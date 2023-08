‘Ik had me voorgenomen niet meteen met hem mee naar huis te gaan’: tussen de lakens bij bekende koppels

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vroeg het deze zomer aan bekende koppels met een opvallend parcours. (Her)lees dit weekend alle gesprekken uit de reeks ‘Tussen de lakens’.

‘Onze vorige partners hadden niets door, en wij ook niet. We dachten dat het om vriendschap ging’: Jitske Van de Veire en Dym Berteyn

Kapsalonuitbater Jitske Van de Veire en haar verloofde Dym Berteyn, die de boekhouding doet, trapten de reeks begin juli op gang. Ze vertellen hoe ze allebei in een relatie zaten toen ze elkaar leerden kennen, maar dat de gevoelens voor elkaar te sterk bleken om te negeren.

“Toen ik merkte dat bij Dym al mijn façades wegvielen, belde ik mijn mama ’s nachts huilend op”, vertelt Van de Veire. “Ik vroeg haar wie ik eigenlijk was, want ik snapte niets meer van mezelf. Waarom had ik plots alleen nog maar nood aan Dyms liefde? Zij vertelde me dat ik als kind eigenlijk altijd zo was geweest, alleen had ik mezelf tijdens de scheiding van mijn ouders een schild aangemeten. Zo zou niemand mij nog kunnen kwetsen. Maar bij Dym voelde ik instinctief aan dat ik geen schroom moest hebben om mijzelf volledig te laten zien.”

Jitske Van de Veire en verloofde Dym Berteyn. Beeld Rebecca Fertinel

Charlotte Caluwaerts en Reinhard Vanbergen: ‘Voor we een koppel werden, had hij mijn smerigste kanten al gezien’

“Onze relatie ontstond heel plots, op een ietwat vreemde manier. Wij tourden al twee jaar lang samen met onze vorige band The Happy (die ook nog bestond uit Naima Joris, Isolde Lasoen tot 2014 en Janne Vanneste, red.), en waren ons helemaal niet bewust dat er tussen ons iets stond te veranderen. Na een optreden in Parijs kroop ik in bed. Isolde lag naast me op de slaapkamer van een Airbnb. Reinhard lag in de andere slaapkamer met de overige bandleden. Plots schrok ik wakker. Ik had gedroomd dat Reinhard naast me lag. Super raar. Gelukkig zag ik Isolde naast me liggen en dacht: oef, het is oké. Ik had nog nooit op die manier naar Reinhard gekeken. Dat was zelfs geen optie.”

Reinhard: “Achteraf gezien hing er altijd wel een bepaalde spanning tussen ons, maar in al die jaren van samenwerken hadden we dat onmiddellijk afgeblokt. Don’t shit where you eat.” (lacht)

Charlotte Caluwaerts & Reinhard Vanbergen. Beeld © Eva Beeusaert

Evi Hanssen en Kurt Loyens: ‘Ik heb er vijftig jaar op moeten wachten, maar ik heb eindelijk mijn lotje uit de loterij gevonden’

“Vertel jij maar”, zegt Kurt Loyens, waarna zij enthousiast begint te praten over hoe ze elkaar hebben leren kennen. Tussendoor kunnen de twee niet van elkaar afblijven: ook na vijf jaar spat de chemie van het koppel af. Geen voorzichtige liefkozingen, wel een speelse Evi Hanssen die nog net niet bij haar Kurt op schoot kruipt.

“Ik had me voorgenomen – zoals zoveel vrouwen dat doen – om niet meteen met hem mee naar huis te gaan, wat er ook zou gebeuren. Ik zag hem op een bankje zitten aan het café waar we hadden afgesproken en eenmaal aan tafel voelde ik een enorme jeugdigheid mijn kant op rollen.”

Evi Hanssen en Kurt Loyens. Beeld Rebecca Fertinel

Luc Appermont en Bart Kaëll: ‘Mijn bevlieging van 35 jaar geleden was echt bijna ziekelijk. Ik kan het bijna vergelijken met een depressie’

De ene bedachtzaam, rustig en rationeel. De ander impulsief, eerder emotioneel en een waterval aan woorden. Luc Appermont en Bart Kaëll, een koppel dat al 45 jaar meegaat in BV-land. Als iemand iets over de ­liefde heeft te zeggen, zijn zij het wel.

Bart: “Aanvankelijk twijfelde ik heel veel. Val ik echt voor Luc of val ik juist voor zijn bekendheid? Ik moest daar lang over nadenken en wilde niet het risico lopen dat ik een bevlieging volgde.”

Luc: “Ook ik heb er best lang over gedaan voordat ik voor Bart koos. In mijn familie en vriendenkring waren er alleen maar heterokoppels, wat er wel op wijst dat ik mijn gevoelens waarschijnlijk ook verdrong. En tel daar dan nog het ‘bekend zijn’ bij op. Het was in die tijd ondenkbaar om je te outen.”

Bart Kaëll en Luc Appermont. Beeld Eva Beeusaert

‘Als je bij elkaar kunt thuiskomen, je hartslag voelt dalen en écht relaxed kunt zijn, dan heb je een ongeziene rijkdom verworven’: Kim Van Oncen tegen Niels De Jonck

“Wij hebben samen al een rugzakje”, vertelt Niels De Jonck, de man van actrice en radiopresentatrice Kim Van Oncen. “Door samen heftige dingen mee te maken is onze relatie nog intiemer geworden. Vaak denken mensen bij het woord ‘intimiteit’ aan seks. Maar intiem zijn met elkaar is zoveel meer. Eerlijk? Seks is maar seks, kun je met iedereen hebben. Maar samen een kind samen verliezen? Dat is pas intiem (hun dochtertje Pippa werd in 2016 dood geboren, red.).”

Kim: “Wanneer ik ’s nachts wakker lag of werd van angst of verdriet, was Niels ook echt daar. Ik mocht hem altijd wakker maken en dan praatte hij met me tot ik gekalmeerd was. Ik heb mezelf al jong aangeleerd om met stress, verdriet en tegenslag om te gaan door er zo weinig mogelijk van aan anderen te laten merken. Bij Niels hoeft dat niet. Hij is de enige op de hele wereld bij wie mijn maskers afvallen.”

Kim Van Oncen en haar man Niels De Jonck. Beeld Rebecca Fertinel

‘Zij had meteen alles wat ik leuk vind aan een vrouw’: Stijn Cole en Ruth Becquart, geliefden

“Na ons eerste etentje was ik verdwaald geraakt in de stad. Ik was zo onder de indruk van die avond dat ik niet doorhad dat ik compleet verkeerd wandelde”, vertelt muzikant Stijn Cole over het moment waarop de vonk tussen hem en zijn vrouw, actrice Ruth Becquaert, oversloeg. “Ik viel eigenlijk direct voor Ruths openheid en spontaniteit. Alles was leuker met haar. Jij had meteen zoveel eigenschappen die ik leuk vind aan een vrouw.”

Ruth: “Het viel me op hoe lief en grappig jij was. Humor is ondertussen echt de rode draad in onze relatie. Dat was er toen al en is er nog altijd. Wij lachen heel wat af. Ik was vroeger erg op mezelf en verlegen. Stijn nam me mee in zijn wereld, die voor mij nogal zot was. Veel uitgaan en de Pallieter (een bekend uitgaanscafé op het Antwerpse Mechelseplein, red.) stonden daarin centraal. Ik heb dat echt moeten leren: tot in ’t kot van de nacht weggaan.”

DJ Hakim Chatar legt uit hoe hij verliefd werd op Jolien Roets, presentatrice bij Q Music: “Ik viel op Joliens humor. Zeker vroeger. (beiden lachen hardop) Nee, zonder grapjes: zij kan om met mijn vorm van humor. Ik kan weleens overdrijven en pest haar graag. Zij lacht met alles. Ze snapt het en speelt mee door te proberen mij terug te pakken. Dat maakt het juist zo leuk. In het verleden reageerden mensen daar weleens boos op.”

Jolien: “Wij gunnen elkaar enorm veel. Onze dochter Mina was uitgerekend voor 9 maart. De laatste twee weken van februari zat hij nog op productie in Marokko. Ik maak mij daar dan ook geen zorgen over. Ik wist dat hij direct zou terugkeren zodra ik moest bevallen.”

Hakim Chatar en Jolien Roets. Beeld Rebecca Fertinel

Marieke Dilles en Seppe De Blust: ‘Toen ik opkeek en zag dat hij huilde, wist ik dat er een huwelijksaanzoek zou volgen’

“Ik kan gewoon een hele tijd naar een ongelooflijk mooie vlinder kijken die rondfladdert. Dat is het gevoel dat ik bij jou heb”, probeert stedenbouwkundig ontwerper Seppe De Blust zijn gevoelens voor zin vrouw, actrice Marieke Dilles, te beschrijven. “Het maakt me gelukkig dat ik bij een vrouw ben die speels is en tegelijkertijd zo betrokken. Ik heb geen nood om Marieke dwingend bij mij te houden. Stel dat ze op een bepaald moment voor iemand anders kiest, dan is dat een pijnlijke maar waarschijnlijk juiste keuze. Niet aan mij om uit te maken of dat klopt.”

“Dat vind ik prachtig aan Seppe, want daar spreekt zo’n vertrouwen en generositeit uit”, reageert Dilles. “Ik zou het daar waarschijnlijk moeilijker mee hebben. Als Seppe op een dag thuiskomt en me eerlijk vertelt dat hij met iemand seks heeft gehad, of een crush heeft op iemand, dan kan ik dat aan. Omdat ik geloof dat seksuele energie buiten ‘ons’ om niet per definitie iets negatiefs of bedreigends hoeft te zijn. Maar als zou blijken dat hij al drie jaar stiekem een affaire heeft, vind ik dat een ander verhaal. Of als hij voor iemand anders kiest, denk ik niet dat ik zo sereen zou reageren.”

Lees het volledige interview.