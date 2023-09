Ik heb zin om iemand te kussen, maar het probleem is dat ik niet iemand kan begeren die gelooft in reïncarnatie

Journalist Jana Antonissen en auteur/theatermaker Julie Cafmeyer vertellen beurtelings over het leven.

Ik betaal 7 euro inkom voor het feest in het anti-kraakpand. Er staat een dronken vrouw met een boeket bloemen op de stoep. Ze is jarig, maar huilt omdat haar dahlia’s al een beetje verwelkt zijn en ze dringend een vaas met water nodig heeft. Ik zeg dat ze de bloemen moet laten, dat ze moet feesten, en wandel naar binnen. Een man met een piraatachtig uiterlijk (lange, golvende rode haren) trakteert me op whisky en vertelt me over zijn fascinatie voor Egyptische piramides. De omtrek van een piramide werd bepaald dankzij de sterren, eb en vloed van de Nijl. Ik noteer de woorden ‘sterren, eb, vloed’ in mijn gsm. Daarna zal ik de woorden ‘reïncarnatie, geesten, zielsverhuizing’ noteren. Als kind zag hij de geest van een oude vrouw. Hij zegt me dat als kinderen je over geesten vertellen, je ze altijd serieus moet nemen. Anders verliezen ze hun verbeelding.

“Geloof je in een leven na de dood?”, vraag ik hem. “We leiden het leven dat onze ziel nodig heeft. We kunnen elke keer opnieuw een leven kiezen.”

Ik krijg nog een whisky. Het is ondertussen vier uur ’s ochtends en ik heb zin om iemand te kussen. Het probleem is dat ik niet iemand kan begeren die gelooft in reïncarnatie. Ik ben op zoek naar iemand die beseft dat het maar voor één keer is. Iemand die weet dat we verdwijnen in een zwart gat, en zich hardnekkig aan dit leven vastklampt.

Een man met treurige ogen komt bij ons staan. Hij klaagt over zijn datingleven. Na drie weken moet hij steeds vaststellen dat het niet genoeg is.

“Hoe kan je dat na drie weken al weten?”, vraag ik hem. Hij zegt niets, kijkt me treurig aan. Ik zeg hem dat we moeten stoppen met communiceren over onze gevoelens.

“Maar het is toch mooi als je eerlijk bent?”, zegt de piraat die gelooft in een oneindigheid aan levens.

Ik geef de mannen de raad: “Je moet niet te veel praten. Je moet scrabble spelen, je moet het woord zielsverhuizing proberen te leggen op het bord, je moet de getijden van de Nijl bestuderen, de stand van de sterren, je moet een piramide bezoeken, je moet op zoek naar onontdekte grafkamers.”

Ik ga zitten naast een man op een Perzisch tapijt. Hij bestudeert met een vergrootglas een boek over tarot. Hij slaat het boek dicht, bekijkt mijn bruine ogen. Ik neem het vergrootglas over, kijk naar een gigantisch felblauw, nieuwsgierig oog. Toch jammer dat je dankzij een vergrootglas niet per se meer te weten komt over wie iemand is, wat iemand wil, hoe iemand in het leven staat.

Hij zegt: “Stel je voor dat je op een dag met een andere kleur ogen wakker wordt.”

De piraat en de vrouw met de dahlia’s zijn ondertussen hartstochtelijk aan het kussen. De man met de treurige ogen staat treurig te dansen op ‘Ti sento’ van Matia Bazar.

De man met het vergrootglas zegt dat hij binnenkort mijn toekomst kan voorspellen. Ik sla het boek over tarot open, de kaart van de zon, ga met het vergrootglas over de kaart, daarna over zijn mond. Ik zeg dat ik juist mijn best doe, om elke nacht, elk feest opnieuw, te vertrouwen op het nu, op de magie van deze nacht, op het mysterie van dit leven.