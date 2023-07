‘Ik geloof niet in vernieuwen, vernieuwen, vernieuwen. Nee, we moeten echt verouderen’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Drieëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: actrice Mona Mina Leon (28), bekend van 1985. Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

Hoe oud voelt u zich?

“Ik ben 28 en voel mij ook zo. Vroeger voelde ik mij een oude man. Al op redelijk jonge leeftijd was ik ervan overtuigd: ik ben een 60-jarige man. (lacht) Onlangs dacht ik daarover na: wacht even, dat is omdat alle beroemde schrijvers, dichters, ontdekkingsreizigers, alle curieuze mensen mannen waren. We wisten veel meer over mannen, in al hun complexiteit, terwijl vrouwen over het algemeen veel eenzijdiger werden voorgesteld of zelfs helemaal niet aan bod kwamen. Ik kende Catullus en Ovidius, maar van Simone de Beauvoir bijvoorbeeld had ik nog nooit gehoord. Dus daardoor heb ik mij altijd een oude man gevoeld, omdat ik mij kon vereenzelvigen met zo’n getroebleerde figuur.

“Nu voel ik mij nog altijd een beetje oud in mijn hoofd, dat wel, maar geen man meer. Er zit al veel meer vrouw in. (lacht) Oud in de zin dat ik totaal niet bezig ben met de nieuwe technologieën die eraan komen. Ik hou van alles wat analoog is. Ik luister naar de muziek uit de tijd van mijn ouders. En ik heb ook wel wat heimwee naar een kleinschaliger wereld, waarin alles wat trager ging.”

Wat vindt u een kenmerkende eigenschap van uzelf?

“Een eigenschap waar ik heel trots op ben en dankbaar voor ben, is gulheid. En dan bedoel ik niet materieel, maar in mijn positiviteit. Bijvoorbeeld: over mijn vak hoor je vaak dat we toch allemaal concurrenten zijn, maar ik ervaar dat totaal niet zo. Ik vind elke acteur en actrice uniek en als iemand anders een rol krijgt toegewezen, dan is dat omdat die beter in die rol past en ben ik plaatsvervangend blij.

“Ik las ooit dat we talent en liefde op een economische manier zijn beginnen te bekijken, alsof het een ton is die leeg kan raken. Maar dat is net hoe het níét werkt. Ik geloof niet in die concurrentiestrijd, in schaarste, ellebogenwerk. Ik leef graag vanuit de idee van overvloed en gulheid en dat geeft mij ergens ook vertrouwen in het leven an sich. Het maakt mij veerkrachtig en levert mij heel mooie momenten op. Er is genoeg en voor iedereen is er een plek. Bestaansrecht krijg je mee van bij je geboorte.

BIO geboren in 1994 in Brussel, groeide op in Kuregem en in het Pajottenland • studeerde drama aan de Brusselse school RITCS • woonde twee jaar in Australië, waar ze ook in het theater werkte • speelde mee in de film Étangs noirs (2018) • werd bekend dankzij de veelbekeken tv-serie 1985, over de Bende van Nijvel en het angstklimaat in de jaren 80

Wat drijft u?

“Dat is, denk ik, een zoektocht naar zachtheid, menselijkheid. Bruggen bouwen, tegengewicht vinden. Curiositeit, openheid, niet zomaar alles aannemen wat je wordt verteld. Liever eerst een stap terug zetten om dan verder te gaan. De tijd nemen om alles eens om te draaien: wacht even, als ik dat nu vanuit een ander perspectief bekijk, is dat wel echt zo? Waarheden onderzoeken.

“Wat ik een heel mooie passage vind in Vicky Cristina Barcelona (film van Woody Allen uit 2008, met Scarlett Johansson, Rebecca Hall en Javier Bardem, red.) is het moment dat Juan Antonio Vicky meeneemt naar zijn vader, een oude dichter, waarop zij vraagt waarom hij zijn gedichten niet publiceert. En Juan Antonio antwoordt: omdat hij de wereld haat. Hij creëert prachtige gedichten, maar gunt ze niet aan de mensen, omdat ze na duizenden jaren beschaving nog altijd niet geleerd hebben om lief te hebben. Dus misschien is dat wel mijn drijfveer, leren liefhebben. Wat anders eigenlijk?”

Is het leven voor u een cadeau?

“Ja, ik vind van wel. Ik ben positief ingesteld maar ga ook door diepe dalen. Het loopt niet van een leien dakje voor mij. Maar alles wat ik meemaak en alles wat ik daaruit leer, brengt mij wel verder. Ik heb het gevoel dat ik met de jaren gelukkiger en gelukkiger word. Vooral het gevoel dat de band met mezelf en met de wereld almaar sterker wordt, vind ik echt wel een cadeau.”

Wat vond u de moeilijkste periode in uw leven?

“Mijn puberteit. De humaniora. Verschrikkelijk. Voor mij was dat echt een gevangenis. Leerkrachten die je curiositeit afblokken, die je het gevoel geven dat er iets mis met je is, dat je stout bent omdat je niet alles zomaar klakkeloos wilt aannemen. Lastig.

“Nergens in mijn leven ging het toen goed. Veel van mijn vrienden waren weggevallen, mijn ouders waren aan het scheiden, een aantal mensen in mijn familie stierven, en de leerkrachten begrepen en hielpen mij niet, ondanks het feit dat ik heel heftige dingen meemaakte thuis. Dus ik was ontzettend eenzaam. En ik kon niet weg. Terwijl ik nu nog altijd moeilijke periodes heb, maar ik ben tenminste vrij, financieel onafhankelijk, ik kan voor mezelf zorgen. Toen zat ik vast.

“Eigenlijk zou ik mijn humaniora graag opnieuw doen, want in mijn puberteit was ik totaal niet bezig met zelfontwikkeling. Als alles om je heen in duigen ligt, als je je ouders ziet worstelen met hun leven, dan is het laatste waar je mee bezig bent goede resultaten halen. En mijn ouders waren ook niet bezig met mij, ze hadden het al moeilijk genoeg met zichzelf. Dus dat was een heel triestige periode.

“Maar dan kwam ik aan op het RITCS en plots mocht ik mens zijn. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik iets louter voor mezelf deed. Het was ook de eerste keer dat ik zo hard met mijn angsten werd geconfronteerd. Een jaar lang heb ik mezelf moeten overwinnen om me op dat podium te trekken, omdat ik het eigenlijk verschrikkelijk vond. Zoveel faalangst. Zoveel angst om mezelf te laten zien. Zoveel angst om afgewezen te worden. Eigenlijk was het bikkelhard, maar ik deed het omdat ik voor het eerst ergens in geloofde. De rol van theater en film in de maatschappij heb ik nooit in vraag gesteld. Ze fungeren als het koor in de Griekse tragedie. Ze houden ons een spiegel voor, zoals vroeger filosofen dat deden.

“Film en theater gaan over mens-zijn, terwijl de humaniora gingen over niet-mens-zijn. Over: hoe leer je jezelf af te schermen? Hoe leer je een masker op te zetten? Hoe leer je mensen niet te vertrouwen? Hoe leer je op jezelf te zijn? Terwijl ik net heel hard geloof in verbinding en het delen van kwetsbaarheid. Ik schaam mij voor niets, hoor. Ik zou niet weten waarvoor ik mij zou moeten schamen. Dat ik gevoelens heb, dat ik droevig ben geweest, dat ik eenzaam ben geweest, dat mijn leven geen aaneenrijging van successen is? Dat is toch bij niemand zo? Dus waarom blijven we doen alsof dat wel zo is? Waarom krijgen we dat al zo vroeg aangeleerd?”

Welke kleine alledaagse dingen kunnen u blij maken?

“Ik vind het heel leuk wanneer mensen uit hun rol vallen. (lacht) Bijvoorbeeld gisteren op het perron. Iedereen staat daar altijd heel serieus zijn personage te wezen. De dametjes, de artistieke types, de coole Marokkanen, de Brusselse ketjes. Iedereen wacht, de trein stopt, maar de deuren gaan niet open. En ineens ontstaat er een soort kortsluiting. Iemand duwt op een deurknop, nog iemand probeert, mensen kijken elkaar aan en plots krijg je oogcontact met iemand met wie je normaal geen contact zou hebben, en schiet je allebei in de lach omdat iedereen er zo knullig bij staat, gewoon omdat de stroom eventjes onderbroken is. ‘Nu staan we hier toch stom eigenlijk.’ Dat vind ik heel leuk. Onverwachte situaties.”

Wat biedt u troost?

“Dat verandering en groei mogelijk zijn. Liefde en seksualiteit bijvoorbeeld, worden heel hard gehypothekeerd door jeugdigheid en schoonheid. Boring! Alsof enkel mooie jonge mensen liefde voelen en mogen bedrijven. In alle reclame zie je dezelfde soort übermenschen, waar iedereen zich aan zou moeten spiegelen. Wat wij ook doen. Waar ik zelf ook megagevoelig voor ben. Zeer irritant. Alsof schoonheid voor een vrouw het enige is wat wezenlijk van belang is.

“Nu zat ik onlangs wat rond te kijken op de metro en ik zag zoveel mooie mensen, en niet zoals je ze te zien krijgt in je feed. Een meisje met een unibrow bijvoorbeeld, iets wat zogezegd niet hoort. Dat mensen hun eigen smaak volgen, geeft mij troost, omdat het beeld dat men ons opdringt daardoor voortdurend ontkracht wordt. Het is net zo mooi dat ieder individu uit unieke puntjes is samengesteld. Toen ik naar dat meisje keek, dacht ik: ik hoop dat jij je unibrow nooit weghaalt. Ik geloof toch heel hard in de koppigheid van mensen. Stille rebellie, dat vind ik heerlijk.”

Wat is uw zwakte?

“Ik geef soms mensen die niet lief zijn voor mij te veel kansen. Ik ben heel loyaal, soms ten koste van mezelf.

“Dat en perfectionisme. Ik had zodanig veel stress tijdens de opnames van 1985 dat ik voor mezelf op een bepaald moment een grens heb moeten trekken: als je dit voort wilt doen, kun je jezelf niet elke keer opnieuw kapotmaken. In het theater was ik al veel rustiger geworden, maar dit was mijn eerste grote filmproductie. Nu, ik geloof ook wel dat je soms op de rand moet gaan staan om te zien dat alles wel meevalt. Dat is nu net het leerproces. Maar ik heb toen wel bij mezelf gezegd: je moet ook genieten van dit vak, want anders heb je er zelf niets aan. En sindsdien is er wel een klik gekomen.”

Waar hebt u spijt van?

“Dat ik er zo lang over heb gedaan om mezelf graag te zien, om ruimte voor mezelf te maken, om als hoofdpersonage in mijn eigen leven te gaan staan.”

Wat is uw grootste angst?

“Eenzaamheid. En dat er nog meer afscheiding komt in plaats van verbinding. Ik ben heel bang dat ons mens/dier-zijn helemaal ontkend zal worden door de technologische revolutie. Ik geloof niet in vernieuwen, vernieuwen, vernieuwen. Nee, we moeten echt verouderen. De Katunga in Australië bijvoorbeeld, gingen vroeger op walvisjacht met kleine bootjes en behulp van orka’s. Ze werkten samen, mens en dier. De natuur gaf en nam. Maar toen kwamen de kolonisten met hun grote fabrieksschepen en raakte het hele ecologische evenwicht verstoord.

“Met de kolonisering hebben we overal onze modernisering opgedrongen, zonder na te denken over de gevolgen. We zijn almaar verder verwijderd geraakt van de natuur en van onszelf. Als we weer ten dienste van de natuur zouden gaan staan, zou de cirkel zich herstellen. Maar nee, we zuigen de bodem en de oceanen leeg en geven niets terug. Wat denk je dan dat er zal gebeuren? Ik snap niet hoe we onszelf de slimste soort blijven noemen, terwijl wij de enige dieren zijn die erin slagen hun eigen biotoop kapot te maken.”

Bent u ooit door het lint gegaan?

“Toen ik hoorde dat ik Vicky mocht spelen in 1985. Ik heb toen Wouter (Bouvijn, regisseur, red.) gebeld en de hele tijd tegen hem staan roepen: ‘Dat kan niet! Dat is niet waar!’ (lacht)

“Ook toen ik geaccepteerd werd op het RITCS. Ik was zo gelukkig, ik kon het niet geloven. Ik had een stukje gekozen uit werk van Josse De Pauw over zijn vader. Het ingangsexamen was op de hoogste etage van De Bottelarij. Als je daar uit het raam kijkt, zie je een betonnen rand. Ik heb tonnen hoogtevrees, maar ik weet nog dat ik toen dacht: ik zou zoveel liever het raam openen en op die rand gaan lopen dan nu te moeten performen.” (lacht)

Hoe was uw kindertijd?

“Ik herinner me vooral dat ik vaak bij mijn oma was. Mijn oma was echt oud. Ze had de oorlog meegemaakt en veel miserie gezien. Het was niet echt de gezellige bomma, ze was nogal praktisch en pragmatisch, maar wel rotsvast. In die zin was ze een baken van rust voor mij. Het was daar ook altijd muisstil. We kaartten veel of speelden ganzenspel of keken soms tv. Naar Tien om te zien. Dat vond ik stiekem wel leuk, want mama en papa keken alleen naar toen in mijn ogen saaie programma’s op Canvas.

“Eigenlijk was het bij oma het omgekeerde van bij mij thuis. Daar was het altijd druk. Papa zette de hele tijd zware freejazz op, waar iedereen krankjorum van werd. (lacht) Bij mama en papa was het druk, met mijn broers en veel gekibbel en bezigheid. Als jongste liep ik wat achter de feiten aan, of zo voelde het toch. Ik kon niet volgen. Bij oma was het rustig en had ik meer ruimte om mezelf te zijn. Daar ging de tijd twee keer zo traag.”

Wat is uw vroegste herinnering?

“Een heel heldere herinnering is dat juf Isabelle kwaad was omdat ik aluminiumfolie rond mijn boterham had. En dat mocht niet. Met haar bruine ogen kwam ze tot op een centimeter van mijn hoofd. En zij was zo groot. Verschrikkelijk.

“Ik had best veel oog voor detail. Sinterklaas bijvoorbeeld was voor mij Jan Decleir. En als Sinterklaas dan op bezoek kwam in de kleuterschool, was ik heel teleurgesteld. Ik zei dan ook: ‘Jij bent helemaal de Sint niet’, en verder wou ik er niets meer mee te maken hebben.

“Waar ik ook vaak mijn hoofd over brak, was het kapsalon van Alberto in Samson en Gert. Als er van binnenuit werd gefilmd, zag je een vrij groot raam waardoor je mensen zag passeren. Als ze de gevel van het salon lieten zien, was dat raam veel kleiner. Ik snapte niet hoe dat kon.”

Wat hing er aan de muur van uw tienerkamer?

“Michael Jackson, The Beatles, Mick Jagger, Bob Marley, Gisele Bündchen, Kate Moss, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Serge Gainsbourg. Rare combo.” (lacht)

Welk boek heeft een speciale betekenis voor u?

“Anna Karenina van Tolstoj (Russische schrijver, 1828-1910, red.). Daar heb ik zo vaak bij moeten huilen, omdat ik zo geraakt werd door zijn wonderlijke manier van mensen beschrijven. Het verhaal speelt zich af in Rusland, het is geschreven door iemand die tweehonderd jaar geleden geleefd heeft, die een tijd beschrijft die ik niet ken, mensen die ik niet ken, een wereld die ik niet ken, maar die ik mij zo levendig voor de geest kan halen en waar ik mij zo betrokken bij voel. Ik snapte het hoofdpersonage zo hard.

“Hoe je iemand zo levend kunt maken door woorden, daar werd ik heel emotioneel van. Want dit is de essentie van mijn vak, of het nu literatuur of theater is, dat je helemaal iemand anders wordt, die persoon in al je vezels voelt, ook al zitten er honderden jaren tussen, over landsgrenzen en talen heen. En het kan mij dan geen hol schelen dat de schrijver iemand is uit de gegoede klasse, opnieuw een man. Met welke voorzichtigheid en welke empathie en welk oog voor detail hij zijn verschillende personages tot leven brengt, dat is waanzin. Prachtig.”

Hebt u ooit een religieuze ervaring gehad?

“Een spirituele ervaring wel, ja. Ik heb deelgenomen aan een ayahuascaceremonie, al ben ik totaal niet geïnteresseerd in recreatieve drugs. En toen heb ik me voor het eerst verlost gevoeld van eenzaamheid. Ik kan die ervaring moeilijk in woorden vatten, omdat je heel snel in clichés vervalt. Je gaat door het diepste en door het mooiste. En als je veel kluisjes in je kelder hebt die op slot zitten, zul je ontdekken wat erin zit. Zo kwam ik op een bepaald moment uit een soort trance en hoorde ik de stemmen van mijn opvoeding. Dat ik dat allemaal moest wantrouwen, al die hekserij en kwakzalverij. Maar toen dacht ik: luister naar jezelf, Mona. Zijn die mensen gevaarlijk, zijn ze bedreigend? Ah nee, totaal niet.

“In essentie ging het over een nacht opnieuw echt mens zijn. Het heeft bijvoorbeeld voor mij het begrip troost helemaal op zijn kop gezet. Troost is er meestal op gericht om je te doen stoppen met huilen, terwijl daar iemand gewoon een hand op je schouder legde: laat het er allemaal maar uit, ondertussen ben ik bij je, het maakt mij niet oncomfortabel dat jij zo verdrietig bent. Van ayahuasca raak je niet verdoofd, je wordt eerder wakker. Alle maskers vallen af. Zo is het.”

Hoe definieert u liefde?

“Ik denk als iets dat inherent bij iedereen aanwezig is. Als iets dat stroomt, dynamisch is, gul, overvloedig. Liefde is expansie.”

Hoe voelt u zich in uw lichaam?

“Goed. Grappig eigenlijk, want het is de eerste keer dat ik geneigd ben daarop te antwoorden in termen van gezondheid. Terwijl ik vroeger geneigd zou zijn geweest mijn lichaam te bekijken in termen van schoonheid. Nu is het alsof een dokter mij die vraag stelt. ‘Geen klachten, het doet wat het moet doen, zalig.’ Ik vind dat mijn lichaam enorm zijn best doet om alles goed te verteren, ik heb veel energie, het werkt perfect. Dus ik heb heel veel liefde voor mijn lijf en ze kunnen allemaal de pot op. (lacht) Het is toch ongelooflijk hoe hard dat lijf werkt voor ons en dan zouden we daar nog eens op zitten vitten, voor een plooitje hier of daar. Dat is toch waanzin. (fluistert tegen lijf: heel blij mee, goed bezig)”

Wat vindt u erotisch?

“Tijd en aandacht. Ik denk dat erotiek enkel kan ontstaan als lichamen tot rust komen en de hele buitenwereld even verdwijnt. Op een relaxte manier in je lichaam zijn is nodig om genot te voelen. Wat niet evident is, want we staan allemaal bol van de complexen. Maar als je in je eigen hoofd en je eigen realiteit blijft zitten, creëer je een klimaat vol onzekerheid. En dan komt de buitenwereld net heel hard binnen. Terwijl het net een moment zou moeten zijn om bruggen te bouwen.

“Gelukkig heb ik al het genot gehad om in slaapkamers te mogen vertoeven van mensen die die onzekerheid voorbij zijn, en dat is voor mij erotiek. Omdat je dan voelt: ik mag, ik kan. Jij vindt mij aantrekkelijk zoals ik ben, ik vind jou aantrekkelijk zoals je bent. Daar ontstaat volgens mij intimiteit, niet in anonieme seks. Als je dat denkt, mis je volledig het punt. Ik heb ook met andere generaties al aangename ervaringen gehad.

“Het gaat eigenlijk over aanwezigheid in het moment en connectie. En totaal niet over presteren of over klaarkomen. Hoeveel horrorverhalen ik daar niet over hoor. (lacht) Druk is het omgekeerde van erotiek. Je moet niet góéd vrijen, maar genieten. Erotiek is als een dans die je samen uitvoert. Je moet niet in een rechte lijn naar een climax toe.”

Wat is de speciaalste plek waar u ooit de liefde bedreven hebt?

“Gewoon in bed. Dat is niet echt de speciaalste plaats, maar wel de plek waar ik al de speciaalste seks heb gehad.”

Hoe zou u willen sterven?

“Mooie vraag. Daar heb ik al heel vaak over nagedacht. Waar ik dus al zeker van ben: ik wil heel graag dat mijn lichaam daarna vermist raakt. Ik zou liefst op zee sterven en opgegeten worden door dieren. Doodgaan weg van de bewoonde wereld, dat lijkt me wel romantisch. Maar het moet wel snel gaan.”

Wat zou u wensen als laatste avondmaal?

“Bánh mì, een Vietnamees broodje, maar het moet dan wel het beste zijn dat ik ooit heb gegeten. En daarna lasagne van mijn mama.”

Welke droom hebt u nog?

“Ik wil heel graag ooit in een gebied wonen waar veel orka’s leven. Ergens in een klein vissersdorpje. De orka is mijn lievelingsdier, dat is een fascinatie van kleins af aan.

“En ik wil ook nog heel verliefd worden en een gelukkige relatie en veel verschillende rollen en op veel plekken in de wereld komen. Expansie. Voilà.” (lacht)