijn zo gevoelig dat ze de kleinste afwijking oppikken. Terwijl het helemaal niet gezegd is dat die mensen klachten hebben, of dat hun klachten verbeteren als we ze behandelen. Je had het daarnet over een op de tien mensen die met een stoornis te maken krijgen, maar daar zit dus óók de groep zonder klachten bij. In ons land slikken zo’n 650.000 mensen schildklierhormoon. Dat is bijna 10 procent van de volwassen populatie. Het lijkt er dus op dat we te veel mensen behandelen, zonder dat het écht nodig is. Dat is minder onschuldig dan het lijkt, want onnodig behandelde patiënten die te veel schildklierhormoon krijgen toegediend, lopen op lange termijn meer risico op botontkalking en hartritmestoornissen”

Het probleem is ook dat schildklieraandoeningen tot zeer véél symptomen en klachten kunnen leiden. Maar die kunnen ook het gevolg zijn van andere aandoeningen.

(knikt) “Vaak gaat het om klachten zoals vermoeidheid, een gebrek aan energie of gewichtstoename. Maar daar heeft haast iedereen weleens last van. Ik heb het gevoel dat we onterecht te veel aandacht besteden aan milde afwijkingen die vermoedelijk geen enkele impact hebben. Het gevolg: het aantal Belgen dat een of andere vorm van schildkliertherapie volgt, is de voorbije vijftien jaar met een derde toegenomen.”

Hoe gebeurt de diagnose?

“Met een bloedtest. Daarmee kunnen we de hoeveelheid T3 en T4 opsporen, maar vooral ook TSH: het thyroïd stimulerend hormoon, dat de schildklier aanzet om hormoon te produceren. TSH is de beste indicator om afwijkingen te detecteren. Artsen laten vaak ook nog andere stoffen in het bloed meten – laboratoria bieden dat nu eenmaal aan – maar dat heeft zelden nut. In die overdaad aan tests zou best gesnoeid worden.”

Een vaak voorkomende aandoening is struma, ook bekend als kropgezwel: de schildklier is dan abnormaal vergroot.

“In onze regio komt de aandoening relatief vaak voor. Al zijn er streken die het nog slechter doen. Hoe oostelijker je gaat in Europa, hoe meer kropgezwellen er voorkomen. Die sterk vergrote schildklier wordt veroorzaakt door TSH, dat niet alleen de werking, maar ook de groei van de schildklier stimuleert. Als je niet voldoende schildklierhormoon aanmaakt, zal TSH de schildklier doen groeien. Op een bepaald moment ontstaan er dan cellen die sterk groeien én soms ook schildklierhormoon kunnen aanmaken. Een kropgezwel kan dan evolueren tot een zogenaamd toxisch struma. Zo kan de haperende aanmaak van schildklierhormoon in sommige omstandigheden paradoxaal genoeg leiden tot een te hoge productie van schildklierhormoon.”

Hoe ontstaat zo’n kropgezwel?

“Meestal is het een gevolg van een tekort aan jodium – vaak tijdens de kindertijd. Jodium is een onmisbare bouwstof voor de aanmaak van schildklierhormoon. Het zit in de bodem, en komt in ons lichaam terecht via de gewassen en grazende dieren die we eten. Bij ons zit er echter niet genoeg jodium in de grond, waardoor we onvoldoende opnemen via onze voeding. In de Verenigde Staten, waar de bodem veel rijker is aan jodium, komen kropgezwellen veel minder voor.

“Vlees, eieren, zuivel, groenten en graan zijn goede bronnen van jodium, maar nog beter is alles wat uit de zee komt: vis, schaaldieren of zeewier. Maar zelfs als je al die zaken eet, zul je bij ons meestal niet genoeg jodium uit je voeding halen. De Wereldgezondheidsorganisatie promoot in landen met een jodiumtekort daarom programma’s om voeding met jodium te verrijken. Om die reden worden bakkers in ons land sinds 2009 aanbevolen, en dus niet verplicht, om deeg te maken met gejodeerd zout. Dat werkt ook echt: in vier sneetjes brood zit bijna 100 microgram jodium, terwijl de dagelijks aanbevolen inname 150 microgram is. Daarom is het ook zo jammer dat een aantal jaar geleden een aantal dieetgoeroes het nodig vonden het eten van brood te verketteren. Artsen zijn daar toen – volkomen terecht – flink tegen van leer getrokken.”

Je hoort weleens dat een verblijf aan de kust gezond is, omdat er veel heilzaam jodium in de lucht zit.

“Dat klopt helaas niet. Hoeveel jodium in de zeelucht zit, hangt onder meer af van de hoeveelheid plankton in de zee. Bij ons valt dat nogal tegen. Alleen aan tropische kusten kun je jodium uit de lucht halen, wat kustburgemeesters hier ook mogen beweren (lacht).”

Mensen die in de buurt van een kerncentrale wonen, worden aangeraden jodiumpillen in huis te hebben die bij een eventuele kernramp geslikt moeten worden. Maar die jodiumpillen blijken niet voor iedereen even efficiënt.

“Het idee is de schildklier met niet-radioactief jodium te verzadigen, zodat ze de radioactieve vorm van jodium – die bij een kernramp vrijkomt – niet meer kan opnemen. De opname daarvan kan namelijk tot schildklierkanker leiden. Van onder meer de ramp in Tsjernobyl weten we dat vooral kinderen daar een groot risico op lopen. Nu, het is opletten voor een vals gevoel van veiligheid. Die pillen bieden wel bescherming tegen radioactief jodium, maar bij een kernramp komen er ook andere radioactieve stoffen vrij, die de kans op huid- en bloedkanker verhogen. Daartegen beschermen die jodiumpillen uiteraard niet.

“Het duurt vaak ook vele jaren, soms zelfs decennia, voor schildklierkanker voor problemen zorgt. Als je als zestiger aan een dosis radioactief jodium wordt blootgesteld, is – cru gezegd – de kans groot dat je al aan andere kwalen overleden bent voor schildklierkanker tot problemen leidt. Veel veertigplussers zitten bovendien met een kropgezwel dat vol cellen zit die zeer veel schildklierhormoon kunnen produceren. Het enige wat die cellen nodig hebben, is brandstof – jodium dus – om de boel in lichterlaaie te zetten. Dat kan tot hartritmestoornissen en zelfs hartfalen leiden. We denken daarom dat de preventie bij die leeftijdsgroep erger is dan de kwaal. Maar bij kinderen, jongeren, jongvolwassenen en zwangere vrouwen is de inname van jodiumpillen wél aan te raden.”

‘De schildklier regelt heel veel processen. Mensen die te veel schildklierhormonen aanmaken, zweten veel sneller. Wie met een tekort kampt, zal het dan weer sneller koud hebben.’ Beeld Geert Van de Velde

TRAGE TUMOR

Knobbeltjes op de schildklier komen vaak voor. Meestal zijn die onschuldig, maar soms zijn ze dus wél kwaadaardig.

“We schatten dat een op de twintig schildklierknobbels kwaadaardig is. Dat is niet weinig. Schildklierkanker komt best wel vaak voor. Bij mannen en vrouwen staat-ie rond de tiende plaats van meest frequente kankers. Het is evenwel geen zeer dodelijke kanker. In het overgrote deel van de gevallen gaat het om traag groeiende tumoren die goed behandelbaar zijn. Concreet: in België zijn er jaarlijks ongeveer achthonderd diagnoses, waarvan er ongeveer twintig een fatale afloop kennen.

“De standaardbehandeling is een operatie waarbij de knobbeltjes of zelfs een of beide schildklierkwabben volledig worden weggenomen. Eventueel aangevuld met een behandeling met radioactief jodium. Omdat de meeste knobbels traag groeien en mogelijk nooit voor problemen zullen zorgen, zal in de toekomst vermoedelijk vaker gekozen worden voor minder ingrijpende behandelingen, zoals het wegbranden van de tumor met een laser of ultrasone geluidsgolven. Of men laat minder agressieve tumoren soms gewoon zitten.”

Voor schildklierkanker is er slechts één bekende risicofactor: radioactieve straling. Maar om daaraan blootgesteld te worden, hoeft er geen kernbom of kerncentrale te ontploffen.

“Inderdaad. Radioactieve straling komt van alle kanten op ons af. Zo is er de kosmische straling uit het heelal. Piloten van langeafstandsvluchten die vaak op 10.000 meter hoogte vliegen, worden er veel meer aan blootgesteld. Ook uit de bodem komt straling. Die aardstraling kan sterk variëren van streek tot streek: in Wallonië zit bijvoorbeeld meer radongas in de bodem dan in Vlaanderen. Door dat gas komt ook radioactiviteit vrij.

“Ook bouwmaterialen zoals beton, baksteen en gyproc zijn licht radioactief. Dat verdwijnt echter in het niets bij de straling waaraan je wordt blootgesteld bij een CT-scan in het ziekenhuis. Die dosis ligt een paar honderd keer hoger. Een CT-scan van je longen komt qua straling overeen met maar liefst 100 retourvluchten naar Tenerife. Het valt dus aan te raden om zuinig te zijn met medische foto’s.

“Het grootste risico is echter de radiotherapie die gebruikt wordt om andere vormen van kanker te behandelen. Bij de bestraling van lymfomen in de hals, wordt ook de schildklier blootgesteld aan straling, en dat kan voldoende zijn om decennia later schildklierkanker te veroorzaken.”

Onze levensstijl heeft dus zeer weinig impact op de gezondheid van de schildklier?

“Een verstoord dag-en-nachtritme lijkt een impact te hebben op de activiteit van de schildklier, zij het in beperkte mate. Wat wel een rol lijkt te spelen, is lichaamsgewicht: zowel extreem ondergewicht als overgewicht. Er is ondertussen voldoende bewijs dat obesitas de schildklierfunctie kan beïnvloeden. Dat maakt het soms verwarrend voor patiënten. Zij hebben soms de verwachting dat de toediening van schildklierhormoon hun obesitas zal oplossen, terwijl het net omgekeerd is: door te vermageren, zal de schildklierfunctie zich herstellen. Het idee dat je dik wordt van problemen met de schildklier, is zeer hardnekkig. Mensen klagen weleens dat ze hun pillen nemen, en toch nog 15 kilo zijn bijgekomen. Dat bewijst vooral dat het niet aan de schildklier ligt, denk ik dan. We moeten ervoor opletten niet alle gewichtsproblemen aan schildklierstoornissen toe te schrijven, want dat is zeker niet het geval.”

De meest voorkomende aandoening van de schildklier is hypothyroïdie. In dat geval wordt er onvoldoende schildklierhormoon geproduceerd.

“De oorzaak is een auto-immuunaandoening waarbij het immuunsysteem zich tegen de eigen schildklier keert: de immuuncellen vallen de cellen in de schildklier aan en vernietigen ze. De meest voorkomende auto-immuunaandoening die de schildklier aantast, is de ziekte van Hashimoto. Ze wordt behandeld met synthetisch schildklierhormoon dat volledig identiek is aan T4. Het wordt in pilvorm genomen, bij voorkeur dagelijks. En ook liefst nuchter: dan wordt het het best opgenomen door de darmen. Aangezien hypothyroïdie meestal een chronische aandoening is, moet men die pillen levenslang nemen.”

Naar schatting een patiënt op de vijf zou niet de juiste dosis krijgen. Is het zo moeilijk om de ideale dosis schildklierhormoon te bepalen?

“Dat zijn inderdaad de cijfers van recent onderzoek in Vlaanderen. Als endocrinoloog kijk ik daar met enige verbazing naar. Het hoeft namelijk helemaal niet zo moeilijk te zijn. Maar hoe gaat het vaak? Iemand heeft last van vermoeidheid, worstelt met gewichtstoename en heeft licht afwijkende schildklierwaarden, waarna men met een proefbehandeling met schildklierhormoon start. Na een tijdje worden de waarden beter, maar verbeteren de klachten niet. Vaak wordt dan de dosis verhoogd. Zo loop je het risico van overbehandeling.

“Men verkijkt zich ook weleens op hoe traag het systeem werkt. We letten voornamelijk op de TSH-spiegel in het bloed, maar je moet zeker zes à acht weken wachten voor je opnieuw test en de dosis eventueel bijstelt. Vaak hebben zowel de patiënt als de arts zoveel geduld niet en begint men al na een maand, wanneer er nog geen nieuw evenwicht is, de dosis al aan te passen. Als je het stap voor stap doet en de tijd neemt om de zaak te evalueren, mag het bepalen van de correcte dosis schildklierhormoon geen probleem zijn.”

STRALENDE PATIËNT

Het tegenovergestelde van hypothyroïdie is hyperthyroïdie. Dan wordt er te véél schildklierhormoon aangemaakt.

“Die aandoening komt vijf à tien keer minder vaak voor. Ongeveer een op de honderd mensen heeft het. Bij vijftig- of zestigplussers is de oorzaak vooral een kropgezwel. Op die leeftijd heeft zo’n kropgezwel al lang genoeg kunnen uitrijpen om overmatig schildklierhormoon aan te maken. Bij jonge mensen wordt het meestal veroorzaakt door de ziekte van Graves, ook weer een auto-immuunziekte. Het immuunsysteem produceert dan antistoffen tegen de TSH-receptoren op de schildkliercellen, waardoor die continu worden gestimuleerd om schildklierhormoon aan te maken. Het gevolg is dat men zich gejaagd en zenuwachtig voelt. Of last heeft van hartkloppingen of gewichtsverlies. Het hele lichaam gaat eigenlijk in overdrive. Ook kenmerkend voor Graves zijn uitpuilende ogen, waardoor zulke patiënten de hele tijd boos en bang lijken te kijken.

“Hyperthyroïdie behandelen we met middelen die de normale aanmaak van schildklierhormoon tegengaan.

De aandoening wordt ook behandeld met radioactief jodium.

“Klopt. Dat klinkt overigens gevaarlijker dan het is. We geven patiënten dan een radioactieve vorm van jodium. Dat wordt opgenomen door de cellen die schildklierhormoon aanmaken, waarna ze afsterven. De straling is zeer lokaal en gedoseerd, zodat het schildklierweefsel wordt vernietigd, maar je op lange termijn geen kanker riskeert te krijgen. Het is eigenlijk een zeer elegante manier om de schildklier uit te schakelen door het eigen systeem te gebruiken, of eerder, te misbruiken.”

Patiënten worden dus echt radioactief?

“Zeker. Ze moeten voor zo’n behandeling een paar dagen in een speciale isolatiekamer met loden wanden in het ziekenhuis verblijven, waarin enkele dagen niemand binnen mag. Ze mogen geen bezoek ontvangen, en hun nachtkledij of eventuele boeken, krijgen ze pas veel later terug, of worden zelfs vernietigd. Hun urine en ontlasting wordt ook in aparte tanks verzameld, zodat ze niet in het rioolwater terechtkomen.”

Hoelang blijft men dan radioactief?

“Hoewel de rest van het lichaam er geen hinder van ondervindt, kunnen patiënten nog een tijdje straling blijven afgeven. Als ze na hun behandeling het ziekenhuis mogen verlaten, krijgen ze het advies om nog een paar weken afstand te houden van risicogroepen, zoals kleine kinderen en zwangere vrouwen. En het gebeurt weleens dat mensen weken na de behandeling op de luchthaven aan de controle het alarm doen afgaan. Patiënten doen er goed aan om de eerste maanden na de behandeling ook geen kinderen te verwekken. Het radioactieve jodium blijft nog een tijdje in de zaadcellen zitten. Weliswaar in minieme concentraties.”

Men spreekt weleens over een schildklier die ‘te traag of te snel werkt’, maar van die terminologie bent u geen fan.

“Ik hou inderdaad niet van de uitdrukkingen ‘te traag’ of ‘te snel’. In de eerste plaats omdat het medisch niet klopt. Als er teveel schildklierhormoon wordt aangemaakt, werkt de schildklier niet noodzakelijk te snel. Bij een kropgezwel is er gewoon meer schildklierweefsel, zodat er ook meer schildklierhormoon wordt geproduceerd.

“Het is een stokpaardje van mij, maar ik vind de juiste woordkeuze belangrijk. Anders creëer je alleen maar verwarring. Je moet als arts de dingen duidelijk én juist uitleggen. Dat is belangrijk voor de patiënt, zodat die weet wat er aan de hand is.

“Los daarvan is het ook lichtjes stigmatiserend. Als de schildklier ‘te traag’ is, lijkt het bijna alsof de patiënt er zelf iets aan kan doen. Wat uiteraard niet klopt.”

Schildklieraandoeningen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

“Dat komt omdat vrouwen vaker auto-immuunaandoeningen hebben – veel schildklieraandoeningen worden namelijk door een auto-immuunaandoening veroorzaakt. Waarom die meer voorkomen bij vrouwen weten we niet zo goed. Vermoedelijk speelt het verschil in hormonen en chromosomen tussen mannen en vrouwen een rol.”

‘De schildklier is van groot belang voor zwangere vrouwen. Als ze niet goed werkt, kan dat gevolgen hebben voor de intelligentie van het kind.’ Beeld Geert Van de Velde

KWAKZALVERS

In veel medische vakgebieden zijn er de laatste jaren allerlei revolutionaire nieuwe behandelingen geïntroduceerd, maar voor de schildkliergeneeskunde is de tijd schijnbaar blijven stilstaan en gebruikt men al decennialang dezelfde behandelingen. Hoe is dat te verklaren?

“Je kunt het positief bekijken en zeggen dat de behandelingen zo goed zijn dat er zeventig jaar later nog altijd geen nood is aan iets anders. Ik doe mijn petje af voor de uitvinders van de behandeling met radioactief jodium. Daarmee is men in de jaren 40 begonnen, in het optimisme dat toen rond radioactiviteit bestond. Maar het is nog steeds een zeer efficiënte therapie. En het heeft ook geleid tot de behandeling met radioactieve isotopen van heel wat andere aandoeningen, zoals allerlei kankers. Dat hebben we dus – indirect – aan de schildklier te danken.

“Synthetisch schildklierhormoon wordt ook al meer dan vijftig jaar toegediend: het is 100 procent identiek aan het lichaamseigen T4. Je kúnt het dus simpelweg niet verbeteren. Je zou kunnen zeggen dat we in ons vakgebied een beetje het slachtoffer zijn van ons eigen succes. Al hebben we geen behandelingen die de oorzaak wegnemen.

“Mede omdat de oude therapieën spotgoedkoop zijn, wordt er weinig geïnvesteerd in nieuwe behandelingen. Er wordt wel onderzoek gedaan naar alternatieven voor de bloedtests. Zo bekijkt men of de schildklierhormoonwaarden ook via speeksel kunnen worden gemeten. Dat zou interessant zijn, omdat mensen zo’n test makkelijk thuis kunnen afnemen. De drempel voor tests verlagen, is anderzijds misschien geen goed idee, omdat het overdiagnostiek nog meer in de hand zal werken.”

In uw boek vaart u uit tegen ‘anti-agingklinieken en holistische wonderdokters die de schildklier voor valse beloftes misbruiken’. Wat bedoelt u daarmee?

“Nogal wat artsen bieden hormoonkuren aan om veroudering tegen te gaan. Mensen die geen hormoon aanmaken, lijken immers voortijdig te verouderen. Castreer een man, en je zult het effect zien. Met het ouder worden, dalen ook onze hormoonspiegels. De menopauze is daar een duidelijk voorbeeld van.

“Nu, als die veroudering een gevolg zou zijn van een verminderde blootstelling aan hormonen, zou het nog enigszins steek houden om dat proces af te remmen door extra hormonen te geven. Er is echter meer en meer bewijs dat het net omgekeerd is, en het verouderingsproces tot veranderingen in de hormoonspiegel leidt, en die veranderingen misschien zelfs goed zijn voor ons. Wat ook wil zeggen dat die ‘hormoonkuren tegen veroudering’ net het omgekeerde effect bewerkstelligen. Als je te veel schildklierhormoon inneemt, loop je meer risico op botbreuken of hartritmestoornissen. Die hele hormonale benadering van de anti-agingbeweging is volgens mij je reinste kwakzalverij.”

Online worden talloze supplementen aangeprezen die claimen de schildklierfunctie te verbeteren. Heeft het nut om die te slikken?

“We moeten genoeg jodium, ijzer en seleen innemen, maar met een gevarieerde voeding is dat normaal gezien geen probleem. Elk supplement dat de schildklierfunctie zou verbeteren of versterken, is wat mij betreft dus weggegooid geld.”

Bruno Lapauw, ‘De schildklier. Over de grote impact van een klein orgaan’, Borgerhoff & Lamberigts

© Humo