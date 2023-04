Ik hou van je, maar laat me nu even alleen: hoe een introvert vriendschap beleeft

Als introvert is het moeilijk om de behoefte aan sociaal contact te verzoenen met de drang om plannen af te zeggen. Experts zeggen dat het een kwestie is van de controle in eigen handen te nemen en je comfortzone te vinden.

Weinig dingen in het leven geven me zo veel voldoening als het afzeggen van sociale plannen. Als journalist die regelmatig over vriendschap schrijft, ben ik goed op de hoogte van de voordelen van platonische banden. Ik weet bijvoorbeeld dat studies aantonen dat mensen met sterke sociale banden langer leven en beter beschermd zijn tegen stress. En ik ben bekend met het bewijs dat een echt stevige sociale kring verschillende soorten vriendschap omvat, onder wie werkvrienden (die je kunnen helpen je de hele dag meer betrokken en productiever te voelen) en ‘losse contacten’ (toevallige kennissen die je kunnen helpen nieuwe dingen te leren en je dagelijkse gevoel van welzijn kunnen verbeteren).

Maar ik ben wie ik ben: een introvert die graag alleen is. Ik geef toe dat ik me zelden gemotiveerd voel om nieuwe vrienden te maken, of zelfs om de kleine maar dierbare groep die ik al heb op te zoeken. Voor mij is de spanning tussen het verlangen naar kameraadschap, verbondenheid en alle prachtige voordelen van vriendschap, en het alleen willen zijn echt groot. En het advies dat zo vaak wordt gegeven met betrekking tot het maken van vrienden op volwassen leeftijd - geef jezelf bloot! - (ook in mijn eigen artikels) doet me huiveren. Nee, dank u.

“Ieder mens heeft een fundamentele behoefte aan verbinding”, zegt Kasley Killam, sociaal wetenschapper en de oprichter en uitvoerend directeur van Social Health Labs, een non-profit die oplossingen aanreikt om isolement en eenzaamheid tegen te gaan. “Het is niet zo dat introverte mensen geen betekenisvolle relaties nodig hebben. Wat verschilt, is hoeveel en wat voor soort verbinding.”

Ik vroeg deskundigen die introversie bestuderen - en die zich allemaal zelf als introvert identificeren - naar wat we willen en nodig hebben van onze platonische banden. Ook vroeg ik hoe we nieuwe vrienden kunnen maken zonder onze persoonlijkheid te vervormen of onszelf uit te putten door de inspanning.

Wat is introversie en hoe geeft het vorm aan vriendschap?

Deskundigen zijn het niet noodzakelijkerwijs eens over een vaste definitie van introversie. Laurie Helgoe, universitair hoofddocent aan de Augsburg Universiteit in Minneapolis en auteur van Introvert Power: Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength, omschrijft het als een naar binnen gerichte of interne oriëntatie.

“Het gaat om ons controlecentrum of laboratorium, de plaats waar we dingen verwerken”, zegt Helgoe. “Als je mij bijvoorbeeld vraagt hoe mijn dag verloopt, dan pauzeer ik en ga ik naar mijn innerlijk laboratorium, analyseer mijn dag en formuleer dan mijn antwoord. Mijn man, een extravert, zal zeggen wat als eerste in hem opkomt om het gesprek gaande te houden, want zijn laboratorium bevindt zich buiten, in de interactie.” (Uit onderzoek blijkt dat de bevolking bijna gelijk verdeeld is tussen introverten en extraverten, stelt ze).

Beeld Shutterstock / blvdone

Anderen definiëren introversie meer in termen van hoe iemand reageert op sociale stimulatie. “Het belangrijkste kenmerk van introversie is dat sociale energie je sneller overweldigt en dat je meer tijd nodig hebt om te herstellen”, aldus Marisa Franco, de auteur van Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make - and Keep - Friends.

Hoewel de termen ‘introvert’, ‘verlegen’ en zelfs ‘sociale angst’ vaak door elkaar worden gebruikt, zijn ze niet hetzelfde. De American Psychological Association definieert verlegenheid als de neiging zich ongemakkelijk of gespannen te voelen tijdens sociale interacties. Een sociale angststoornis daarentegen is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een intense en aanhoudende angst om bekeken en beoordeeld te worden door anderen en die het dagelijks leven moeilijk maakt.

“Introvert wordt verward met asociaal”, zegt Susan Cain, de auteur van Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking. “Maar eigenlijk zijn introverte mensen op een andere manier sociaal.”

Volgens Cain betekent dit dat introverten in het algemeen “hun sociale energie liever besteden aan hun intimi. Extraverte mensen halen daarentegen meer energie uit een bezoek aan de spreekwoordelijke cocktailparty waar ze veel nieuwe mensen kunnen ontmoeten”. Killam voegt eraan toe dat “introverte mensen geneigd zijn geleidelijker vrienden te maken, terwijl extraverte mensen eerder ‘vrienden op het eerste gezicht’ hebben.

Toch gelooft zij dat, hoewel introverte mensen de voorkeur geven aan kleine groepen van goede vrienden, het voor hen ook gezond is om met kennissen om te gaan, of vriendelijke gesprekken te voeren met vreemden. Killam: “Alle mensen hebben baat bij ongedwongen interacties. Veel introverte mensen die ik ken, waaronder ikzelf, brengen graag tijd door in koffiebars om op hun laptop te werken of een boek te lezen. Het is namelijk een manier om bij mensen te zijn en het gevoel te krijgen dat je verbonden bent met de gemeenschap.” Ze voegt eraan toe: “Over het algemeen is het voor iedereen gunstig om met de barista te kletsen en naar je buurman te zwaaien en dat soort dingen.”

Introverte benaderingen van vriendschap

Het publieke debat over introversie is de afgelopen tien jaar toegenomen (er is nu zelfs een officieuze World Introvert Day). Toch lijkt een groot deel van het advies over het maken en onderhouden van vriendschappen nog steeds gericht op extraverten en hun enthousiasme voor sociale interactie.

Toen ik Susan Cain vertelde dat ik terugschrik voor het advies om jezelf te laten zien, zei ze dat ze er net zo over dacht. Gelukkig verzekerden Cain en de andere deskundigen mij dat een introvert geen sociale vlinder hoeft te worden om bloeiende, gezonde vriendschappen te hebben. De volgende strategieën kunnen daarbij helpen.

Neem het initiatief

Introverte mensen zijn meestal geen fan van spontane ontmoetingen of het maken van sociale plannen in het wilde weg, aldus Helgoe. Daarom is de eerste stap zetten een nuttige tactiek, zegt Franco. Veel mensen denken dat extraverte mensen van nature beter in staat zijn om plannen te initiëren, maar het is een aangeleerde vaardigheid, geen inherente persoonlijkheidstrek, zo stelt ze. Een vaardigheid die bovendien het extra voordeel van de controle biedt.

“Initiatie betekent dat je de macht hebt om een activiteit te kiezen die past bij hoe je graag met elkaar omgaat”, zegt Franco. “Als je kunt omarmen dat je degene bent die interacties initieert, zelfs als je introvert bent, dan kun je de activiteit kiezen die voor jou het meest verkwikkend is.”

Als de plannen die je maakt niet doorgaan, wel... hoera! Je krijgt dan wat onverwachte tijd voor jezelf, aldus Helgoe, die zich verheugt over geannuleerde plannen. “Mijn beste vriendin en ik grappen dat we zo begripvol met elkaar omgaan”, vertelt ze lachend.

Zoek mensen en plaatsen op waarbij je op je gemak bent

Introverte mensen blijven het liefst in hun comfortzone, zegt Helgoe, en ze brengen ook graag tijd door met mensen waarbij ze zich goed voelen. Dat wil zeggen: vrienden die zich niet gedwongen voelen om de hele tijd te praten (of dat van jou verwachten). Gezelschappen die draaien om het doen van een activiteit kunnen aangenamer aanvoelen dan sociale evenementen waarbij gepraat wordt, zegt ze.

Een gemakkelijke manier om te meten of je iemand “aangenaam” vindt, is goed op te letten hoe je je voelt nadat je tijd met hem of haar hebt doorgebracht. “Introverte mensen kunnen een bepaalde vriend echt energie geven”, zegt Killam. “Dus ze kunnen urenlang met een bepaalde persoon optrekken en zich helemaal niet uitgeput voelen, ook al kan tijd doorbrengen met andere mensen in het algemeen uitputtend zijn voor hen.”

Het opzoeken van aangename mensen op aangename plaatsen is ook van toepassing als je op jacht bent naar nieuwe vrienden. In plaats van introverte mensen “te verwijten dat ze hun comfortzone moeten verlaten, alsof dat een doel op zich is”, aldus Helgoe, is het veel nuttiger hen te vertellen dat ze op zoek moeten gaan naar vrienden die passen bij hun bestaande ritme en interesses.

“Wat doe je graag van nature?” zegt ze. “Waar krijg je energie van? Is het zorgen voor je huisdieren? Hardlopen of de natuur verkennen? Schrijven? Lezen? Schilderen of fotograferen? Koken? Elke activiteit, zelfs de grotendeels solitaire, heeft een raakvlak.”

Wanneer je nieuwe vrienden maakt, steun dan op je natuurlijke ‘opener’-neigingen

Sociaal onderzoek beschrijft een groep mensen die ‘openers’ worden genoemd, aldus Franco. Dat zijn personen “die er goed in zijn om mensen zich open te laten stellen.”

Introverte mensen vallen vaak in die categorie: het zijn goede luisteraars die vragen stellen en het liefst een sterke band opbouwen met een kleine groep vrienden. Uit onderzoek blijkt dat introverte mensen een grotere boost ervaren door gevoelens van sociale verbondenheid wanneer ze intieme gesprekken voeren dan extraverte mensen.

“Een diepgaand, betekenisvol gesprek kan voor een introvert veel meer betekenen”, zegt Killam. “Ik heb het bijvoorbeeld over mezelf. Ik hou van lange één-op-ééndiners met vrienden.” Killam stelt dat ze die “erg voedend voor haar ziel” vindt.

“Ik denk dat dat een algemene waarheid is voor introverten”, zo voegt ze eraan toe. “We voelen ons vaak gesterkt door interacties die wat dieper gaan.”

Dus hoewel het plezier dat gepaard gaat met geannuleerde plannen voor mensen zoals ik nooit zal verdwijnen, is het bemoedigend te weten dat ik niet het middelpunt van ieder feestje hoef te zijn om de vruchten van vriendschap te plukken. “Ik denk dat de boodschap voor mensen die introvert zijn is: zie je introversie niet als een belemmering”, besluit Franco. “Zie het in plaats daarvan als een manier om te verbinden.”

© The New York Times