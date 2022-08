‘Ik had een relatie met moeder én dochter. Ik zag hen om beurten’

Bram (73) raakte in de ban van de dochter van de vrouw met wie hij een relatie had. Het was naar eigen zeggen de grootste verliefdheid aller tijden, maar hij moest er wel een prijs voor betalen.

Ik leerde haar jaren geleden kennen via haar moeder met wie ik een relatie had. Ze studeerde dezelfde richting als waarin ik op een andere universiteit lesgaf en wilde, gestimuleerd door haar moeder, eens met mij sparren. Ik nodigde haar uit bij mij thuis, en al in de deuropening werd ik omvergeblazen door hoe mooi ze was en hoe weemoedig. Ze had lang blond haar en in haar lichtblauwe ogen school een verdriet dat ik niet kon plaatsen. Ze was zo iemand die je hooguit eens in je leven tegenkomt.

“Zonder veel over zichzelf te zeggen, sprak ze tot me en begreep ik haar, ze had een bijna magnetische aanwezigheid die de aantrekkingskracht tussen ons hoog opstookte. Als een vader vroeg ik naar wat haar bezighield, en ze gaf netjes antwoord, maar ik merkte dat ze er niet helemaal bij was. Haar geconcentreerde manier van kijken, de koortsachtige glinstering in haar ogen maakten haar tot een vreemde in haar eigen leven. Het was aangrijpend hoe ze haar best deed om zich in mijn zetel te hervinden. Maar ik kon er niet omheen. Na een tijdje besloot ik het te benoemen: je ogen geven een signaal, je bent niet happy. En ze zei: dat klopt, hoe weet je dat?

Verleidingsspel

“Het werd de grootste verliefdheid aller tijden. Natuurlijk wist ik donders goed welk effect het kan hebben als een oudere man tegen een jonge zoekende vrouw zegt: ik heb je door. Om het maar eens in het heteronormatieve jargon van mijn generatie te zeggen: vrouwen geven seks voor communicatie, mannen geven communicatie voor seks. Dat waren trouwens veel later háár woorden. Ik had haar door, maar zij mij ook. Toch klinkt dit me te plat, wat hier gebeurde was iets anders dan zomaar een verleidingsspel. Na die avond keerden we beiden terug naar ons leven, ik als hoogleraar en vriend van haar moeder, zij tweehonderd kilometer verderop als student en vriendin van een jonge vent.

“Meteen nadat ze de volgende ochtend weg was, belde ik haar moeder: ‘Esther is hier vannacht gebleven, ik wilde je dat vertellen.’ ‘Ja, dat weet ik’, antwoordde ze. ‘Ik ken haar.’ Jaloers was ze niet, de moeder was een vrouw die zich op latere leeftijd had gerealiseerd hoe fijn de vrije liefde kan zijn en had zich voorgenomen zich door niets meer op de kast te laten jagen. Er volgde een periode waarin ik een relatie had met moeder en dochter tegelijk. Ik zag hen om beurten, waar geen van beiden mee leek te zitten. Ze wisten precies van elkaar wanneer wie hier was, geheimen waren er niet en ik achtte hen beiden minstens zo goed in staat als mijzelf om te zeggen: nu is het wel genoeg geweest, hoepel op, we stoppen. Het was uiteindelijk de vriend van Esther die niet kon omgaan met deze dubbelverhouding. We zijn gestopt omdat het te veel deining gaf.

Ruzie om niks

“Vier jaar later, op 12 september 2012, ging rond middernacht de telefoon. ‘Al die jaren heb ik geprobeerd je te vergeten, maar dat lukt niet. Ik dacht ik bel gewoon’, hoorde ik Esther zeggen. Ik opperde dat dit een ingeving van het moment kon zijn, wat prima was, en mocht het toch een blijvende betekenis hebben, dan merkten we dat vanzelf wel. Precies twee weken later zocht ze opnieuw contact. Mijn kinderen waren er en ik las: hoe voelde je je nadat ik je gebeld had? En dit keer dacht ik: misschien was het dan toch geen bevlieging van haar. Mijn relatie met haar moeder was intussen op een heel vanzelfsprekende manier uitgegaan, alsof we bij elkaar hadden gevonden wat we zochten, waarna de interesse was gedoofd. Of misschien was ze gewoon op me uitgekeken, ik heb het haar nooit gevraagd.

“‘Zullen we een afspraak maken?’, besloot Esther haar bericht. ‘Wanneer kan je?’, schreef ik. ‘Zaterdag’, schreef ze terug. En zo begon de liefde die jaren had liggen sluimeren, op dat moment pas echt. Al snel werd ze mijn verslaving, ik had nooit iemand gekend die lichamelijk zo overweldigend, zo vervullend was. Maar de prijs die ik moest betalen, was hoog. Ze maakte ruzie om niks, treiterde me uren achtereen, net zo lang tot ik wel boos moest worden en vertrok, waarna het gevlei weer van voren af aan begon en ik slaafs weer op mijn schreden terugkeerde. Twaalf, dertien keer heb ik het uitgemaakt. Maar telkens als ze dan weer belde, veranderde ik als bij toverslag van gedachten. Ik hield toch van haar. Was ik ooit een vrouw tegengekomen die zo beeldschoon was en zich zo door mij wilde laten kennen? Hadden wij geen unieke intense relatie? Welaan dan! De seks was zo goed dat ik bereid was er iedere dag voor te lijden.

Betoverd

“Zij zag in mij haar eeuwige grote liefde, zij wilde betoverd worden. Jaloezie bedierf haar geluk. Ze was jaloers op de oud-collega die me vroeg hoe het met me ging en benijdde het laconieke dat mijn gevorderde leeftijd meebracht, iets wat zij als op drift geraakte studente ontbeerde. Het minste bracht haar van slag. Alles wat ik jaren eerder had gezien, die avond toen ze plaatsnam in mijn zetel, klopte. Ik kon haar verdriet niet wegnemen. Sterke verbondenheid, honderden berichten per dag, emotionele verzoeningen met alleen de allerbeste seks, zielsverwantschap, of hoe je dat ook wilt noemen, niets kon haar ontheemding verzachten. Ze was niet geaard, de wereld raakte haar niet. Het dreef haar tot wanhoop. Een keer sprong ze uit het venster, ze hing nog met twee handen aan de rand van het raam en ik smeekte haar terug te klauteren. Die nacht begreep ik dat ik haar moest laten gaan en de relatie moest stoppen, mijn mooie lief dat me meer na stond dan goed voor me was.

“Dat is nu zes jaar geleden, ik heb haar niet meer gezien. Zij is naar de andere kant van de oceaan verhuisd. Het idee om niet samen te zijn maar wel in hetzelfde land te wonen, vond ze onverdraaglijk.”